استفِد من قيمة البيانات ذات الصلة على نطاق واسع للتكيف بسرعة مع الأسواق الديناميكية، ولتعزيز إنتاجية القوى العاملة، دون المساس باحتياجات الأعمال.
وفِّر منصة عالمية عالية الأداء وقابلة للتطوير وفعَّالة، مصممة لإطلاق إمكانات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء وأعباء العمل كثيفة البيانات.
عزِّز الابتكار ووسِّع نطاق تحديث التطبيقات من خلال النشر المتسارع لأعباء عمل الأجهزة الافتراضية والحاويات وأعباء الذكاء الاصطناعي عبر البيئات المحلية والسحابية وأجهزة الحافة.
مكِّن المؤسسات من حماية البيانات الحساسة واستئناف العمليات الحيوية بسرعة بعد الهجمات الإلكترونية أو الكوارث غير المتوقعة، من خلال قدرات قوية على الصمود والامتثال.
اكتشِف كيف تمكَّنت المؤسسات في مختلف المجالات من تحويل العمليات وتحقيق نتائج رائعة باستخدام حلول تخزين البيانات المبتكرة.