IBM PowerSC
تبسيط وتحسين أمن وامتثال تقنيات السحابة الخاصة
بدء الإصدار التجريبي
مهندسان من مهندسي تكنولوجيا المعلومات يتحدثان في غرفة الخادم

المستوى التالي من الأمان والامتثال

يُعد IBM® PowerSC حلًا أمنيًا يضمن الامتثال للمعايير، وهو مُصمم خصوصًا للبيئات الافتراضية على خوادم IBM Power التي تدعم أنظمة التشغيل ®AIX أو IBM i أو Linux. يقع PowerSC في أعلى مجموعة خوادم ®IBM Power، ويدمج ميزات الأمان الموجودة في طبقات مختلفة. يمكنك الآن إدارة الأمان والامتثال مركزيًا على Power لجميع أنظمة IBM AIX® و®Linux على نقاط النهاية في نظام Power. وبهذه الطريقة يمكنك الحصول على دعم أفضل لعمليات تدقيق الامتثال، بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
المزايا
الأتمتة

تقليل التكلفة الإدارية وزيادة الكفاءة مع أتمتة الأمان والامتثال.
الأتمتة

اكتشف التعرضات الأمنية في البيئات الافتراضية وراقب الامتثال في الوقت الفعلي.
إعداد التقارير

قلل الوقت والمهارات المطلوبة لإعداد عمليات التدقيق الأمني مع تقارير الامتثال.
الملف التعريفي

تمكّن من نشر الأمان القياسي في الصناعة مع ملفات تعريف الأمان المهيأة مسبقاً.
العرض المصور

استعرض حالة الأمان والامتثال لمركز البيانات بأكمله سريعًا.
المزايا أتمتة الأمن والامتثال

تدعم الملفات التعريفية المدمجة معايير الصناعة مثل معيار أمان بيانات بطاقة الدفع (PCI)، وقانون حماية المعلومات الصحية القابلة للنقل والمساءلة (HIPAA)، واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) والمزيد.

 الامتثال في الوقت الفعلي

راقب واكتسب على رؤية تلقائية وفورية للمسؤولين عندما ينتهك أحد التغييرات في النظام قاعدة سياسة التكوين.

 الاتصال بالشبكة الموثوق بها وإدارة التصحيح

راقب صورة الإقلاع، ونظام التشغيل، والتطبيقات بحثًا عن أي تلاعب، وتحقق من سلامتها باستخدام وحدة المنصة الافتراضية الموثوق بها (vTPM).

 جدار حماية موثوق به

تأكد من أن الأجهزة الافتراضية لديها عزل مناسب للشبكة. يمكنك إجراء التوجيه المباشر عبر شبكات محلية افتراضية يتم التحكم فيها بواسطة الخادم الافتراضي نفسه للإدخال/الإخراج.

 تسجيل موثوق به

ضمان التسجيل بطريقة مقاومة للتلاعب بالإضافة إلى توفير نسخ احتياطي وإدارة سهلة للسجلات، والحد من الحاجة لاستخدام وكلاء تجميع السجلات الذين يعملون على نظام التشغيل.

 مصادقة متعددة العوامل

يمكنك زيادة مستوى ضمان خوادم Power باستخدام عوامل مصادقة متعددة. ويمكن إضافة عوامل المصادقة عند توفرها.
يمنح IBM PowerSC لعملاء Fiserv الثقة في أمن تقنية المعلومات استخدمت Fiserv، وهي شركة خدمات مالية، IBM PowerSC عبر بيئة IBM Power بأكملها لديها، ما أدى إلى تبسيط تكوين الخوادم والامتثال وإعداد التقارير في الوقت الفعلي. بناء الثقة في أمن تقنيات المعلومات

الموارد

أدوات PowerSC لنظام IBM i

تعرّف على أداة مراقبة الامتثال، وهي متجر بيانات معلومات الأمان والأنظمة مع قدرات مراقبة الأحداث في الوقت الفعلي.

IBM PowerSC - الأمن والامتثال

اكتشف وظيفة IBM PowerSC التي تساعد على تقليل التكاليف، وتبسيط الإدارة، وتسريع إعداد عمليات تدقيق الامتثال، وتقليل المخاطر من خلال زيادة وضوح التهديدات الأمنية.

نظرة تقنية عامة على Trusted Surveyor

اقرأ كيف يوفر IBM PowerSC Trusted Surveyor عمليات تدقيق مستقلة وحوكمة للبنية التحتية لشبكتك الافتراضية.
أمن تقنيات المعلومات والامتثال مع PowerSC

استكشف واختبر ووثق السيناريوهات التي تستخدم بنية خادم IBM Power وحلول برامج IBM للدفاع عن مركز بياناتك الافتراضي والبنية التحتية السحابية لديك ضد التهديدات الجديدة.
دورة حياة البرمجيات

احصل على المعلومات المهمة بخصوص دورة حياة البرامج للإصدارات المختلفة من IBM PowerSC.
المصادقة متعددة العوامل من IBM PowerSC

تعرَّف على كيفية رفع بروتوكول المصادقة متعددة العوامل من PowerSC لمستوى تأمين الأنظمة باستخدام المصادقة متعددة العوامل في واجهة مستخدم (UI) سهلة الاستخدام ومعتمدة على الويب.

اتخِذ الخطوة التالية

استكشف هذه الموارد للحصول على المزيد من التفاصيل حول الاستفادة التي يمكن أن تحققها مؤسستك من خلال IBM PowerSC.