المزيد بانتظارك مع منصة IBM Storage

استفِد من الإمكانات الكاملة للبيانات مع حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي وغنية بعناصر الأمان من شركة رائدة في مجال التخزين المؤسسي.
17 ضعفًا الشركة الرائدة في تقرير Magic Quadrant الصادر عن Gartner اقرأ التقرير 1.51PBe السعة في حاوية واحدة بحجم 1U اقرأ المواصفات 60 ثانية ضمان الكشف عن برامج الفدية والتنبيه بشأنها اقرأ ضمان الاسترداد %29 استهلاك طاقة أقل مقارنةً بالمنافسين الرائدين اقرأ المواصفات

تعزيز الابتكار مع منصة IBM Storage

استفِد من قيمة البيانات ذات الصلة على نطاق واسع للتكيف بسرعة مع الأسواق الديناميكية، ولتعزيز إنتاجية القوى العاملة، دون المساس باحتياجات الأعمال.
حلول تخزين للبيانات والذكاء الاصطناعي

وفِّر منصة عالمية عالية الأداء وقابلة للتطوير وفعَّالة، مصممة لإطلاق إمكانات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء وأعباء العمل كثيفة البيانات.

 حلول تخزين للتقنيات السحابية الهجينة

عزِّز الابتكار ووسِّع نطاق تحديث التطبيقات من خلال النشر المتسارع لأعباء عمل الأجهزة الافتراضية والحاويات وأعباء الذكاء الاصطناعي عبر البيئات المحلية والسحابية وأجهزة الحافة.

 مرونة البيانات وحلول التخزين

مكِّن المؤسسات من حماية البيانات الحساسة واستئناف العمليات الحيوية بسرعة بعد الهجمات الإلكترونية أو الكوارث غير المتوقعة، من خلال قدرات قوية على الصمود والامتثال.

انجز المزيد مع منصة IBM Storage

IBM Storage FlashSystem Family image for storage landing page
IBM Storage FlashSystem

نظام تخزين أساسي، شامل وعالي الأداء، يعتمد على الذاكرة الوميضية فقط، وهو مصمم لتلبية متطلبات التطبيقات الحساسة لزمن الانتقال والسعة لأعباء العمل الحيوية. صُمِّم FlashSystem لتحقيق السرعة والتوسع والأمان، حيث يُحسِّن تكنولوجيا المعلومات عبر المحاكاة الافتراضية للتخزين، ما يسمح بتوحيد أعباء العمل، والتكامل المباشر مع أدوات الأجهزة الافتراضية، وتبسيط الانتقال إلى السحابة الهجينة، مع تقليل التكاليف وتعزيز الإنتاجية دون التأثير في استمرارية العمليات.

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This is a product image of an IBM Storage Scale System 6000 in white background. Source image: 0f57adc31b31fb3a
IBM Storage Scale

حل تخزين ملفات وكائنات عالي الأداء وقابل للتوسع، مصمم لمساعدة المؤسسات على إنشاء منصة بيانات قابلة للتوسع لإدارة الكميات الكبيرة من البيانات شبه المنظمة وغير المنظمة والوصول إليها بسلاسة عبر البيئات العالمية. تم تصميم IBM Storage Scale System للحوسبة عالية الأداء، والذكاء الاصطناعي المدعوم بوحدة معالجة الرسومات (GPU) والتحليلات، وتحديث التطبيقات، ومستودعات البيانات المُدارة والمنظمة، ما يجعله الحل المثالي لأعباء العمل ذات السعة الكبيرة والمتطلبات عالية للأداء.

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IBM Storage Ceph product screenshot
IBM Storage Ceph

حل تخزين جاهز للاستخدام ومُعرَّف بالبرمجيات يوحِّد بين تخزين الكتل والملفات والكائنات، ما يساعد المؤسسات على التخلص من صوامع البيانات وتقديم تجربة تشبه السحابة مع تقليل التكاليف وأوقات التخصيص. وهو مثالي لتحديث بحيرات البيانات، ودعم التطبيقات السحابية الأصلية مع التوافق مع واجهة برمجة التطبيقات S3، وتوفير تخزين الكتل للبيئات الافتراضية ودمج أعباء العمل متعددة البروتوكولات مع قابلية التوسع الهائل.

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IBM Storage DS8000 is the storage solution of enterprise data systems designed to ensure the availability of critical business workloads and
IBM Storage DS8000

نظام تخزين حديث يعتمد على الذاكرة الوميضية فقط لأجهزة الكمبيوتر المركزي، يقدِّم أمانًا غير مسبوق وتوافرًا عاليًا وأداءً ممتازًا لضمان تشغيل أعباء العمل الحيوية والعملية دون انقطاع. وبناءً على تاريخ طويل من الابتكار مع تكاملات عميقة وتآزر مع ®IBM Z وIBM i، تم تصميم ®IBM Storage DS8000 خصيصًا لأعباء العمل الحرجة وبيئات المعاملات العالية التي تتطلب موثوقية وأداءً عاليًا جدًا باستمرار.

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IBM Storage Deep Archive image
IBM Storage Tape

مجموعة من حلول التخزين عالية السعة وفعالة من حيث التكلفة، مصممة لإدارة كميات ضخمة من البيانات مع تقليل تاثير الكربون واستهلاك الطاقة، بما يتماشى مع مبادرات الاستدامة. تُعد IBM Tape التقنية المثلى للمؤسسات التي تسعى إلى احتفاظٍ آمنٍ وطويل الأمد بالبيانات، وقابلية توسّع كبيرة، وحماية مادية مفصولة عن الشبكة (Air-Gapped)، والامتثال للمتطلبات التنظيمية.

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IBM Storage FlashSystem Family image for storage landing page
IBM Storage FlashSystem

نظام تخزين أساسي، شامل وعالي الأداء، يعتمد على الذاكرة الوميضية فقط، وهو مصمم لتلبية متطلبات التطبيقات الحساسة لزمن الانتقال والسعة لأعباء العمل الحيوية. صُمِّم FlashSystem لتحقيق السرعة والتوسع والأمان، حيث يُحسِّن تكنولوجيا المعلومات عبر المحاكاة الافتراضية للتخزين، ما يسمح بتوحيد أعباء العمل، والتكامل المباشر مع أدوات الأجهزة الافتراضية، وتبسيط الانتقال إلى السحابة الهجينة، مع تقليل التكاليف وتعزيز الإنتاجية دون التأثير في استمرارية العمليات.

 استكشِف IBM FlashSystem
This is a product image of an IBM Storage Scale System 6000 in white background. Source image: 0f57adc31b31fb3a
IBM Storage Scale

حل تخزين ملفات وكائنات عالي الأداء وقابل للتوسع، مصمم لمساعدة المؤسسات على إنشاء منصة بيانات قابلة للتوسع لإدارة الكميات الكبيرة من البيانات شبه المنظمة وغير المنظمة والوصول إليها بسلاسة عبر البيئات العالمية. تم تصميم IBM Storage Scale System للحوسبة عالية الأداء، والذكاء الاصطناعي المدعوم بوحدة معالجة الرسومات (GPU) والتحليلات، وتحديث التطبيقات، ومستودعات البيانات المُدارة والمنظمة، ما يجعله الحل المثالي لأعباء العمل ذات السعة الكبيرة والمتطلبات عالية للأداء.

 استكشِف IBM Storage Scale
IBM Storage Ceph product screenshot
IBM Storage Ceph

حل تخزين جاهز للاستخدام ومُعرَّف بالبرمجيات يوحِّد بين تخزين الكتل والملفات والكائنات، ما يساعد المؤسسات على التخلص من صوامع البيانات وتقديم تجربة تشبه السحابة مع تقليل التكاليف وأوقات التخصيص. وهو مثالي لتحديث بحيرات البيانات، ودعم التطبيقات السحابية الأصلية مع التوافق مع واجهة برمجة التطبيقات S3، وتوفير تخزين الكتل للبيئات الافتراضية ودمج أعباء العمل متعددة البروتوكولات مع قابلية التوسع الهائل.

 استكشِف IBM Storage Ceph
IBM Storage DS8000 is the storage solution of enterprise data systems designed to ensure the availability of critical business workloads and
IBM Storage DS8000

نظام تخزين حديث يعتمد على الذاكرة الوميضية فقط لأجهزة الكمبيوتر المركزي، يقدِّم أمانًا غير مسبوق وتوافرًا عاليًا وأداءً ممتازًا لضمان تشغيل أعباء العمل الحيوية والعملية دون انقطاع. وبناءً على تاريخ طويل من الابتكار مع تكاملات عميقة وتآزر مع ®IBM Z وIBM i، تم تصميم ®IBM Storage DS8000 خصيصًا لأعباء العمل الحرجة وبيئات المعاملات العالية التي تتطلب موثوقية وأداءً عاليًا جدًا باستمرار.

 استكشف IBM Storage DS8000
IBM Storage Deep Archive image
IBM Storage Tape

مجموعة من حلول التخزين عالية السعة وفعالة من حيث التكلفة، مصممة لإدارة كميات ضخمة من البيانات مع تقليل تاثير الكربون واستهلاك الطاقة، بما يتماشى مع مبادرات الاستدامة. تُعد IBM Tape التقنية المثلى للمؤسسات التي تسعى إلى احتفاظٍ آمنٍ وطويل الأمد بالبيانات، وقابلية توسّع كبيرة، وحماية مادية مفصولة عن الشبكة (Air-Gapped)، والامتثال للمتطلبات التنظيمية.

 استكشف IBM Storage Tape

وسِّع إمكانياتك لتتجاوز منصة IBM Storage

IBM Storage Fusion HCI System in white background Source image: 0d310f8c8e2fbd52
IBM Fusion

منصة سحابية هجينة عالية الأداء توفر خدمة ذاتية لـ ®Red Hat® OpenShift، والتي تبسِّط إدارة Kubernetes والأجهزة الافتراضية. وهي تُتيح إمكانية نقل البيانات والنشر الفعَّال لتطبيقات OpenShift وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي بما في ذلك ™watsonx.data، عبر بيئات السحابة الهجينة، ما يساعد المؤسسات على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقها بسلاسة.

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Dashboard Overview for IBM Storage Insights
IBM Storage Insights

منصة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي تعمل على تحسين إنتاجية التخزين من خلال ميزات مثل كشف حالات الخلل والتنبيه بهجمات برامج الفدية فضلًا عن حل التذاكر الاستباقي. وبفضل التكامل السلس لواجهة برمجة التطبيقات REST، فإنها توفِّر واجهة زجاجية واحدة عبر كل البنية التحتية للتخزين بأكملها، إلى جانب عروض تفصيلية لأقسام التخزين، وعمليات سير العمل المبسطة وتحسين التخزين.

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Storage Defender Resiliency and Compliance Dashboard for the product page
IBM Storage Defender

يُعَد IBM Storage Defender حلًا برمجيًا يحافظ على أمان بياناتك وتشغيل أعباء العمل لديك من خلال مرونة البيانات المتقدمة، والكشف المبكر عن التهديدات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والاسترداد السريع والموثوق به. وهو يساعد على تلبية الامتثال التنظيمي ويُتيح الاستئناف الآمن للعمليات الحرجة من خلال تحديد النسخ الموثوق بها وتنسيق التحقق من صحة النسخ الاحتياطية أو اللقطات في غرفة نظيفة قبل استعادتها إلى الإنتاج.

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IBM Storage SAN Switches Family product images for IBM Storage Landing Page
IBM Storage Networking

مجموعة من حلول شبكات التخزين (SAN) لمراكز البيانات بجميع أحجامها، مصممة لتحسين الأداء وقابلية للتوسع باستخدام الاتصال الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي عالي السرعة، ما يُتيح نقل البيانات بشكل فعَّال ومرن وآمن عبر الخوادم والتخزين في بيئات تكنولوجيا المعلومات الحديثة، مع تبسيط إدارة الشبكة وتوفير قابلية التوسع بتكلفة فعَّالة.

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IBM Storage Fusion HCI System in white background Source image: 0d310f8c8e2fbd52
IBM Fusion

منصة سحابية هجينة عالية الأداء توفر خدمة ذاتية لـ ®Red Hat® OpenShift، والتي تبسِّط إدارة Kubernetes والأجهزة الافتراضية. وهي تُتيح إمكانية نقل البيانات والنشر الفعَّال لتطبيقات OpenShift وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي بما في ذلك ™watsonx.data، عبر بيئات السحابة الهجينة، ما يساعد المؤسسات على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقها بسلاسة.

 استكشِف IBM Fusion
Dashboard Overview for IBM Storage Insights
IBM Storage Insights

منصة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي تعمل على تحسين إنتاجية التخزين من خلال ميزات مثل كشف حالات الخلل والتنبيه بهجمات برامج الفدية فضلًا عن حل التذاكر الاستباقي. وبفضل التكامل السلس لواجهة برمجة التطبيقات REST، فإنها توفِّر واجهة زجاجية واحدة عبر كل البنية التحتية للتخزين بأكملها، إلى جانب عروض تفصيلية لأقسام التخزين، وعمليات سير العمل المبسطة وتحسين التخزين.

 استكشف IBM Storage Insights
Storage Defender Resiliency and Compliance Dashboard for the product page
IBM Storage Defender

يُعَد IBM Storage Defender حلًا برمجيًا يحافظ على أمان بياناتك وتشغيل أعباء العمل لديك من خلال مرونة البيانات المتقدمة، والكشف المبكر عن التهديدات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والاسترداد السريع والموثوق به. وهو يساعد على تلبية الامتثال التنظيمي ويُتيح الاستئناف الآمن للعمليات الحرجة من خلال تحديد النسخ الموثوق بها وتنسيق التحقق من صحة النسخ الاحتياطية أو اللقطات في غرفة نظيفة قبل استعادتها إلى الإنتاج.

 استكشِف IBM Storage Defender
IBM Storage SAN Switches Family product images for IBM Storage Landing Page
IBM Storage Networking

مجموعة من حلول شبكات التخزين (SAN) لمراكز البيانات بجميع أحجامها، مصممة لتحسين الأداء وقابلية للتوسع باستخدام الاتصال الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي عالي السرعة، ما يُتيح نقل البيانات بشكل فعَّال ومرن وآمن عبر الخوادم والتخزين في بيئات تكنولوجيا المعلومات الحديثة، مع تبسيط إدارة الشبكة وتوفير قابلية التوسع بتكلفة فعَّالة.

 استكشِف IBM Storage Networking

دراسات حالة

اكتشِف كيف تمكَّنت المؤسسات في مختلف المجالات من تحويل العمليات وتحقيق نتائج رائعة باستخدام حلول تخزين البيانات المبتكرة.
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تحسين الأداء والموثوقية لتعزيز الاستدامة
حققت Mondi Group زيادة بنسبة 20% في أداء تطبيق SAP S/4HANA وضمان 100% من وقت التشغيل باستخدام IBM Storage FlashSystem 7300، ما عزَّز الكفاءة والموثوقية.
Modern Data Technology Center Server Racks in Dark Room with VFX. Visualization Concept of Internet of Things, Data Flow, Digitalization of Internet Traffic. Electric Equipment Warehouse.
توفير الوقت والموارد مع مركز بيانات أكثر كفاءة
تمكَّنت Orange Caraïbe من تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 94%، وتقليل أوقات المعالجة بنسبة 30%، وإتاحة الفرصة للموظفين للابتكار باستخدام FlashSystem 7200.
Rebranding Help Your Business Move into present success today. Business Development Teamwork standing discuss during a meeting conference about improve rebranding and strategy setting by focusing on the future target market in a modern interior business office.
مهام سير عمل مبسَّطة لتسريع الإنتاجية والعمل الجماعي العالمي
تمكَّنت Pixitmedia من تقليل تكاليف تكنولوجيا المعلومات بنسبة 75% وتسريع نقل الملفات من ساعات إلى دقائق باستخدام IBM Storage Scale لتحسين سرعة التحرير والتعاون العالمي.
Scientists in a Doppler on Wheels radar truck scan a tornado near Dodge City, Kansas with doppler radar, May 24, 2016.
تحسين دقة التوقعات لتعزيز التخطيط والاستعداد
تمكَّن المعهد الدنماركي للأرصاد الجوية من تحسين التخزين للتعامل مع 150 عامًا من البيانات المناخية، مع دعم كل من التحليل التاريخي واحتياجات التنبؤ في الوقت الفعلي.
Hi-tech data storage server hallway, cloud computing neon glowing design. Generative AI technology
قيّم مستوى تعرضك للمخاطر وحدّد الإجراءات اللازمة لحماية عمليات عملك.