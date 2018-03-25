تمكَّن من تحقيق التوفر العالي والاتساق في مركز البيانات لديك من خلال خيارات الدعم والخدمات لأنظمة IBM Power، و IBM Z، و IBM LinuxONE، و IBM Storage، بالإضافة إلى الخوادم وخدمات التخزين من الموردين الخارجيين.
في عالم اليوم القائم على البيانات، يجب أن تكون الأنظمة محسَّنة دائمًا لضمان التوفر العالي والأمن. تقدم خدمات IBM Technology Lifecycle Services دعمًا تنبؤيًا واستباقيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، مما يمكِّن المؤسسات من تعزيز الأمن والتوافر والأداء في رحلاتها السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي.
تفخر شركة IBM بحصولها على لقب الشركة الرائدة في تقرير IDC MarketScape الجديد: تقرير Worldwide Support Services 2022 Vendor Assessment.
استفِد من التحليلات التنبؤية والدعم الاستباقي لإدارة وتخفيف مشكلات تكنولوجيا المعلومات قبل أن توثِّر في استمرارية الأعمال.
ضمان انتقالات سلسة مع إطالة عمر أنظمتك وبرامجك.
تقليل عدد المزودين في مركز البيانات لديك. استفِد من خدمات تكنولوجيا المعلومات للسماح لشركة IBM بإدارة احتياجاتك اليومية من مركز البيانات.
تمكَّن من تحسين مدى توفر تكنولوجيا المعلومات وتقليل التكاليف من خلال خدمات ومستويات دعم مرنة ومبسطة.
استفِد من حلول الدعم المرنة من IBM للحفاظ على قيمة استثمارك في حلول البنية التحتية التي تقدمها IBM.
حافظ على دعم منتجات IBM Power و IBM Z و IBM LinuxONE و IBM Storage في أثناء تخطيطك للترقية التالية من خلال تمديد الخدمة.
اكتشِف المزيد عن خدمات الدعم والصيانة لنظامَي IBM Z و LinuxONE.
اكتشِف المزيد عن خدمات الدعم والصيانة لنظام IBM Power.
استكشف خدمات الدعم والصيانة المقدمة لبرنامج IBM Storage.
وفقًا لمستند تقني صادر عن IDC، فإن الاستراتيجية الشاملة لدعم وخدمات مراكز البيانات تتضمن خدمات دورة الحياة للتغلب على العقبات الكبيرة التي تواجه صيانة وتحسين بنية تكنولوجيا المعلومات المعقدة وذات السحابة المتعددة اللازمة لدعم الأعمال الرقمية.
توفِّر TLS العديد من عروض الاستدامة المتنوعة المصممة لمساعدة العملاء على تحسين استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات وتقليل البصمة الكربونية، وتلبية المتطلبات الأمنية والقطاعية والتنظيمية للمؤسسة من خلال التخلص الآمن والمستدام طوال دورة الحياة.
تقدِّم TLS خدمات مستقلة عن الأجهزة ومبنية على المهام البرمجية لمجموعة متنوعة من المشاريع. تتوفر الخدمات للفعاليات الخاصة مثل إعادة النقل، وفحص المخزون الفعلي، وحتى تقييمات عمليات مركز البيانات. تعرَّف على المزيد حول خدمات المشاريع التي تقدِّمها IBM للبنية التحتية في IBM وعبر مركز البيانات.
إن أفضل الممارسات لتحقيق توفر عالٍ لخدمات تكنولوجيا المعلومات تتضمن تعزيز إدارة الخدمة، وتحسين التنفيذ الشامل، والاستفادة من تقنيات تحليلات البيانات للانتقال من الدعم التقني التفاعلي إلى الدعم الوقائي. يوفِّر برنامج IBM Accelerated Value Program للعملاء فريقًا مخصصًا يركِّز على التنسيق الاستباقي على المستوى العالمي والجغرافي والعملياتي. تعرَّف على المزيد عن برنامج IBM Accelerated Value Program
قد تكون الأخطاء في تثبيت الشبكة وتكوينها مصدرًا كبيرًا للتلف. استفِد من IBM Technology Lifecycle Services لتثبيت حل الشبكات وتكوينه.
يستفيد مركز كفاءة التوافر العالي (HACoC) من خبراء التكنولوجيا وإدارة الخدمات عبر IBM والقطاع لتقييم البِنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات وممارسات التسليم لدى العملاء، والتعاون لتحديد الاستراتيجية والحلول اللازمة لمساعدتهم على تحقيق أهداف التوافر الخاصة بهم.
قد يكون كلٌّ من دعم وخدمات تكنولوجيا المعلومات عنصرًا مهمًا في المتطلبات المستمرة للمرونة التشغيلية. اكتشف كيف يساعدك الدعم الاستباقي، ودعم الرؤى، والاستراتيجية الشاملة لدعم مركز البيانات على تعزيز المرونة التشغيلية.
اكتسب مهارات وخبرات فنية عميقة في خوادم البنية التحتية والتخزين لدى IBM.
اكتشِف المزيد حول الدعم والخدمات الخاصة بحلول الشبكات والحلول الأمنية.
اكتشِف المزيد عن خدمات الدعم والصيانة لبرامج IBM Infrastructure ومزودي البرامج المختارين من المورِّدين الخارجيين.
خبراء IBM مستعدون لمساعدتك على تحقيق الاستفادة القصوى من الخدمات المُدارة أحادية المصدر التي تتعلق بعملياتك التقنية وعمليات أعمالك. بادر اليوم بتحديد موعد لجلسة استشارية مجانية لمدة 30 دقيقة.
استكشف كيف تمكَّنت شركة IBM من توفير دعم وصيانة موثوق بهما لأنظمة IBM Storage و IBM Power في جامعة ميونيخ التقنية.
اكتشِف كيف تمكَّنت IBM من تصميم وتطبيق ودعم وتحسين حل شامل لشركة Dekra.