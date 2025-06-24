حل تعافي من الكوارث

بسّط عملية الاسترداد باستخدام برنامج أتمتة سهل الاستخدام، وخدمات التثبيت، والدعم عن بُعد. يمكن أن يساعدك IBM VM Recovery Manager for IBM Power على تقليل الحاجة إلى مهارات متخصصة، وتسريع أوقات الاسترداد، وتحسين أهداف نقاط الاسترداد، وإدارة النسخ الاحتياطية بكفاءة وسط نمو أحجام البيانات.

 استكشف خوادم IBM Power
تحقيق التوفّر العالي

تساعد برامج الأتمتة مستخدمي Power على إعادة تشغيل الأجهزة الافتراضية في بيئة احتياطية، محلية أو عن بُعد، لدعم عمليات التوفّر العالي والتعافي من الكوارث.
تخفيض التكاليف

إذا لم يكن التطبيق بحاجة إلى تجميع PowerHA، فإن هذه الحلّ يجنّبك تكلفة تراخيص البرامج المكرّرة وتعقيد تنفيذ وإدارة التجمعات التقليدية.
إجراء اختبار الامتثال

تُبسّط أتمتة الفشل المرحلي وعمليات المحاكاة اختبار التعافي من الكوارث دون التأثير على البيئات التشغيلية.
تبسيط الاسترداد

يوفّر هذا الحل طريقة مؤتمتة لإدارة نسخ البيانات المتماثلة، بالإضافة إلى مهام إدارة الخوادم والشبكات المرتبطة بإعادة تشغيل الأنظمة والتطبيقات وأحمال التشغيل في المواقع البعيدة.

الإصدارات

THINK - Architecture
يوفّر إدارة توفّر عالي (HA) تستند إلى إعادة تشغيل الأجهزة الافتراضية.

تعرّف على المنتج

Asian software developers working on multiple screens displaying code and application diagrams in a modern office
يوفّر إمكانات التوفّر العالي (HA) أو التعافي من الكوارث (DR) المعتمدة على إعادة تشغيل الأجهزة الافتراضية.

تعرف على الحل

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اتخِذ الخطوة التالية

سهّل عمليات التحوّل بين المواقع باستخدام حل أكثر كفاءة من حيث التكلفة، ومؤتمت، وسهل التنفيذ للتوفّر العالي والتعافي من الكوارث على IBM Power.
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