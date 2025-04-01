التخزين المعرّف بالبرامج لبناء منصة بيانات عالمية للذكاء الاصطناعي / الحوسبة عالية الأداء / التحليلات
IBM Storage Scale هو حل للتخزين المعرّف بالبرامج للكائنات والملفات يمكّن المؤسسات من بناء منصة بيانات عالمية للذكاء الاصطناعي (AI)، والحوسبة عالية الأداء (HPC)، والتحليلات المتقدمة، وغيرها من أعباء العمل المتطلِّبة.
على عكس التطبيقات التقليدية التي تستخدم البيانات المنظَّمة، فإن أعباء عمل الذكاء الاصطناعي والتحليلات التي تتطلب أداءً مكثفًا اليوم تستخدم بيانات غير منظّمة، مثل المستندات والصوت والصور ومقاطع الفيديو والكائنات الأخرى.
يوفر برنامج IBM Storage Scale خدمات استخلاص البيانات العالمية التي تتيح لك ربط مصادر بيانات متعددة عبر مواقع متعددة، بما في ذلك بيئات التخزين غير التابعة لشركة IBM. وهو يعتمد على نظام ملفات متوازٍ ضخم ويمكن نشره على منصات أجهزة متعددة بما في ذلك x86، وIBM Power، وأجهزة الكمبيوتر المركزية IBM zSystem وأجهزة POSIX العميلة المستندة إلى معالِجات ARM، والأجهزة الافتراضية، وKubernetes.
يُستخدَم برنامج Storage Scale على نطاق واسع للحوسبة عالية الأداء، والحوسبة التقنية كثيفة البيانات، والبيانات الكبيرة، والتحليلات، وقد تم استكمال هذه التطبيقات مؤخرًا بالعديد من أعباء عمل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي الجديدة.
يضع برنامج Storage Scale أيضًا الأساس لمنصة IBM Fusion وجهاز IBM Fusion HCI الذي يمكّن المؤسسات من نشر تطبيقات OpenShift وIBM watsonx بسرعة ومرونة.
أنشئ بنية تحتية عالية الأداء ومتصلة عالميًّا، تتسم بالمرونة للعديد من أعباء العمل المتزامنة.
احمِ البيانات وعزِّز المرونة في مواجهة الهجمات أو فترات التعطل غير المتوقعة وحافِظ على أنظمتك قيد التشغيل ويسهل الوصول إليها.
أنشئ منصة بيانات متصلة وتقنية سحابية هجينة مفتوحة تعمل على تحديث البنية التحتية من خلال توحيد البيانات العالمية.
امنح تطبيقاتك إمكانية اختيار الواجهات للبيانات التي تحتاج إليها باستخدام واجهة S3 عالية الأداء لبيانات الكائنات والملفات.
استفِد من خدمات البرامج التي يسهل تكوينها وإدارتها مع توفير قدرات لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء (HPC) وأعباء عمل المؤسسات.
يمكنك الاستفادة من المرونة الشاملة في أثناء حماية بياناتك باستخدام وظيفة النسخة المحمية IBM SafeGuarded Copy، والتي تتضمن عنصر IBM CyberVault الاختياري.
احصل على الدعم لحلول التخزين المباشر لوحدة معالجة الرسومات (GDS) وNVIDIA SuperPOD والذكاء الاصطناعي في NVIDIA بثلاثة تكوينات سهلة التثبيت.
يمكنك الوصول إلى واجهة عالية الأداء وسهلة النشر وتطوير حل التخزين بالحاويات.
حقِّق أقصى استفادة من موصل IBM Storage Scale Hadoop الذي يدعم تحليلات Cloudera وApache Spark.
تعلَّم وطوِّر واختبِر باستخدام IBM Storage Scale مجانًا.
احصل على ترخيص إصدار إدارة البيانات الشهري لبرنامج IBM Storage Scale.
احصل على ترخيص دائم لإصدار إدارة البيانات لبرنامج IBM Storage Scale.
خيار التسعير
مجاني للاستخدام غير الإنتاجي حتى 12 تيرابايت
خيارات التسعير الشهرية المرنة
خيارات التسعير الشهرية المرنة
يُنشئ مساحة اسم عالمية واحدة للبيانات عالية الأداء أو المتعددة الطبقات باستخدام حل التخزين الجديد أو الحالي
مجموعة تثبيت كاملة لنشر برنامج IBM Storage Scale على خوادم x86 أو Power
يتضمن حِزم التثبيت لنظام ملفات الشبكة (NFS) وكتلة رسالة الخادم (SMB) والكائن وعُقد البروتوكول ودعم موصل نظام الملفات الموزعة Hadoop (HDFS)
يتضمن الأساس للحوسبة العنقودية أو الذكاء الاصطناعي أو بحيرة البيانات المؤسسية.
*السعر المعروض لا يشمل أي ضرائب مطبقة
اقرأ كيف تمضي جامعة بيرمنغهام قُدمًا بالأبحاث المبتكرة من خلال السيطرة على بياناتها.
اكتشِف كيف تحافظ شركة Pixitmedia على استمرارية العمل في صناعة الإعلام والترفيه.
اكتشِف كيف يتعاون المعهد الدنماركي للأرصاد الجوية مع شركة IBM لاستخدام نظام تخزين محدّث وأكثر استدامةً.
اكتشِف أسهل طريقة لنشر برنامج IBM Storage Scale ذي الأداء والسعة التي تتراوح بين عقدة واحدة وأكثر من 1,000 عقدة.
تمكّن من دمج البيانات في البيئة المحلية، بدءًا من الحافة وحتى التقنية السحابية باستخدام تخزين للكائنات معرّف بالبرامج ورائد في الصناعة.
تمكّن من دمج البيانات بكفاءة البرامج وقابلية التوسُّع السحابي.
تعزيز سرعة نتائج الذكاء الاصطناعي والوصول إلى وحدة معالجة الرسوميات NVIDIA بمزيد من البيانات وتسريع الوصول العالمي
اكتشِف كيف يمكنك تسريع الذكاء الاصطناعي وتحقيق قيمة من بياناتك باستخدام برنامج IBM Storage Scale. حدِّد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Storage.