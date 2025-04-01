تم بناء IBM PowerVC على OpenStack. توفر تكنولوجيا المعلومات محاكاة افتراضية مبسطة لإدارة السحابة نشر IBM ®AIX و IBM i و Linux Virtual Machines (VMs) التي تعمل علىIBM ®Power. تم تصميم العرض لبناء سحابة خاصة القدرات ®خوادم الطاقة وتحسين إنتاجية المسؤول. يمكن أن تتكامل تكنولوجيا المعلومات بشكل أكبر مع بيئات السحابة من خلال منسقات السحابة ذات المستوى الأعلى.
وفّر الوقت وتكاليف المعلوماتية من خلال سرعة التثبيت والتكوين البسيط.
وفّر تكلفة التدريب الرسمي وتخلص من الحاجة إلى مهارات متخصصة مع واجهة مستخدم سهلة الاستخدام.
تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف وتقليل الطلب على تكنولوجيا المعلومات من خلال سياسات تجميع الموارد والتنسيب.
استخدم تجميع المضيف لتوفير تحكم منفصل قائم على النهج لمجموعة فرعية من إجمالي الموارد المدارة.
تقديم الأتمتة المستندة إلى السياسة لموازنة أحمال التشغيل النشطة داخل مجموعة مضيفة.
يعمل التكوين التلقائي للإدخال/الإخراج على أتمتة الإعدادات للتنقل وتكوينات الإدخال/الإخراج المتاحة بشكل كبير.
بسلاسة استيراد صور أحمال التشغيل إلى PowerVC وبدء نشرها على الفور.
تقوم الأتمتة المستندة إلى السياسة بموازنة أحمال التشغيل داخل مجموعة المضيف، بناءً على استخدام وحدة المعالجة المركزية أو الذاكرة.
تعمل قوالب الأجهزة الافتراضية على تمكين الاتساق للحفاظ على المعايير وتمكين عمليات النشر للمساعدة في تقليل تكاليف العمالة.
تسمح إعادة تشغيل الآلة الافتراضية عن بُعد بإعادة تشغيل الآلات الافتراضية تلقائياً على خادم جديد بعد فشل الخادم.
يعمل برنامج التشغيل OpenStack المدعوم من طرف ثالث على تسريع إدارة أجهزة الإدخال/الإخراج من طرف ثالث.
اقرأ كيف تم تصميم IBM PowerVC لتبسيط إدارة الموارد الافتراضية في بيئات الموارد IBM ®Power الافتراضية.
اقرأ صحيفة البيانات التفصيلية هذه لاكتساب فهم أعمق للفوائد IBM PowerVC.
اقرأ الوثائق الشاملة على IBM PowerVC for Private Cloud ، واحصل على دعم استكشاف الأخطاء وإصلاحها والمزيد.
اقرأ وثائق شاملة عن برنامج PowerVC من IBM، واحصل على دعم استكشاف الأخطاء وإصلاحها والمزيد
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