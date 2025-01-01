خدمات دورة الحياة التقنية
شخص يقف في غرفة خوادم

تقدِّم IBM Technology Lifecycle Services دعمًا لتكنولوجيا المعلومات عالمي المستوى وخدمات ورؤى لبيئات مراكز البيانات متعددة البائعين، بما في ذلك الخوادم والتخزين والشبكات والأمان والبرمجيات.

تستفيد IBM Technology Lifecycle Services (TLS) من الذكاء الاصطناعي والرؤى المستندة إلى التحليلات والأتمتة في IBM watsonx لتقديم قدرات دعم شاملة واستباقية وتنبؤية لبنيتك التحتية في IBM وكذلك للأنظمة والبرمجيات الرائدة من الجهات الخارجية، من خلال التحالفات والشراكات. وباعتبارها نقطة اتصال واحدة عبر مركز البيانات، تساعد TLS العملاء على تسريع رحلات الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة.
حَسَِن البنية التحتية لديك باستخدام خدمات دورة حياة الأنظمة التقنية
المزايا
التوافر والأمان العاليان

استفِد من التحليلات التنبؤية ومدير حساب تقني مخصص لإدارة مشكلات تقنية المعلومات والحد منها قبل أن تؤثِّر في استمرارية الأعمال.
وفورات التكاليف

تمكَّن من جمع مزودي الدعم لتعزيز توفير التكاليف، وتحرير فريق تقنية المعلومات للتركيز على المشاريع الاستراتيجية، وتقليل الجهد المبذول في إدارة المورِّدين.
تبسيط الدعم

تمكَّن من تبسيط الدعم من خلال دمج دعم مركز البيانات لتقليل الوقت المستغرق في إدارة العقود والمورِّدين. استفِد من خدمات تكنولوجيا المعلومات للسماح لشركة IBM بإدارة احتياجاتك اليومية من مركز البيانات.
أعمالنا
دعم البنية التحتية

استفِد من خدمات IBM لدعم أنظمة ®IBM Power و ®IBM® Z و IBM LinuxONE و IBM Storage في مؤسستك وبنيتك التحتية متعددة المورِّدين.

 خدمات الرعاية المتخصصة من خبراء IBM خدمات دعم IBM للخوادم متعددة المورِّدين والتخزين والشبكات والأمن
خدمات المشاريع والخدمات المتميزة

يمكنك بناء استراتيجية دعم مخصصة ذات خدمات متميزة لتعزيز الاتساق وتقليل فترات التعطل في مركز بيانات مؤسستك.

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Support Insight

تتيح الرؤى والتحليلات المقدمة تكوين رؤية واضحة حول الفجوات المتعلقة بالدعم، ومشكلات التشغيل البيني والأمان، وإدارة المخزون، وغيرها.

 IBM Support Insights
امتدادات الخدمات

حافظ على دعم منتجات IBM Power و IBM Z و LinuxONE و Storage أثناء التخطيط للتحديث القادم؛ وذلك من خلال تمديد الخدمة.

 امتداد خدمة أجهزة IBM امتداد خدمة برمجيات IBM
دعم مركز البيانات المتكامل

استفِد من دعم IBM عبر مركز البيانات الخاص بك لخفض التكاليف وتقليل فترات التعطل.

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الدعم الذي نقدِّمه
الخوادم والتخزين

تقدِّم IBM دعمًا شاملًا لأنظمة IBM Power و IBM Z و IBM LinuxONE و IBM Storage، إلى جانب مزوِّدي الخوادم والتخزين الرائدين من الجهات الخارجية، وذلك عبر مجموعة من خيارات الدعم وخدمات مركز البيانات لتلبية احتياجات الأعمال اليومية وتعزيز كفاءة الأنظمة.
الشبكات المؤسسية والأمن المؤسسي

من التثبيت والتكوين إلى خيارات نهاية العمر الافتراضي، تقدِّم IBM الدعم اللازم لتثبيت وتكوين وتحسين بنية الشبكات في مؤسستك، ما يضمن دعمًا متميزًا لتحديد أوجه الترابط وتقليل الوقت المستغرق في إدارة الشبكة طوال دورة حياتها.
البرامج

تدعم IBM أنظمة التشغيل مثل ®AIX و IBM i و ®z/OS و ®Linux، بالإضافة إلى برامج المؤسسات الأساسية مثل Microsoft و Oracle و ®Red Hat و SUSE.

الخدمات والبرامج التي ندعمها
الخوادم والتخزين
  • IBM Power
  • IBM Z
  • IBM LinuxONE
  • Dell
  • شركة Fujitsu
  • HPE
  • Lenovo
  • Oracle
  • شركة Supermicro
  • IBM Storage
  • Dell EMC
  • شركة Hitachi
  • Pure Storage
  • NetApp
الشبكات والأمن
  • شبكة IBM SAN
  • Cisco Systems
  • Juniper Networks
  • Palo Alto Networks
  • Check Point Software Technologies
  • F5
  • شركة Fortinet
البرامج
  • AIX
  • IBM i
  • z/OS
  • Linux
  • Red Hat
  • Microsoft
  • Oracle
  • SUSE
هل بنيتك التحتية جاهزة للذكاء الاصطناعي؟ يساعد دعم تكنولوجيا المعلومات وخدماتها على تجاوز تعقيدات تبني الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات، بدءًا من مرحلة التنفيذ وحتى إيقاف التشغيل، ما يضمن انتقالًا سلسًا إلى عمليات مدعومة بالذكاء الاصطناعي والاستفادة من المزايا التي يمكن أن تحققها هذه التقنية لأعمالهم. يمكن أن تساعد خدمات IBM TLS على ترقية مراكز البيانات لتصبح جاهزة للذكاء الاصطناعي؛ وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات التقنية المتوفرة في أكثر من 140 دولة، بالإضافة إلى شبكة قوية من سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية لتلبية الاحتياجات الفريدة لأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي عالية الكثافة لمنتجات IBM والعديد من الشركات المصنِّعة للمعدات الأصلية (OEMs)، على نطاق واسع.
المشورة: التقييم والتخطيط 

تصميم استراتيجية البنية التحتية وتخطيطها ونشرها وتنفيذها للعميل في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبيئة السحابية الهجينة، ولوائح الامتثال الأمني، والمرونة الإلكترونية، وتكامل البيانات، وأتمتة تكنولوجيا المعلومات، وغيرها.
البناء: التنفيذ والنشر 

اعتمد على TLS لبناء الحل. وهذا يعني خدمات التثبيت وإلغاء التثبيت، بالإضافة إلى خدمات النشر والتكوين.
الدعم: وحدات معالجة الرسومات والربط الشبكي 

تمكَّن من تبسيط الدعم من خلال دمج دعم مركز البيانات لتقليل الوقت المستغرق في إدارة العقود والمورِّدين. استفِد من خدمات تكنولوجيا المعلومات للسماح لشركة IBM بإدارة احتياجاتك اليومية من مركز البيانات.
التشغيل: عمليات مركز البيانات اليومية 

خصِّص الخدمات التي تحتاج إليها بشدة لدعم إدارة موظفي تكنولوجيا المعلومات لمركز البيانات، ما يضمن عدم تأثر المبادرات الجديدة بالمهام الإدارية اليومية.
التحسين: التوافر والكفاءة  

حافظ على مرونة مركز البيانات وفاعليته من خلال إجراء فحوصات منتظمة للسلامة، ما يساعد على تقليل المخاطر الأمنية ومخاطر الأداء، مع التأكد من أن الحلول الحالية مستدامة وأن عمليات التخلص تتوافق مع المعايير القطاعية.

قدرات الذكاء الاصطناعي والأتمتة

دعم من الجيل التالي تقنية Call Home المساعد الافتراضي مساعدة الوكلاء Support Insight
الخدمات المتميزة

وفقًا لمستند تقني صادر عن IDC، فإن الاستراتيجية الشاملة لدعم وخدمات مراكز البيانات تتضمن خدمات دورة الحياة للتغلب على العقبات الكبيرة التي تواجه صيانة وتحسين بنية تكنولوجيا المعلومات المعقدة وذات السحابة المتعددة اللازمة لدعم الأعمال الرقمية.

اكتشف المزيد عن عروض خدمات البنية التحتية

 حلول مستدامة من النشر وحتى التخلص

توفِّر TLS العديد من عروض الاستدامة المتنوعة المصممة لمساعدة العملاء على تحسين استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات وتقليل البصمة الكربونية، وتلبية المتطلبات الأمنية والقطاعية والتنظيمية للمؤسسة من خلال التخلص الآمن والمستدام طوال دورة الحياة.

 الخدمات القائمة على المهام لمركز البيانات الخاص بك

تقدِّم TLS خدمات مستقلة عن الأجهزة ومبنية على المهام البرمجية لمجموعة متنوعة من المشاريع. تتوفر الخدمات للفعاليات الخاصة مثل إعادة النقل، وفحص المخزون الفعلي، وحتى تقييمات عمليات مركز البيانات. تعرَّف على المزيد حول خدمات المشاريع التي تقدِّمها IBM للبنية التحتية في IBM وعبر مركز البيانات.

 تنسيق مركز البيانات وإدارته

إن أفضل الممارسات لتحقيق توفر عالٍ لخدمات تكنولوجيا المعلومات تتضمن تعزيز إدارة الخدمة، وتحسين التنفيذ الشامل، والاستفادة من تقنيات تحليلات البيانات للانتقال من الدعم التقني التفاعلي إلى الدعم الوقائي. يوفِّر برنامج IBM Accelerated Value Program للعملاء فريقًا مخصصًا يركِّز على التنسيق الاستباقي على المستوى العالمي والجغرافي والعملياتي. تعرَّف على المزيد عن برنامج IBM Accelerated Value Program

 نشر الشبكات والأداء الشبكي

قد تكون الأخطاء في تثبيت الشبكة وتكوينها مصدرًا كبيرًا للتلف. استفِد من IBM Technology Lifecycle Services لتثبيت حل الشبكات وتكوينه.

 توافر خدمة تكنولوجيا المعلومات وتقييم المرونة

يستفيد مركز كفاءة التوافر العالي (HACoC) من خبراء التكنولوجيا وإدارة الخدمات عبر IBM والقطاع لتقييم البِنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات وممارسات التسليم لدى العملاء، والتعاون لتحديد الاستراتيجية والحلول اللازمة لمساعدتهم على تحقيق أهداف التوافر الخاصة بهم.

 المرونة التشغيلية

قد يكون كلٌّ من دعم وخدمات تكنولوجيا المعلومات عنصرًا مهمًا في المتطلبات المستمرة للمرونة التشغيلية. اكتشف كيف يساعدك الدعم الاستباقي، ودعم الرؤى، والاستراتيجية الشاملة لدعم مركز البيانات على تعزيز المرونة التشغيلية.
المراجع شركة Santander

شاهد الفوائد التي تحقِّقها Santander مع حل الصيانة المُدارة للشبكات والأمن من IBM.

 اقرأ المزيد مدينة كاملوبس

اكتشف الدور الذي ساهم به حل IBM Support Insights وحلول الصيانة المُدارة للشبكات والأمن من IBM في هذه البلدية.

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"اكتشف الحل الشامل للدعم والخدمات من CISCO - الذي نفَّذته IBM لصالح BDA.

 اقرأ المزيد مؤسسة Josefs-Gesellschaft

اقرأ عن التعاون بين Josefs-Gesellschaft و IBM للحصول على دعم CISCO.

 اقرأ المزيد جامعة ميونيخ التقنية

استكشف كيف تمكَّنت شركة IBM من توفير دعم وصيانة موثوق بهما لأنظمة IBM Storage و IBM Power في جامعة ميونيخ التقنية.

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