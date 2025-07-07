IBM® Power® S1124 هو خادم من أربع وحدات (4U) مصمم لتلبية احتياجات المؤسسات ومراكز البيانات الإقليمية التي تتطلب أداءً حوسبيًّا عاليًّا، وذاكرة قوية، ومرونة السحابة الهجينة. يدعم الخادم ما يصل إلى 60 نواة من معالجات IBM Power11 وما يصل إلى 8 تيرابايت من الذاكرة، ويتيح تشغيل أنظمة IBM® AIX أو IBM i أو ®Linux لتشغيل مجموعة متنوعة من أحمال التشغيل ذات المهام الحساسة.
يتيح ذلك استمرارية أعمال راسخة، وقدرة توسع سلسة، وكفاءة تشغيلية عالية، وإدارة حديثة لأحمال التشغيل، وكل ذلك بدون إضافة تعقيدات إلى بيئة تقنية المعلومات.
تشغيل أحمال التشغيل بشكل مستمر مع التحديثات التلقائية — حتى أثناء فترات الصيانة — مما يقلل من فترة التعطل ويحسن إنتاجية موظفي تقنية المعلومات.
حماية بياناتك بحماية على مستوى الكم لمواكبة متطلبات الامتثال والحوكمة المتغيرة.
تمكين الكشف السريع عن برامج الفدية، والاستجابة لها، والتعافي منها لحماية البيانات عالية القيمة من الهجمات الإلكترونية.
تحسين الكفاءة التشغيلية لتقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية والبصمة الكربونية لمراكز البيانات، والإسهام في خفض إجمالي تكلفة الملكية.
تحديثات مباشرة مبسطة مع تنسيق شامل للعمليات مصمم لتحقيق انعدام فترات التعطل المخطط لها.
حماية على مستوى النظام مع تشغيل آمن، وجرد تشفيري، وأدوات تشفير معتمدة على العتاد.
آلية متقدمة لاكتشاف التهديدات واستعادة البيانات، مدمجة بإحكام مع حلول IBM Storage لتوفير حماية بيانات غير قابلة للتغيير واستئناف الأعمال بسرعة بعد الهجمات.
وضع طاقة جديد مع جدولة مؤتمتة لإدارة استهلاك الطاقة ديناميكيًا، وهو ما يضمن الكفاءة المثلى دون التأثير على اتفاقيات مستوى الخدمة الحساسة للأعمال.
تمتد إمكانيات الخادم IBM Power S1122 — وهو خادم أرفف من وحدتين (2U) — لتشغيل أحمال التشغيل ذات المهام الحساسة عبر بيئات السحابة الهجينة، مع تعزيز المرونة وقابلية التوسع والموثوقية.
IBM Power E1150 هو خادم أرفف من 4 وحدات (4U) مصمم للتعامل مع أحمال التشغيل كثيفة البيانات، حيث يوفر ما يصل إلى 120 نواة من معالجات Power11 و 16 تيرابايت من ذاكرة DDR5، لتلبية متطلبات الأداء العالي.
ويُعد IBM Power E1180 خادمًا متطورًا مخصصًا لعصر الذكاء الاصطناعي، مقدمًا عمليات ذاتية، ومرونة إلكترونية، ومرونة السحابة الهجينة.