IBM Power Private Cloud Edition

نشر وإدارة سحابة خاصة تتمتع بتوافر وأمان عاليين على Power بكل سهولة.

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رسم توضيحي مجسّم للمنصات والكائنات يعبّر عن مختلف برامج الامتثال التي يوفرها IBM Cloud

استفِد من المرونة السحابية

توفر إصدار IBM® Power® Private Cloud Edition حِزمًا فعَّالة من حيث التكلفة من العروض البرمجية الجذابة، تُتيح لك نشر السُحب الخاصة وإدارتها بسلاسة، وتبسيط إدارة الأمان والامتثال، وضمان التوافر العالي. تتوفر إصدارات السحابة بنوعَين: Private Cloud Edition، والتي يمكن نشرها على نظامَي ®AIX أو ®Linux، وPrivate Cloud Edition with AIX، والتي تتضمن AIX Standard Edition 7.2 أو 7.3، لتسهيل الترقية من إصدار AIX EE.
نشر السحابة الخاصة وإدارتها

نشر سريع وإدارة مبسطة لبيئات سحابة خاصة موثوق بها تعمل على Power.
تلبية متطلبات الأمان والامتثال

تبسيط إدارة الأمن والامتثال باستخدام Power في البيئة السحابية.
تبسيط التوافر العالي

استخدام حل توافر عالٍ لا يعتمد على نظام تشغيل لتبسيط إدارة التوافر العالي في عمليات النشر السحابية، مع الحماية من فترات التعطل.
مراقبة الأداء

مراقبة مراكز بيانات Power من لوحة معلومات واحدة.

الموارد

تحسين نموذج الدعم باستخدام IBM Power Expert Care.
استكشِف كيف تساهم IBM Premium Support Services في تبسيط عملية الدعم بأكملها من خلال الاستفادة من أدوات التحليل وخبراء الدعم المتخصصين.
ترقية ضمان وصيانة IBM Power
الحفاظ على أعلى مستوى من التوافر من خلال دعم تقني من الطراز الأول لضمان تشغيل أنظمتك ذات المهام الحساسة بكل سلاسة.
تم تصنيف شركة IBM كشركة رائدة في خدمات الدعم من قِبل IDC MarketScape
اطَّلِع على دراسة IDC التي أشارت إلى أن 85% من المؤسسات تعتبِر خدمات الدعم عاملًا فارقًا رئيسيًا عند اختيار المورِّد لشراء أنظمة مراكز البيانات.
اكتسب رشاقة الأداء والمرونة
تعرَّف على خطط الدفع المرنة من IBM التي تساعدك على مواءمة استثمارات البنية التحتية مع احتياجات أعباء العمل.

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 IBM Power Private Cloud بسعة استخدام مشتركة

وضع استعداد نشط بالكامل، وسعة مدفوعة حسب الاستخدام محسوبة بالدقيقة.

اتخِذ الخطوة التالية

موارد الخبراء لمساعدتك على النجاح.

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