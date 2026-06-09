يوفر IBM Fusion منصة متكاملة تُمكّن المؤسسات من نشر بنية تحتية مفتوحة ومُحسّنة للذكاء الاصطناعي بسرعة. باستخدام IBM Fusion يمكنك تحقيق ما يأتي: تسريع الوصول إلى الرؤى

حرية الذكاء الاصطناعي المفتوح

تبسيط البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

قرارات أكثر ذكاء، ونتائج أسرع، وأمان أقوى. بساطة تشغيلية، لا تعقيد تقني يبسّط Fusion البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وإدارة دورة الحياة، ما يسهّل النشر في اليوم الأول والعمليات التشغيلية في اليوم الثاني، مع مرونة مدمجة وحوكمة تحافظ على موثوقية البيئات وأمانها. منصة مفتوحة للذكاء الاصطناعي، وليست صندوقًا أسود يتميز Fusion بالانفتاح على جميع المستويات، ما يمنحك حرية اختيار الأساس الذي تعتمد عليه، وتحديد المسرّعات التي تشغّل النماذج، وتقرير مكان تشغيل أحمال التشغيل. الوصول السريع إلى الرؤى، لا إضاعة الوقت في البحث عن البيانات يجمع Fusion بين منصة جاهزة للاستخدام، وخدمات بيانات متكاملة، والأدوات التي تحتاجها الفرق، بحيث تتمكن من بناء أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي واختبارها وإطلاقها خلال أيام لا أشهر.

Fusion يحقق النتائج. الذكاء في كل مكان يتيح Fusion تنفيذ الاستدلال بزمن انتقال قصير وعلى نطاق واسع، موفرًا تنبؤات فورية ومخرجات توليدية أينما كانت تطبيقاتك تعمل. نتائج مستقلة بذاتها يمكّن Fusion الذكاء الاصطناعي الوكيل من التصرّف والتعلّم وتحقيق النتائج بشكل ذاتي، ما يوسّع نطاق ذكاء المؤسسة إلى ما يتجاوز النماذج الثابتة. إطلاق العنان للمعرفة الموثوق بها يرتكز Fusion في الذكاء الاصطناعي التوليدي على المعرفة المؤسسية الموثوقة، ما يوفر مخرجات أسرع وأكثر دقة تدعم اتخاذ القرارات بثقة.

نتائج مثبتة من منظومة شركائنا. 90 ضعفًا تسريع استعلامات S3 عن بُعد بما يصل إلى 90 ضعفًا باستخدام watsonx.data* %70 تقليل زمن نشر الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 70% باستخدام OpenShift AI.** 30 ضعفًا تعزيز إنتاجية التدريب بما يصل إلى 30 ضعفًا باستخدام الحوسبة المسرّعة من NVIDIA.***

يعزز Fusion الابتكار في الذكاء الاصطناعي من خلال شراكات عميقة مع رواد الصناعة. يوحّد Fusion + watsonx البيانات الخاضعة للحوكمة ونماذج الأساس، ما يسرّع تبني الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة. جرب بنفسك يوفر Fusion + Red Hat AI بنية تحتية مفتوحة وهجينة للذكاء الاصطناعي تجمع بين السرعة والمرونة. تعرف على الكيفية يوفر Fusion + NVIDIA تسريعًا متكاملاً عبر جميع طبقات البنية التقنية لأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي المؤسسية. التحليل العميق