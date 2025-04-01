على مدار أكثر من ثلاثة عقود، وثقت المؤسسات في نظام IBM AIX لتشغيل تطبيقاتها الأكثر أهميةً في مهامها الحيوية.يعزز AIX على خوادم Power الابتكار من خلال قدرات السحابة الهجينة والبرمجيات مفتوحة المصدر التي تساعدك على تطوير تطبيقات حديثة ونشرها في بيئة آمنة ومرنة.
اكتشف عائد الاستثمار الذي يمكن أن تحققه شركتك من خلال استخدام خوادم Power.
يوفر نظام التشغيل AIX UNIX مستوى عاليًا من الأمان الدائم بفضل ميزات مثل Trusted AIX وTrusted Execution.
تتمتع أنظمة Power التي تعمل بنظام التشغيل AIX 7.3 بأدنى معدل لتوقف الخادم غير المتوقع سنويًّا وأعلى مستوى من الموثوقية في فئتها.
تضمن التوافقية الثنائية لنظام التشغيل AIX تشغيل التطبيقات كما هي دون الحاجة إلى إعادة تجميعها على أحدث الإصدارات.
تسريع الحصول على الرؤى من خلال تشغيل الاستدلال بالذكاء الاصطناعي مباشرةً في النواة باستخدام AIX 7.3.
AIX 7.3
جهِّز بيئة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك للعمل بسحابة هجينة باستخدام AIX على Power لتحسين الرؤى والأتمتة وتعزيز الأداء والأمان.
AIX 7.2
يساعدك AIX 7.2 على Power في الحفاظ على توافر النظام، ويسمح بتطبيق مستويات جديدة لنظام التشغيل دون انقطاع، وزيادة مدة التشغيل وتقديم أداء فائق.
عرض تفاصيل حزمة توسعة AIX 7.2 ←
حزمة توسعة AIX
توسع قدرات نظام التشغيل الأساسي وتتوفر مع كل طلب جديد عند اختيار الوسيلة.
حَدِّث تطبيقاتك بسرعة وأمان باستخدام مُسَرّعات وأدوات IBM.
يمكنك تبسيط وتسريع عملية النشر على السحابة باستخدام بنية تتوافق مع بيئتك المحلية.
وفِّر الوقت وتكاليف تكنولوجيا المعلومات عن طريق تسريع نشر التطبيقات باستخدام Ansible.
بفضل الشراكة التي استمرت لأكثر من 20 عامًا، ساعدت IBM شركة Sicredi في الحفاظ على التزامها تجاه عملائها.
وسّع مهاراتك ومعرفتك من خلال الدورات التدريبية التي تشمل المستويات الأساسية والمتقدمة ومجموعة واسعة من الموضوعات.
اكتسب فهمًا واسعًا لإدارة أنظمة AIX وتشغيلها. تعلّم المهارات المطلوبة وتقدم للامتحان.
يُكرّم هذا البرنامج مستخدمي AIX الذين يساهمون بشكل منتظم في نمو وتطور المجتمع وجميع أفراده.
تسلط هذه الورقة الضوء على الخطوات المطلوبة لنشر Oracle Real Application Cluster (RAC) على AIX على خادم IBM Power Virtual Server.
يوفر هذا المستند إرشادات لتكوين وتشغيل نظام AIX 7.2 المستوى التقني 5 (TL5) حزمة الخدمة 3 (SP3).
يمكنك إنشاء مفاتيح جديدة، وتنزيل المفاتيح، وإرسال المفاتيح عبر البريد الإلكتروني والحصول على المساعدة في إدارة مفاتيحك باستخدام أداة (دعم الأنظمة المؤهلة) ESS.
يمكنك الاستجابة بشكل أسرع، وحماية البيانات، وتبسيط الرؤى والأتمتة، إلى جانب زيادة الموثوقية بطريقة مستدامة.
تمكّن من العثور على أكثر من 160 حلًّا معتمدًا لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من استثمارك في IBM Power.