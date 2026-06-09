أنشئ مستودع بحيرة البيانات الذكي الخاص بك، بدعم من IBM Fusion

إنشاء مستودع بحيرة البيانات عرض توضيحي تفاعلي

استفد من بياناتك​

 
  • حوكمة موحدة قائمة على السياسات: تكامل سلس مع IBM Knowledge Catalog.
  • تخلص من الحاجة إلى ترحيل البيانات باستخدام إدارة الملفات النشطة (AFM) في Fusion.
  • يحدد تلقائيًا مجموعات البيانات عالية القيمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتحليلات ويخزنها مؤقتًا في طبقات تخزين فائقة السرعة.

 

ما المقصود بالبيانات المظلمة؟
Fusion: منصة بيانات مُحسّنة للذكاء الاصطناعي دون أي تعقيدات للتثبيت الذاتي
تحكم قابل للتحقق

مارس تحكمًا كاملاً في موطن البيانات والحوكمة المحلية، بما يضمن بقاء أحمال التشغيل الحساسة متوافقة مع اللوائح الإقليمية دون التضحية بمرونة البيئات السحابية الأصلية.
نشر جاهز للتشغيل

انشر حلاً متكاملاً ومُعدًا سابقًا وجاهزًا للتشغيل خلال أقل من أسبوع، ما يقلّص مدة النشر في اليوم الأول من أشهر إلى أيام.
توسع بما يتناسب مع احتياجاتك

ابدأ مخزن البيانات الخاص بك على Fusion وتوسع أفقيًا حتى مستويات البيتابايت والإكسابايت.
أداء استعلامات فائق

يُحسّن التخزين المؤقت المدمج بتقنية NVMe أزمنة الاستعلام بما يتراوح بين 7 أضعاف و90 ضعفًا مقارنةً بالتخزين التقليدي.
الوصول إلى جميع بياناتك أينما كانت

حافظ على إدارة وأمان متسقين للبيانات عبر البيئات المحلية والسحابية الهجينة ومتعددة السحابات.

تنقية البيانات بدعم من Fusion

قيمة في كل مرحلة: يحوّل IBM Fusion البيانات المستوعبة في صورتها الأولية إلى نتائج جاهزة للذكاء الاصطناعي.
أشكال هندسية مجردة على خلفية باللون الأسود
التقاط البيانات غير المنسقة من المصدر

يدعم البيانات المنظمة وشبه المنظمة وغير المنظمة مع استيعاب عالي السرعة.
لقطة مقربة لشفرات توربين صاروخي بتصميم تجريدي
تنقية البيانات وإثراؤها لتحقيق وضوح أكبر

يؤدي الوصول المتوازي إلى البيانات ودفع الاستعلامات إلى مصدر البيانات إلى تسريع معالجة البيانات.
خلفية لجدار خرساني داكن مع شرائط إضاءة بيضاء مدمجة
تحويل البيانات الموثوقة إلى قرارات

يوفر متانة وموثوقية عاليتين وإمكانات وصول غنية عبر واجهة برمجة التطبيقات للحصول على رؤى جاهزة للأعمال.

حماية البيانات تلتقي بأداء مخزن البيانات

أنماط مربعات IBM
تحكم دقيق

لا يرى البيانات الصحيحة إلا الأشخاص المناسبون.
عرض رقمي يفسِّر تحولاً باستخدام أنماط هندسية
مرونة دائمة

تحافظ عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة والتعافي من الكوارث على حمايتك.
عرض رقمي يفسِّر النمط والتكرار
الامتثال جاهز

  يلبي المعايير الصارمة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA) ومعيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS) بسهولة.
عرض رقمي يفسِّر تحولاً باستخدام أنماط هندسية
تشفير في كل مكان

تبقى بياناتك آمنة سواء أثناء التخزين أو أثناء النقل.

حوّل البيانات المظلمة إلى أصول موثوقة للذكاء الاصطناعي. 

انشر مخزن بيانات مُعتمدًا وعالي الأداء على Fusion وتوسع باستخدام Ceph وwatsonx.data — مع استعلامات أسرع وحوكمة أقوى وتكلفة إجمالية للملكية أقل

موجز حل Fusion لمستودع بحيرة البيانات
صورة لمركز بيانات

الموارد

انقر. استكشف. تحوّل — باستخدام Fusion أثناء العمل. انضم إلى المجتمع — تواصل مع مجتمع IBM Fusion وشارك معه وتعلّم منه. استكشف كل شيء. تصفح المكتبة الكاملة لموارد Fusion.
اتخِذ الخطوة التالية

استكشف كيف يمكنك الاستفادة من خدمات تخزين البيانات وحمايتها على مستوى المؤسسة باستخدام IBM Fusion.