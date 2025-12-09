مصمم لتمكين حل متكامل لأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي المؤسسي
تواجه المؤسسات عقبات حقيقية عندما يتعلق الأمر بتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي عبر المؤسسة، مثل البيانات وتعقيد التكامل، ونقص المهارات المناسبة، ومخاطر الأمن والامتثال، وغير ذلك الكثير. تزيل عروض IBM® Power® AI ومسرّع IBM Spyre™Accelerator لمنصة Power* هذه العوائق من خلال التحسين الشامل لجميع الطبقات. ما النتيجة؟ يوفِّر IBM Power منصة سريعة ومرنة ومؤمّنة مصممة لأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي المؤسسي.
تحسين الاستدلال عند نقطة البيانات وتنفيذ الأتمتة التي تساعد الموظفين على التركيز على العمل ذي القيمة الأعلى
يمكن الدمج مع IBM® watsonx.data و Red Hat OpenShift AI و Red Hat AI Inference Server وأُطر العمل المفتوحة لتسريع الاستدلال على مجموعات البيانات الكبيرة.*
تم دمج الأمان والامتثال مباشرة في المنصة لبناء أساس جدير بالثقة لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي.
اختر من بين الحلول الجاهزة التي يتم نشرها بنقرة واحدة لتبسيط عملية الإعداد وتسريع أحمال التشغيل باستخدام IBM Spyre Accelerator for Power.
يمكنك تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتقليدي على خوادم Power باستخدام Spyre و watsonx.data و OpenShift AI و Red Hat AI Inference Server المحسّن من أجل أحمال التشغيل المؤسسية.
يمكنك الاستفادة من التسريع على الرقاقة وخارجها والبنية التحتية من فئة المؤسسات المحسنة من أجل كل من أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتقليدي.
تضمين الذكاء الاصطناعي مباشرة في قواعد المعرفة الخاصة بالمؤسسة. أكثر من 8 ملايين عملية تضمين لمستندات للدمج في قاعدة المعرفة كل ساعة باستخدام Spyre Accelerator for Power بدفعات وموجِّه بأحجام 128.3
التنبؤ بمشكلات تكنولوجيا المعلومات وكشف الأحداث وإصلاحها وتوقع القدرة وتخطيطها.
تحليل الصور الطبية وأتمتة المطالبات ومطابقة السجلات الطبية الإلكترونية باستخدام المساعدين الرقميين.
الكشف عن الاحتيال، وتمكين مكافحة غسيل الأموال، وتسريع عمليات المخاطر والاكتتاب.
إدارة المطالبات ومنع الاحتيال وتحسين الاكتتاب ودعم تفاعلات العملاء.
ويُعد IBM Power E1180 خادمًا متطورًا مخصصًا لعصر الذكاء الاصطناعي، مقدمًا عمليات ذاتية، ومرونة إلكترونية، ومرونة السحابة الهجينة.
IBM Power E1150 هو خادم أرفف من 4 وحدات (4U) مصمم للتعامل مع أحمال التشغيل كثيفة البيانات، حيث يوفر ما يصل إلى 120 نواة من معالجات Power11 و 16 تيرابايت من ذاكرة DDR5، لتلبية متطلبات الأداء العالي.
يقدِّم IBM® Power S1124 - وهو خادم أرفف مكون من 4 وحدات (4U) قدرات محسَّنة من حيث التوسُّع والأداء والأمان، مع موثوقية ومرونة لأحمال التشغيل ذات المهام الحساسة.
تمتد إمكانيات الخادم IBM Power S1122 — وهو خادم أرفف من وحدتين (2U) — لتشغيل أحمال التشغيل ذات المهام الحساسة عبر بيئات السحابة الهجينة، مع تعزيز المرونة وقابلية التوسع والموثوقية.
تعرف على كيفية استخدام المستشفى للذكاء الاصطناعي وتقنية IBM لتبسيط تشخيص السرطان وتحسين السرعة والدقة والتركيز على الحالات عالية الخطورة.
تعرف على كيفية تعافي موزع مملوك لعائلة بسرعة من هجوم برامج الفدية باستخدام IBM i و Power، واستعادة العمليات الحساسة وقيادة التحديث باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
تعرف على كيفية استخدام أحد مزودي الخدمات اللوجستية للذكاء الاصطناعي على IBM i و Power لتقليل وقت معالجة الطلبات بنسبة 80% وتسريع التعامل معها بمعدل 5 أضعاف — مما يعزز الدقة واستجابة العملاء.
*تخضع بيانات IBM المتعلقة بخططها وتوجيهاتها ونواياها للتغيير أو السحب دون إشعار وفقًا لتقديرها الخاص. وتهدف المعلومات المتعلقة بالمنتجات المستقبلية المحتملة إلى تحديد التوجه العام لمنتجاتنا وينبغي عدم الاعتماد عليها في اتخاذ قرار الشراء. والمعلومات المذكورة عن المنتجات المستقبلية المحتملة ليست التزامًا أو وعدًا أو التزامًا قانونيًا بتقديم أي مواد أو رموز أو وظائف. ولا يجوز إدراج معلومات عن المنتجات المستقبلية المحتملة في أي عقد. ويظل تطوير أي ميزات أو وظائف مستقبلية موصوفة لمنتجاتنا وإصدارها وتوقيتها وفقًا لتقديرنا الخاص.
1. يتم تقديم خدمة الذكاء الاصطناعي للكتالوج المدعوم من IBM كواحدة أو مجموعة من الحاويات التي يمكن نشرها بأمر نشر واحد. تقوم واجهة المستخدم المقدمة للكتالوج بتنفيذ مثل هذه الأوامر في الواجهة الخلفية بناءً على نقرة واحدة داخل صفحة واجهة المستخدم الخاصة بخدمة الذكاء الاصطناعي المعنية.
2. تكوين فردي يتم تمكينه من خلال واجهات برمجة التطبيقات القياسية للصناعات المعروضة لفصل الخدمات في الأعلى وخدمة الاستدلال الداعمة لجميع خدمات الذكاء الاصطناعي التي تعد جزءًا من الكتالوج المدعوم من IBM. أي خدمة تتطلب قدرات استدلال الذكاء الاصطناعي يمكنها ربط خدمات الاستدلال التي توفر نقاط نهاية الاستدلال المتوافقة مع واجهات OpenAI API أو watsonx.ai (Spyre endpoint، RH AI Inferencing Server، IBM Cloud، OpenAI، Azure، AWS، GCP، ...) يمكن تشغيل الخدمات إما على IBM Power أو على IBM Power Virtual Server.
3. بناءً على الاختبار الداخلي الذي يتم فيه تشغيل مجموعة بيانات مكونة من 1 مليون وحدة بحجم موجِّه 128 وحجم دفعة 128 باستخدام حاوية من فئة بطاقة واحدة. وقد تختلف النتائج الفردية حسب حجم حمل التشغيل، واستخدام أنظمة التخزين الفرعية، وظروف أخرى.