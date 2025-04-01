IBM الانصهار

تمكن IBM watsonx.data مع Presto C++ v0.286 ومُحسِّن الاستعلام على IBM Fusion HCI، الذي تم اختباره داخليًا بواسطة IBM ، من تقديم أداء أفضل في السعر مقارنةً بمحرك Photon من Databrick، مع وقت استعلام متساوٍ يعمل بأقل من 60% من التكلفة، مشتق من معيار استعلام TPC-DS العام سعة 100 تيرابايت.