يُعد IBM® PowerSC حلًا أمنيًا يضمن الامتثال للمعايير، وهو مُصمم خصوصًا للبيئات الافتراضية على خوادم IBM Power التي تدعم أنظمة التشغيل ®AIX أو IBM i أو Linux. يقع PowerSC في أعلى مجموعة خوادم ®IBM Power، ويدمج ميزات الأمان الموجودة في طبقات مختلفة. يمكنك الآن إدارة الأمان والامتثال مركزيًا على Power لجميع أنظمة IBM AIX® و®Linux على نقاط النهاية في نظام Power. وبهذه الطريقة يمكنك الحصول على دعم أفضل لعمليات تدقيق الامتثال، بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
تقليل التكلفة الإدارية وزيادة الكفاءة مع أتمتة الأمان والامتثال.
اكتشف التعرضات الأمنية في البيئات الافتراضية وراقب الامتثال في الوقت الفعلي.
قلل الوقت والمهارات المطلوبة لإعداد عمليات التدقيق الأمني مع تقارير الامتثال.
تمكّن من نشر الأمان القياسي في الصناعة مع ملفات تعريف الأمان المهيأة مسبقاً.
استعرض حالة الأمان والامتثال لمركز البيانات بأكمله سريعًا.
تدعم الملفات التعريفية المدمجة معايير الصناعة مثل معيار أمان بيانات بطاقة الدفع (PCI)، وقانون حماية المعلومات الصحية القابلة للنقل والمساءلة (HIPAA)، واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) والمزيد.
راقب واكتسب على رؤية تلقائية وفورية للمسؤولين عندما ينتهك أحد التغييرات في النظام قاعدة سياسة التكوين.
راقب صورة الإقلاع، ونظام التشغيل، والتطبيقات بحثًا عن أي تلاعب، وتحقق من سلامتها باستخدام وحدة المنصة الافتراضية الموثوق بها (vTPM).
تأكد من أن الأجهزة الافتراضية لديها عزل مناسب للشبكة. يمكنك إجراء التوجيه المباشر عبر شبكات محلية افتراضية يتم التحكم فيها بواسطة الخادم الافتراضي نفسه للإدخال/الإخراج.
ضمان التسجيل بطريقة مقاومة للتلاعب بالإضافة إلى توفير نسخ احتياطي وإدارة سهلة للسجلات، والحد من الحاجة لاستخدام وكلاء تجميع السجلات الذين يعملون على نظام التشغيل.
يمكنك زيادة مستوى ضمان خوادم Power باستخدام عوامل مصادقة متعددة. ويمكن إضافة عوامل المصادقة عند توفرها.
تعرّف على أداة مراقبة الامتثال، وهي متجر بيانات معلومات الأمان والأنظمة مع قدرات مراقبة الأحداث في الوقت الفعلي.
اكتشف وظيفة IBM PowerSC التي تساعد على تقليل التكاليف، وتبسيط الإدارة، وتسريع إعداد عمليات تدقيق الامتثال، وتقليل المخاطر من خلال زيادة وضوح التهديدات الأمنية.
اقرأ كيف يوفر IBM PowerSC Trusted Surveyor عمليات تدقيق مستقلة وحوكمة للبنية التحتية لشبكتك الافتراضية.
استكشف واختبر ووثق السيناريوهات التي تستخدم بنية خادم IBM Power وحلول برامج IBM للدفاع عن مركز بياناتك الافتراضي والبنية التحتية السحابية لديك ضد التهديدات الجديدة.
احصل على المعلومات المهمة بخصوص دورة حياة البرامج للإصدارات المختلفة من IBM PowerSC.
تعرَّف على كيفية رفع بروتوكول المصادقة متعددة العوامل من PowerSC لمستوى تأمين الأنظمة باستخدام المصادقة متعددة العوامل في واجهة مستخدم (UI) سهلة الاستخدام ومعتمدة على الويب.