مخطط تدفق بيانات تجريدي بأشكال هندسية متصلة

تبسيط عمليات دعم تكنولوجيا المعلومات

يقدِّم IBM Support Insights مؤشرات قابلة للتنفيذ للصيانة الوقائية تهدف إلى تقليل الفجوات في تغطية الدعم، وتحسين إدارة تكنولوجيا المعلومات لديك، وتقليل مخاطرها عبر أنظمة IBM وأنظمة المصنِّعين الأصليين الآخرين.

الفوائد
اكتشاف المخاطر الأمنية وتحديد أولوياتها

الاستفادة من التنبيهات الأمنية والتوصيات وقدرات تحديد الأولويات للتعامل بسرعة مع المخاطر الحرجة.
إدارة المخزون

تقليل وقت إدارة المخزون من خلال اكتشاف الأصول متعددة المورِّدين تلقائيًا، والعروض المخصصة والتصدير، بالإضافة إلى الدعم وتحليل التغييرات.
المخاطر والتوصيات

تجنُّب المخاطر من خلال التنبيهات المتعلقة بالثغرات الأمنية وتقييمات مخاطر تكنولوجيا المعلومات ونصائح المعالجة الواضحة.

    المميزات التي نقدِّمها

    اشتراك Standard

    يُعَد IBM Support Insights خدمة سحابية تعمل كواجهة موحَّدة تجمع تجربة الدعم عبر IBM والبنية التحتية متعددة المورِّدين. يساعد ذلك فرق تكنولوجيا المعلومات على إدارة المخزون وتحسين مدة التشغيل بشكل استباقي ومعالجة الثغرات الأمنية من خلال الرؤى القائمة على التحليلات وتوصيات الصيانة الوقائية.

    اشتراك Pro

    يرتقي IBM Support Insights Pro باستراتيجية دعم مراكز البيانات وتخطيط البنية التحتية إلى مستوى متقدم. فهو يوسِّع تحليل مخاطر CVE الأمنية ليشمل مقارنة مستويات أنظمة التشغيل الحالية مع تلك المُوصى بها من قِبَل المورِّد، ويقدِّم إجراءات مرتَّبة حسب المورِّدين وعائلة المنتجات لتسريع اتخاذ قرارات دورة حياة تكنولوجيا المعلومات، ويحسِّن أيضًا الاعتمادية من خلال توسيع سجل الحالات والتحليلات.

    الميزات

      إدارة المخزون

      تقليل الوقت المستغرق في إدارة المخزون من خلال اكتشاف أصول البنية التحتية متعددة المورِّدين تلقائيًا، وعروض المخزون المخصصة والتصدير، وتحليل التغطية والدعم والتغييرات.
      المخاطر والتوصيات

      تجنُّب المخاطر الأمنية المحتملة من خلال التنبيهات الخاصة بالثغرات الأمنية وتقييمات مخاطر بيئة تكنولوجيا المعلومات والتوصيات الإرشادية حول كيفية معالجة المشكلات المحتملة.
      مقاييس الحالة

      الاستفادة من سجل حالات الدعم لتحديد الأنماط والنقاط الفعَّالة التي تؤثِّر في توفُّر النظام.

        الموارد

        تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024

        نزِّل تقرير 2023 وتعرَّف على كيفية مكافحة اختراقات أمن البيانات.

         تقرير IDC

        اكتشِف كيف يمكن لاستراتيجية دعم مدروسة أن تساعد العملاء على تقليل مخاطر فترات التعطل.

         دراسة Forrester

        تعرَّف على الفوائد والتكاليف والمخاطر، واحصل على إطار عمل لتقييم التأثير المالي المحتمل لدعم IBM متعدد المورِّدين.

         البدء

        للتسجيل والبدء باستخدام IBM Support Insights، يجب أولًا إنشاء حساب IBMid باستخدام بريد إلكتروني صالح.
        اتخِذ الخطوة التالية

        يساعدك IBM Support Insights على إدارة المخزون بشكل استباقي، وتحديد مخاطر العقود والثغرات الأمنية، وتجنب فترات التعطل، لتحسين سلامة الأجهزة والتحكم في التكاليف المتزايدة لبيئة تكنولوجيا المعلومات لديك.

