يوفر IBM Fusion المرونة والاستقلالية اللازمتين للانتقال التدريجي والتراكمي إلى منصة ذكية لبيانات التطبيقات ذات بنية أصلية للسحابة الهجينة، بالوتيرة التي تناسبك.
انتقل من قيود الاحتكار لمنتج معين ومتطلبات الترخيص الخاصة بموردي الأجهزة الافتراضية التقليديين إلى بيئة حديثة تنسّق وتؤتمت أحمال التشغيل المتنوعة ضمن منصة واحدة دون الحاجة إلى مراقب الأجهزة الافتراضية.
حل جاهز للحاويات الأصلية لـ OpenShift يوحِّد الأجهزة الافتراضية والحاويات تحت مستوى تحكم واحد، مع تخزين موحّد من فئة المؤسسات، وتنسيق سلس، وأتمتة ذكية.
انشر مستودعات بحيرات البيانات وأحمال تشغيل التحليلات ووسِّع نطاقها باستخدام IBM Fusion وwatsonx.data. وحِّد صوامع البيانات القديمة، وسرّع الاستعلامات على مجموعات البيانات الضخمة، ومكّن قابلية النقل عبر بيئات السحابة الهجينة.
حسّن الإنتاجية والكفاءة التشغيلية منذ البداية بفضل إمكانات الأتمتة المدمجة لعمليات اليوم الثاني وخدمات الإدارة الذاتية لتحديث البيئات الحالية.
قلّل التعقيد التشغيلي والتكلفة الإجمالية للملكية من خلال توحيد البنية التحتية وخدمات البيانات وبيئات تشغيل التطبيقات ضمن منصة واحدة جاهزة للاستخدام.
اعمل بثقة بفضل المرونة المدمجة وعناصر التحكم الأمنية وضوابط الحوكمة المعيارية والمؤتمتة والمفعّلة افتراضيًا.
ادعم نمو المؤسسة على نطاق واسع من خلال بنية مرنة قادرة على التعامل مع أكثر من 10,000 حمل تشغيل بكفاءة وثقة.
قم بتوفير أساس أصلي للسحابة من خلال تشغيل الأجهزة الافتراضية والحاويات جنبًا إلى جنب، مع مسار موثوق للانتقال من الأجهزة الافتراضية إلى Kubernetes.
وحِّد البيانات المنظمة وغير المنظمة عبر البيئات الهجينة، مع تحسين التكلفة والأداء وتطبيق حوكمة متسقة على نطاق واسع.
مكّن التحديث التدريجي من خلال إضافة إمكانات البيانات والتكامل والأتمتة إلى Fusion دون الحاجة إلى إعادة بناء المنصة سابقًا.
شغّل تطبيقات إدارة الأصول واحمها على منصة حديثة مصممة لضمان التوافر والأتمتة واستمرارية العمليات.
أضف إدارة المفاتيح إلى نظام مركزي لضمان تطبيق تشفير متسق للبيانات المخزنة عبر أنظمة التخزين الهجينة وKubernetes، ما يدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات على نطاق واسع.
مكّن مسارات المعالجة المعتمدة على الأحداث لنقل البيانات وإعدادها في الوقت الفعلي عبر التطبيقات والتحليلات وسير عمل الذكاء الاصطناعي.