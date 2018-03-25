وفقًا لمستند تقني صادر عن IDC، فإن الاستراتيجية الشاملة لدعم وخدمات مراكز البيانات تتضمن خدمات دورة الحياة للتغلب على العقبات الكبيرة التي تواجه صيانة وتحسين بنية تكنولوجيا المعلومات المعقدة وذات السحابة المتعددة اللازمة لدعم الأعمال الرقمية.

حلول مستدامة من النشر وحتى التخلص توفِّر TLS العديد من عروض الاستدامة المتنوعة المصممة لمساعدة العملاء على تحسين استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات وتقليل البصمة الكربونية، وتلبية المتطلبات الأمنية والقطاعية والتنظيمية للمؤسسة من خلال التخلص الآمن والمستدام طوال دورة الحياة.

الخدمات القائمة على المهام لمركز البيانات الخاص بك تقدِّم TLS خدمات مستقلة عن الأجهزة ومبنية على المهام البرمجية لمجموعة متنوعة من المشاريع. تتوفر الخدمات للفعاليات الخاصة مثل إعادة النقل، وفحص المخزون الفعلي، وحتى تقييمات عمليات مركز البيانات. تعرَّف على المزيد حول خدمات المشاريع التي تقدِّمها IBM للبنية التحتية في IBM وعبر مركز البيانات.

تنسيق مركز البيانات وإدارته إن أفضل الممارسات لتحقيق توفر عالٍ لخدمات تكنولوجيا المعلومات تتضمن تعزيز إدارة الخدمة، وتحسين التنفيذ الشامل، والاستفادة من تقنيات تحليلات البيانات للانتقال من الدعم التقني التفاعلي إلى الدعم الوقائي. يوفِّر برنامج IBM Accelerated Value Program للعملاء فريقًا مخصصًا يركِّز على التنسيق الاستباقي على المستوى العالمي والجغرافي والعملياتي. تعرَّف على المزيد عن برنامج IBM Accelerated Value Program

نشر الشبكات والأداء الشبكي قد تكون الأخطاء في تثبيت الشبكة وتكوينها مصدرًا كبيرًا للتلف. استفِد من IBM Technology Lifecycle Services لتثبيت حل الشبكات وتكوينه.

توافر خدمة تكنولوجيا المعلومات وتقييم المرونة يستفيد مركز كفاءة التوافر العالي (HACoC) من خبراء التكنولوجيا وإدارة الخدمات عبر IBM والقطاع لتقييم البِنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات وممارسات التسليم لدى العملاء، والتعاون لتحديد الاستراتيجية والحلول اللازمة لمساعدتهم على تحقيق أهداف التوافر الخاصة بهم.