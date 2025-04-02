يُعَد IBM Storage Defender حلًا برمجيًا يحافظ على أمان بياناتك وتشغيل أعباء العمل لديك من خلال مرونة البيانات المتقدمة، والكشف المبكر عن التهديدات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والاسترداد السريع والموثوق به. وهو يساعد على تلبية الامتثال التنظيمي ويُتيح الاستئناف الآمن للعمليات الحرجة من خلال تحديد النسخ الموثوق بها وتنسيق التحقق من صحة النسخ الاحتياطية أو اللقطات في غرفة نظيفة قبل استعادتها إلى الإنتاج.