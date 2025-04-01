وحدة تحكم إدارة السحابة IBM Cloud Management Console

يعمل IBM Cloud Management Console كخدمة مستضافة في IBM Cloud ، مما يحرر مجموعة من صيانة البرامج لمراقبة البنية التحتية. طرق العرض الديناميكية للأداء، المخزون والتسجيل لمؤسستك الكاملة ®IBM ®Power، سواء كانت في مكان العمل أو خارجه، يبسط المعلومات ويوحدها في مكان واحد. يتيح ذلك للعملاء اتخاذ قرارات أكثر استنارة بسهولة أكبر. مع نمو الشركات الخاصة وسحابة نشر هجينة النشر، تحتاج الشركات إلى معارف جديدة في هذه البيئات. يمكن للأدوات التي توفر معلومات موحدة وتحليلات أن تكون عوامل تمكين رئيسية لسلاسة عمليات البنية التحتية.