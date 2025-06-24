بسّط عملية الاسترداد باستخدام برنامج أتمتة سهل الاستخدام، وخدمات التثبيت، والدعم عن بُعد. يمكن أن يساعدك IBM VM Recovery Manager for IBM Power على تقليل الحاجة إلى مهارات متخصصة، وتسريع أوقات الاسترداد، وتحسين أهداف نقاط الاسترداد، وإدارة النسخ الاحتياطية بكفاءة وسط نمو أحجام البيانات.