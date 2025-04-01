البنية التحتية المعجّلة للحوسبة الذكاء الاصطناعي والتحليلات والحوسبة عالية الأداء
نظام IBM Storage Scale System هو عبارة عن منصة أجهزة عالية الأداء تقوم بتشغيل برنامج IBM Storage Scale. تم تصميم تكنولوجيا المعلومات للمساعدة في بناء منصة البيانات العالمية لأكثرها تطلبًا مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والتحليلات وسحابة هجالة التشغيل.
على عكس التطبيقات التقليدية التي تعمل مع مخازن البيانات المهيكلة في قواعد البيانات، تعمل التطبيقات العملية المكثفة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحليلات أحمال التشغيل على محيط واسع من البيانات غير المنظمة. يتضمن ذلك المستندات والصوت والصور ومقاطع الفيديو وغيرها من الأشياء الأخرى.
IBM Storage Scale System صُمم ليكون الطريقة الأسرع والأكثر مرونة لإنشاء منصة البيانات العالمية حول بيانات الملفات والأشياء الخاصة بهم. يستخدم برنامج ®Power of IBM Storage Scale الذي يتم دمجه مع فلاش NVMe التقني لتقديم التخزين عالي التخزين للذكاء الاصطناعي والبيانات والتحليلات وغيرها من أحمال التشغيل المتطلبة.
يعتمد نظام مقياس التخزين التخزين على نظام ملفات متوازي على نطاق واسع ويمكن نشره على منصات أجهزة متعددة. وتشمل هذه المنصات x86، IBM ®Power، IBM نظام zSystem system المركزي، و ®Power، و نظام zSystem المركزي، و نظام الرهن العقاري القابل للتعديل (ARM) - عملاء POSIX، Virtual Machines وKubernetes. توفر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأداء الاستثنائي للبنية التحتية GPU، بما في ذلك دعم NVIDIA GPUDirect التخزين المباشر.
صُمم نظام مقياس التخزين 6000 لتحقيق أقصى درجات الأداء. تكنولوجيا المعلوماتية ميزة:
تم تصميم نظام التخزين التخزين سكيل 6000 لتوسيع النطاق إلى آلاف العقدة والبيتابايت من السعة. تقوم تكنولوجيا المعلومات IBM Storage Scale بتشغيل محو البرمجة برمجة RAID، مما يوفر كفاءة البيانات, اتساقًا عالي الأداء، وتخفيفًا لأعطال أجهزة التخزين ومراقبة ذكية وضبطًا ديناميكيًا لبيانات IBM Storage Scale System و IBM Storage Scale. يتم تسليم عمليات التثبيت والتحديثات عن طريق برامج مدمجة في حاويات تعمل على تسريع عملية الصيانة وتبسيطها.
لتسريع معالجة تخزين البيانات الموزعة عالميًا يدعم نظام تخزين البيانات الموزعة عالميًا 6000 بروتوكول التخزين المباشر لوحدة معالجة الرسومات NVIDIA GPUdirect, الذي يتيح مسار بيانات مباشر بين ذاكرة وحدة معالجة الرسومات وذاكرة التخزين المحلية أو البعيدة، مثل NVMe أو NVMe عبر النسيج (NVMe-oF).
يستخدم نظام التخزين سكيل 6000 نهجًا بسيطًا من كتل البناء مع الأداء الذي يتدرج خطيًا، أي أن مجموعة من 10 أنظمة تخزين سكيل 6000 قادرة على إنتاجية تزيد عن 3 تيرابايت في الثانية. تدعم المعلومات ما يصل إلى تسع حاويات لتوسيع محرك الأقراص الصلبة SAS.
نظام IBM Storage Scale System 3500 مخصص للعملاء الذين يحتاجون إلى نظام مبتدئ أو متوسط المستوى لبيئات المنتجات الأقل تطرفاً. تتمتع تكنولوجيا المعلومات بالعديد من القدرات نفسها التي يتمتع بها نظام التخزين بميزان التخزين 6000، مع وجود اختلافات في الحجم والسعة بشكل أساسي.
نشر بنية تحتية عالية المستوى لتشغيل أحمال التشغيل المتزامنة المتعددة.
قم ببناء منصة البيانات العالمية للتطبيق الأكثر كثافة في التطبيق.
ربط مصادر ومواقع البيانات المتنوعة بخدمات تجريد البيانات العالمية.
تحسين البيانات من خلال الوصول المتوازي بسرعة تيرابايت/ثانية إلى الملفات الكبيرة. استخدم ميزة الطبقة التوربينية الجديدة للوصول بشكل أسرع إلى الملفات الصغيرة بما يصل إلى عشرات الملايين من العمليات في الثانية.
استرجع البيانات في دقائق بدلاً من ساعات، مع استخدام مساحة أقل مقارنة بـ Data Replication. IBM Storage Scale إصدار كود المحو عبارة عن تخزين تخزين عالي المستوى للخوادم السلعية.
الوصول إلى سجل تفصيلي لكل إجراء أو نشاط داخل النظام يتعلق بالبيانات أو التقارير.
حماية بيانات الملفات والتعافي بسرعة من أي هجوم إلكتروني باستخدام IBM Storage Scale نسخة محمية.
حركة البيانات بين مستويات التخزين المختلفة وتعزيز الأداء من خلال تحرير التخزين الأساسي.
تمكين انتقال زمن قصير للقراءة والكتابة للوصول إلى البيانات من أي مكان في العالم باستخدام التوجيه الموزع AFM والتخزين المؤقت التقني المتقدم.
تحقيق أهداف الاستدامة من خلال IBM Storage Scale System ، وهو ما يتبع التزام IBM بالريادة البيئية في جميع أنشطة أعمال تكنولوجيا المعلومات, من العمليات والتصميم واستخدام المعلومات التقنية.
يتعاون المعهد الدنماركي للأرصاد الجوية مع IBM لاعتماد نظام تخزين تحديث أكثر استدامة.
تعمل جامعة برمنجهام مع شركة IBM للامتثال لقواعد حماية البيانات بتكلفة منخفضة والحفاظ على توافر البيانات.
تستفيد شركة Continental Automotive AG من IBM لتطوير حلول القيادة الذاتية مع تخزين البيانات بشكل أسرع وأكثر مرونة وإدارة مبسطة للذكاء الاصطناعي.
تعرف على المزيد عن برنامج التخزين التخزين الذي يتيح منصة البيانات العالمية.
التخزين مصممة لتسريع الذكاء الاصطناعي وقيمة القفل من بياناتك باستخدام منصة البيانات العالمية.
تعرف على كيفية لعب البنية التحتية لمؤسسة البيانات الموحدة IBM دورًا مهمًا في تقديم التخزين المستمر للتطبيق في حاويات مع IBM Storage Scale Container Native Storage Access.
قابل للتوسع للتوسع، حل إدارة البيانات والملفات عالي المستوى، مبني على IBM Storage Scale التقنية. توفر الموثوقية والأداء وقابلية التوسع، ويمكن تنفيذها لمجموعة من المتطلبات المتنوعة.
الوصول إلى برامج التخزين عالية الأداء وخدمات تخزين البيانات المؤسسية ذات السعة العالمية الموحدة.
استفد من منصة البيانات العالمية المحسّنة لـ NVIDIA الذكاء الاصطناعي الأداء.
توحيد البيانات بكفاءة البرامج وفعالية السحابة قابلية التوسع.
دمج تخزين البيانات الأولية والثانوية الكبيرة مع الصناعات الرائدة، محلي Object Storage.
اكتشف كيفية كسر الحواجز من خلال منصة البيانات العالمية لبيانات الذكاء الاصطناعي وبيانات المؤسسة مع IBM Storage Scale System. حدد موعدًا لاجتماع مدته 30 دقيقة مع ممثل شركة IBM Storage.