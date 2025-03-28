ويمكن لحلول ADAS من Continental دعم السائقين في العديد من مهام القيادة النموذجية وحتى التحكم في السيارة لتجنب وقوع حادث. ولكن مع زيادة أتمتة أنظمة مساعدة السائق وسلامة المركبات، زاد تعقيد البرامج، وكذلك عدد متطلبات السلامة عبر مناطق جغرافية متعددة. أدركت Continental أن الوقت قد حان لتوسيع نطاق كلًا من تقنيتها وفِرَقها لتطوير حل ذكاء اصطناعي أكثر قابلية للتوسع عالميًا. كما أن الحاجة إلى الوصول المتوازي إلى البيانات تعني أيضًا مواجهة تحد متزايد لإدارة البيانات.

احتاجت شركة Continental إلى نظام ملفات متوازي قوي لتلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي عالية السرعة وحماية البيانات الحساسة. وفي الوقت نفسه، كان عليها إنشاء مكان أكثر مركزية يمكن الوصول إليه لتخزين البيانات وتحسين إمكانية التتبع، وتوفير العديد من الطرق للمطورين للتواصل بشكل آمن.

أدركت Continental أن الوقت قد حان لتعزيز الأداء من خلال البنية التحتية للتعلم العميق القابلة للتوسع والتخزين المتصل بشبكة عالية السرعة. سيحتاج هذا الحل إلى توفير وصول عشوائي سريع، ودعم بروتوكولات مثل Server Message Block (SMB) وAmazon Simple Storage Service (S3)، وتوفير العديد من خيارات إدارة الوصول المختلفة.

"وحدات معالجة الرسومات اليوم سريعة جدا بحيث لا يمكن للتخزين القياسي مواكبة الحوسبة"، كما يقول David Enenkel، رئيس عمليات تكنولوجيا المعلومات، ADAS لدى Continental. "لهذا السبب كنا نبحث عن شيء أسرع، شيء يمنحنا حقًا النطاق الترددي وأيضًا الوصول العشوائي الذي نحتاجه."

أجرت Continental اختبارات شاملة وقيّمت مدى جودة كلا من حلول التخزين الأعلى في تحقيق أهدافها. لقياس أداء IBM ESS، عملت Continental مع شريك أعمال IBM SVA System Vertrieb Alexander GmbH. ووجدوا أن IBM Spectrum Storage للبيانات والذكاء الاصطناعي مع حل NVIDIA DGX يوفران الأداء المطلوب والعديد من المزايا الأخرى. البنية "المتوازية" عالية الأداء ونشر العقدة سهلة التوسع للحل وفرتا البنية التحتية للذكاء الاصطناعي المطلوبة، مع المرونة وقابلية التوسع التي ستحتاجها Continental في المستقبل.



سمحت المرونة والتكامل السلس لـ IBM Storage مع حاويات Kubernetes لشركة Continental بتحديث تطوير تطبيقاتها دون التخلي عن متطلبات البنية التحتية مثل الأداء أو قابلية التوسع أو البساطة. يضمن حل IBM Storage Scale أن بنيته التحتية ستدعم النمو المطلوب، سواء في البيئة السحابية أو محليًا. وتتمتع IBM بخبرة واسعة في صناعة السيارات، والتي كانت أيضًا عاملًا مساهما في قرار Continental.

وبفضل الحل الجديد، تمكنت Continental من تحسين التعلم العميق من خلال التدريب متعدد العقد، مما مكّنها من زيادة دقة النموذج لتحقيق مستويات أعلى من الأمان دون التأثير على وقت الإنتاج. توسّعت Continental إلى مجموعة من DGX للتعامل مع 14 ضعفاً من التجارب شهرياً، مع القدرة على اختبار ملايين التباديل في الظروف البيئية—مثل المطر والثلج وضوء الشمس والسحب—أو العابرين—مثل السيارات التي تتحرك بالقرب من بعضها البعض أثناء تغيير المسار.

وبفضل تحسينات الأداء والمرونة وقابلية التوسع في حل إدارة البيانات الجديد من IBM لدعم البنية التحتية المتطورة للذكاء الاصطناعي، تسلك Continental المسار السريع لتغيير مستقبل التنقل.