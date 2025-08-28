حافِظ على استمرارية الأعمال مع خيارات الاستهلاك المرنة على IBM Power.
يُعَد Flexible Capacity on Demand for IBM Power نموذج تسعير قائمًا على الاستخدام لخوادم IBM Power في البيئات المحلية.
حافِظ على استمرارية الأعمال باستخدام خيارات الاستهلاك المرنة على IBM Power. مع ميزة Elastic Capacity، يمكنك إنشاء سعة مؤقتة عن طريق تفعيل وتعطيل نوى المعالج ووحدات الذاكرة لتلبية متطلبات فترات الذروة في عملك. يمكن بعد ذلك مشاركة التنشيطات عبر أي أنظمة تُديرها. قم بشراء أي عدد من التنشيطات مقدمًا وسيقوم النظام تلقائيًا بتتبُّع استخدامها وتنبيهك عند استهلاكها. إنها الطريقة السهلة لتوسيع سعة أجهزة Power10 وPower9.
قم بتنشيط نوى المعالج أو وحدات الذاكرة غير النشطة ديناميكيًا دون أي توقف للجهاز، من خلال شراء رموز التنشيط عبر أحد بائعي أو شركاء أعمال IBM، أو مباشرةً عبر Entitled System Support (ESS).
ادفع فقط مقابل الأيام التي تظل فيها نوى المعالج أو وحدات الذاكرة مفعَّلة. يتم دمج الفوترة مع أوامر متعددة ضمن أمر الشراء نفسه وتجميعها في فاتورة واحدة لخطة دفع بسيطة.
يمكنك تغيير عدد الموارد وعدد الأيام في طلب جارٍ دون الحاجة إلى إيقاف أو بدء الطلب الحالي، أو الانتظار حتى انتهاء صلاحيته.
التعقيدات في التكوين مخفية وراء الكواليس. الطلب خلال دقائق، والتجهيز خلال ثوانٍ. تسريع الوقت المطلوب للتسوق.
تتوفر IBM Elastic Capacity على خوادم Power9 وPower10 التالية:
هذا المنتج لا يعمل داخل أو على أو مع بيئة Microsoft Windows أو برمجيات الكمبيوتر المركزي، ولا يعمل كحل متعدد المنصات. طريقة الإنتاج: البناء حسب الطلب (BTO)