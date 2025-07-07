IBM Power E1180: أقوى خوادم Power

مصمم لعصر الذكاء الاصطناعي. ومؤمَّن لتلبية متطلبات الأعمال.

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تسريع الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات

يُعد IBM® Power® E1180 خادمًا كامل الأرفف صُمِم لمعالجة أكبر وأعقد أحمال التشغيل ذات المهام الحساسة على مستوى المؤسسات، حيث يدعم ما يصل إلى 256 نواة من معالجات Power11 و64 تيرابايت من ذاكرة DDR5. يقدم هذا الخادم توفرًا مستمرًا، ومرونة إلكترونية متقدمة، وتسريعًا للذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات. وتُسهم قابليته العالية للتوسع في  تبسيط العمليات التشغيلية ومواكبة النمو المتزايد في متطلبات البيانات بثقة.
استمرارية الأعمال

تتيح تقنية التنقل المباشر للأقسام (LPM) تحقيق زمن تعطل صفري مقرر للصيانة، وذلك لأهم عملياتك التجارية مع إنتاجية محسنة لموظفي تقنية المعلومات.1
الحماية من مخاطر حوسبة quantum

حماية بياناتك بحماية على مستوى الكم لمواكبة متطلبات الامتثال والحوكمة المتغيرة.
مرونة إلكترونية متقدمة

عزّز سرعة اكتشاف الحوادث والاستجابة لها واستعادة الأنظمة، بما يحافظ على استمرارية الأعمال ويحدّ من آثار الانقطاعات التشغيلية.
قابلية التوسع والنمو المرن

وسّع نطاق أعمالك وتكيّف مع المتغيرات وادعم النمو، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات الأساسية، واتخاذ قرارات توزيع أحمال التشغيل بناءً على متطلبات العمل عبر بيئة سحابية هجينة.

الميزات

مطور يفحص نظام Power 11
صيانة ذاتية للنظام  

تحديثات مباشرة مبسطة مع تنسيق شامل للعمليات مصمم لتحقيق انعدام فترات التعطل المخطط لها.
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إدارة امتثال آمنة كمّيًّا

حماية على مستوى النظام مع تشغيل آمن، وجرد تشفيري، وأدوات تشفير معتمدة على العتاد.
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قدرات IBM Power Cyber Vault

آلية متقدمة لاكتشاف التهديدات واستعادة البيانات، مدمجة بإحكام مع حلول IBM Storage لتوفير حماية بيانات غير قابلة للتغيير واستئناف الأعمال بسرعة بعد الهجمات.
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جاهز للذكاء الاصطناعي والسحابة

محركات ذكاء اصطناعي مدمجة على الشريحة لتسريع استخلاص الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية توسيع نطاق أحمال التشغيل إلى معالجات Power11 في خادم IBM Power Virtual Server

الخوادم ذات الصلة

IBM Power E1150

IBM Power E1150 هو خادم أرفف من 4 وحدات (4U) مصمم للتعامل مع أحمال التشغيل كثيفة البيانات، حيث يوفر ما يصل إلى 120 نواة من معالجات Power11 و 16 تيرابايت من ذاكرة DDR5، لتلبية متطلبات الأداء العالي.
IBM Power S1124

يقدّم IBM Power S1124 — وهو خادم أرفف من 4 وحدات (4U) — حلًا يوفر قابلية توسع وأداءً وأمانًا محسّنين، مع الحفاظ على مستوى ريادي من الموثوقية والمرونة لأحمال التشغيل ذات المهام الحساسة.
IBM Power S1122

تمتد إمكانيات الخادم IBM Power S1122 — وهو خادم أرفف من وحدتين (2U) — لتشغيل أحمال التشغيل ذات المهام الحساسة عبر بيئات السحابة الهجينة، مع تعزيز المرونة وقابلية التوسع والموثوقية.
IBM Power Virtual Server

خادم افتراضي آمن يوفر تجربة متسقة ويدعم التحديث بالوتيرة والسعر المناسبَين لك - داخل أماكن العمل وخارجها.
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تواصل مع خبير من IBM لاكتشاف كيف يدعم Power E1180 تقنيات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والتحديث.
مزيد من الطرق للاستكشاف المجتمع ®IBM Power Redbooks شركة IBM Global Financing
الحواشي

استنادًا إلى الاختبارات الداخلية التي أجرتها IBM لعدة سيناريوهات ترقية (مثل البرامج الثابتة، و VIOS، وما إلى ذلك) بالاستعانة بدعم التنقل المباشر للأقسام Live Partition Mobility (LPM) لترحيل الأقسام النشطة بين الأنظمة ذات خادم الإدخال/الإخراج الافتراضي المتكرر (VIOS).