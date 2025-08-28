IBM Elastic Capacity

حافِظ على استمرارية الأعمال مع خيارات الاستهلاك المرنة على IBM Power.

لمحة عامة

يُعَد Flexible Capacity on Demand for IBM Power نموذج تسعير قائمًا على الاستخدام لخوادم IBM Power في البيئات المحلية.

حافِظ على استمرارية الأعمال باستخدام خيارات الاستهلاك المرنة على IBM Power. مع ميزة Elastic Capacity، يمكنك إنشاء سعة مؤقتة عن طريق تفعيل وتعطيل نوى المعالج ووحدات الذاكرة لتلبية متطلبات فترات الذروة في عملك. يمكن بعد ذلك مشاركة التنشيطات عبر أي أنظمة تُديرها. قم بشراء أي عدد من التنشيطات مقدمًا وسيقوم النظام تلقائيًا بتتبُّع استخدامها وتنبيهك عند استهلاكها. إنها الطريقة السهلة لتوسيع سعة أجهزة Power10 وPower9.
أضِف السعة على الفور تقريبًا

قم بتنشيط نوى المعالج أو وحدات الذاكرة غير النشطة ديناميكيًا دون أي توقف للجهاز، من خلال شراء رموز التنشيط عبر أحد بائعي أو شركاء أعمال IBM، أو مباشرةً عبر Entitled System Support (ESS).
تخفيض التكاليف

ادفع فقط مقابل الأيام التي تظل فيها نوى المعالج أو وحدات الذاكرة مفعَّلة. يتم دمج الفوترة مع أوامر متعددة ضمن أمر الشراء نفسه وتجميعها في فاتورة واحدة لخطة دفع بسيطة.
توفير الوقت

يمكنك تغيير عدد الموارد وعدد الأيام في طلب جارٍ دون الحاجة إلى إيقاف أو بدء الطلب الحالي، أو الانتظار حتى انتهاء صلاحيته.
التطوير والتسليم بسرعة أكبر

التعقيدات في التكوين مخفية وراء الكواليس. الطلب خلال دقائق، والتجهيز خلال ثوانٍ. تسريع الوقت المطلوب للتسوق.

الميزات

دائرة مصنوعة من الأشكال الزجاجية. عرض ثلاثي الأبعاد.
تنشيط المعالج الديناميكي والذاكرة

اشترِ رموز التنشيط عبر رابط "عرض التسعير والشراء" على Entitled System Support (ESS) أو بالتواصل مع أحد مورِّدي أو شركاء أعمال IBM. بمجرد معالجة طلبك، ستتلقى رمز التنشيط الذي يُتيح تفعيل سعة المعالج والذاكرة بزيادات قدرها يوم واحد للمعالج أو يوم واحد لكل جيجابايت من الذاكرة. يقوم النظام بمراقبة كمية ومدة التنشيطات. زد من قدرتك على تلبية متطلبات المعالجة القصوى المتقلبة، مثل النشاط الموسمي أو العروض الترويجية.
صندوق حاوية في مستودع بميناء شحن
إدارة مرنة لأعباء العمل

قم بالطلب بكميات كبيرة ضمن طلب واحد ووزّع المعالجات والذاكرة على عدة أجهزة ضمن نفس مركز البيانات. الطلب خلال دقائق، والتجهيز خلال ثوانٍ.
سيدة أعمال راجعت وثيقة الرهن والعقد مع عميلها.
خطة دفع بسيطة

لا مزيد من تعقيدات الإجراءات الورقية، والترخيص شامل. قدِّم طريقة سهلة الاستخدام للطلب: ميزة واحدة للمعالج وميزة واحدة للذاكرة. احصل على فاتورة بعد ربع سنة. يتم إصدار الفاتورة شهريًا أو حسب شروط الدفع مع شريك أعمال IBM، دون الحاجة إلى الإبلاغ عن الاستخدام الشهري.
صورة مقربة للتقويم
طلب سعة المعالج أو الذاكرة اليومية

بعد تقديم طلب للحصول على سعة مؤقتة، يقوم الخادم بتسجيل يوم معالج لكل معالج مطلوب أو يوم ذاكرة لكل وحدة ذاكرة بحجم 1 جيجابايت في بداية كل فترة 24 ساعة أثناء تشغيل الطلب.
امرأة تلمس صورة ثلاثية الأبعاد تحتوي على لوحة معلومات ورسومات.
عمليات قائمة على رمز التمكين

لا داعي للقلق بشأن الشحن هنا. يتم إرسال رمز التمكين إلكترونيًا ويمكن تثبيته بسهولة على وحدة إدارة الأجهزة (HMC).
لقطة زاوية عالية لامرأة شابة.
اشترِ رموز التفعيل من خلال أحد مورِّدي أو شركاء أعمال IBM.

تواصَل مع مورِّد أو شريك أعمال IBM لشراء رموز التفعيل. سيطلب مورِّد أو شريك أعمال IBM ميزات التفعيل ضمن جهاز Power Virtual Capacity "4586-COD" في أداة التكوين، وسيصبح الطلب متاحًا على موقع/تطبيق Entitled Systems Support (ESS) خلال 24 إلى 48 ساعة لتتمكن من تفعيله واستخدامه. يمكنك أيضًا تفويض شريك أعمالك بإنشاء رموز التمكين أو القيام بذلك بنفسك على ESS فور توفُّر طلبك.
دائرة مصنوعة من الأشكال الزجاجية. عرض ثلاثي الأبعاد.
التفاصيل الفنية المواصفات الفنية

تتوفر IBM Elastic Capacity على خوادم Power9 وPower10 التالية:

  • 9040-MR9
  • 9043-MRX
  • 9080-M9S
  • 9080-HEX
 متطلبات الأجهزة

هذا المنتج لا يعمل داخل أو على أو مع بيئة Microsoft Windows أو برمجيات الكمبيوتر المركزي، ولا يعمل كحل متعدد المنصات. طريقة الإنتاج: البناء حسب الطلب (BTO)

  • منصات Power
  • منصات IBM i
  • منصات AIX
  • منصات Linux
اتخِذ الخطوة التالية

تنشيط وإلغاء تنشيط أنوية المعالجات ووحدات الذاكرة مؤقتًا على IBM Power لتلبية متطلبات العمل.
