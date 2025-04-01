IBM PowerVC
تسريع IBM ®طاقة محاكاة افتراضية و Cloud Management
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رجل يقف على مكتب وينظر إلى جهاز كمبيوتر محمول
Advanced محاكاة افتراضية محاكاة افتراضية و Cloud Management

تم بناء IBM PowerVC على OpenStack. توفر تكنولوجيا المعلومات محاكاة افتراضية مبسطة لإدارة السحابة نشر IBM ®AIX و IBM i و Linux Virtual Machines (VMs) التي تعمل علىIBM ®Power. تم تصميم العرض لبناء سحابة خاصة القدرات ®خوادم الطاقة وتحسين إنتاجية المسؤول. يمكن أن تتكامل تكنولوجيا المعلومات بشكل أكبر مع بيئات السحابة من خلال منسقات السحابة ذات المستوى الأعلى.
IBM ® فازت خوادم ®Power بجائزة TrustRadius لأفضل برنامج في عام 2022
المزايا
النشر السريع

وفّر الوقت وتكاليف المعلوماتية من خلال سرعة التثبيت والتكوين البسيط.

سهل الاستخدام

وفّر تكلفة التدريب الرسمي وتخلص من الحاجة إلى مهارات متخصصة مع واجهة مستخدم سهلة الاستخدام.

استخدام الموارد

تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف وتقليل الطلب على تكنولوجيا المعلومات من خلال سياسات تجميع الموارد والتنسيب.

التحكم في الموارد

استخدم تجميع المضيف لتوفير تحكم منفصل قائم على النهج لمجموعة فرعية من إجمالي الموارد المدارة.

رصيد أحمال التشغيل الرصيد

تقديم الأتمتة المستندة إلى السياسة لموازنة أحمال التشغيل النشطة داخل مجموعة مضيفة.

 ميزة  محاكاة مبسطة محاكاة مبسطة افتراضية و Cloud Management

يعمل التكوين التلقائي للإدخال/الإخراج على أتمتة الإعدادات للتنقل وتكوينات الإدخال/الإخراج المتاحة بشكل كبير.

إدارة الصور

بسلاسة استيراد صور أحمال التشغيل إلى PowerVC وبدء نشرها على الفور.

مُحسِّن الموارد الديناميكي

تقوم الأتمتة المستندة إلى السياسة بموازنة أحمال التشغيل داخل مجموعة المضيف، بناءً على استخدام وحدة المعالجة المركزية أو الذاكرة.

القوالب

تعمل قوالب الأجهزة الافتراضية على تمكين الاتساق للحفاظ على المعايير وتمكين عمليات النشر للمساعدة في تقليل تكاليف العمالة.

أجهزة افتراضية للاتساق والنشر السريع

تسمح إعادة تشغيل الآلة الافتراضية عن بُعد بإعادة تشغيل الآلات الافتراضية تلقائياً على خادم جديد بعد فشل الخادم.

تكامل الطرف الثالث

يعمل برنامج التشغيل OpenStack المدعوم من طرف ثالث على تسريع إدارة أجهزة الإدخال/الإخراج من طرف ثالث.

الموارد IBM ®دليل حلول ®Redbooks

اقرأ كيف تم تصميم IBM PowerVC لتبسيط إدارة الموارد الافتراضية في بيئات الموارد IBM ®Power الافتراضية.

 IBM PowerVC

اقرأ صحيفة البيانات التفصيلية هذه لاكتساب فهم أعمق للفوائد IBM PowerVC.

IBM PowerVC for Private Cloud

اقرأ الوثائق الشاملة على IBM PowerVC for Private Cloud ، واحصل على دعم استكشاف الأخطاء وإصلاحها والمزيد.

 IBM PowerVC

اقرأ وثائق شاملة عن برنامج PowerVC من IBM، واحصل على دعم استكشاف الأخطاء وإصلاحها والمزيد

 دورة حياة البرمجيات

راجع هذه الصفحة لإدراك القيمة الكاملة لمنتجاتك IBM البرمجيات والتخطيط لترقيات منتجات البرمجيات.
الخطوات التالية

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