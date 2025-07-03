توفر إصدار IBM® Power® Private Cloud Edition حِزمًا فعَّالة من حيث التكلفة من العروض البرمجية الجذابة، تُتيح لك نشر السُحب الخاصة وإدارتها بسلاسة، وتبسيط إدارة الأمان والامتثال، وضمان التوافر العالي. تتوفر إصدارات السحابة بنوعَين: Private Cloud Edition، والتي يمكن نشرها على نظامَي ®AIX أو ®Linux، وPrivate Cloud Edition with AIX، والتي تتضمن AIX Standard Edition 7.2 أو 7.3، لتسهيل الترقية من إصدار AIX EE.