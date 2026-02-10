كُن أول من يعرف

IBM Storage FlashSystem 5600

اكتشاف أسرع للتهديدات، وأداء محسّن، وكفاءة طاقة أعلى.

استكشف التكوينات والأسعار تجربة افتراضية تفاعلية
وحدة خادم IBM Storage FlashSystem 5600
فعالية افتراضية مباشرة: مستقبل التخزين يبدأ في فبراير 2026
تستعد IBM لإطلاق المرحلة التالية من تطوُّر التخزين - والذي يُعيد تعريف دور التخزين داخل مؤسستك: أساس أكثر ذكاءً وقائم على الذكاء الاصطناعي لمستقبل أعمالك. انضم إلينا يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة
إعادة ابتكار المرونة: بناء استراتيجية مرونة إلكترونية قائمة على الذكاء الاصطناعي وجاهزة للمستقبل
تتسارع الهجمات الإلكترونية. تزداد اللوائح صرامة. هل استراتيجيتك جاهزة؟ شاهِد إعادة التشغيل.

تخزين من فئة المؤسسات يتوسَّع مع نمو أعمالك

IBM Storage FlashSystem 5600 هو حل NVMe متعدد الذاكرات الوميضية للمبتدئين يوفر ميزات استثنائية في مجال الأمن السيبراني وكثافة مذهلة وأداءً متميزًا. وهو مصمم خصوصًا للعملاء ذوي أعباء العمل الصغيرة والمختلطة التي تتطلب مزيجًا من الأداء وقابلية التوسع وميزات الأمان.

 تكاليف تخزين أقل بنسبة 40% إلى 90% باستخدام IBM FlashSystem. اقرأ تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
فائق الأداء والوفرة

12 جهاز تخزين بالذاكرة الوميضية من نوع NVMe عالي التوافر في حاوية تخزين ذات وحدة واحدة مع مكونات حاوية أسطوانية احتياطية بالكامل لمنع وجود نقطة إخفاق واحدة.
قابل للتوسع ليناسب بيئات من أي حجم

حل ذكي وذاتي التحسين يسهل إدارته، مما يمكّن المنظمات من التغلب على تحديات التخزين مع تناميها.
حل معقول التكلفة وذو قيمة عالية

طبقات عالية الكثافة من التخزين بالذاكرة الوميضية في حزمة معقولة التكلفة تشمل ميزات مثل الضغط والتحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
مرونة إلكترونية حتى الصميم

يراقِب FlashCore Module 4 (FCM4) البيانات من كل عملية إدخال/إخراج باستمرار باستخدام نماذج MK لاكتشاف الحالات الشاذة مثل برامج الفدية في أقل من دقيقة.1
التقييمات

المواصفات

المواصفات:
السعة القصوى الفعالة داخل حاوية واحدة:
- 2.4 PBe (حاوية 1U)		أقصى عرض نطاق ترددي:
- 30 جيجابت/ثانية
 		الاتصال (القياسي):
- iSCSI أو NVMe/TCP بسرعة 25/10 جيجابت/ثانية		الحد الأقصى لمنافذ الإدخال/الإخراج: 
- 16 

السعة القصوى الفعالة في شبكة FlashSystem:
- 77 PBe		الذاكرة: 
- 256 جيجابايت
- 512 جيجابايت		الاتصال: (اختياري)
- FC أو NVMe/FC بسرعة 64 جيجابت/ثانية
- FC أو NVMe/FC بسرعة 32 جيجابت/ثانية
- iSCSI أو NVMe/TCP بسرعة 100/40 جيجابت/ثانية
- iSCSI أو NVMe/TCP بسرعة 25/10 جيجابت/ثانية		الحد الأقصى لعمليات الإدخال والإخراج (قراءة بحجم 4 كيلوبايت في الذاكرة المؤقتة)
- 2.6 مليون 

 تعرَّف على المزيد حول خيارات نظام الذاكرة الوميضية.

استكشِف التفاصيل الفنية والميزات وحالات الاستخدام لمنتجات التخزين بالذاكرة الوميضية الشهيرة.

مقارنة الأنظمة

حالات الاستخدام

استدامة التخزين
استثمر في تخزين البيانات الكثيف والموفر للطاقة الذي يُحدث فرقًا.
مركز البيانات المؤتمتة بالكامل
عرض جميع بياناتك في مكان واحد والاعتماد على تصنيف البيانات المستند إلى الذكاء الاصطناعي.
مرونة إلكترونية أكبر
استعادة البيانات بسرعة وبدون انقطاع في حال وقوع هجوم إلكتروني.
تحليلات بيانات التخزين
تحليلات أسرع للتخزين، وسرعة أكبر في الوصول إلى النتائج، باستخدام أدوات مبنية على تحليلات التخزين بالذاكرة الوميضية.

تعرَّف على المبلغ الذي يمكنك توفيره مع  IBM FlashSystem

أدخِل تفاصيل بيئة التخزين الخاصة بك لتقدير التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) والوفورات التقريبية التي يمكن أن يقدِّمها نظام الذاكرة الوميضية.

احسب مدخراتك

الموارد

كُن أول من يعرف عن التهديدات الإلكترونية!
اكتشِف حزمة المرونة التشغيلية الجديدة مع IBM FlashSystem وStorage Insights Pro وذاكرة التخزين المؤقت الإضافية - كلها بسعر لا يُضاهى. تعرَّف على المزيد الآن!
إتقان حماية بيانات تخزين الكتل وتنفيذ أتمتة البيانات باستخدام IBM FlashSystem.
إتقان حماية بيانات تخزين الكتل وتنفيذ أتمتة البيانات باستخدام IBM FlashSystem.
تعزيز أمن بياناتك الآن مع IBM Power Cyber Vault.
اكتشِف الحل الأمثل لمواجهة تهديدات اليوم! شاهد عرضًا توضيحيًا للتخزين الإلكتروني المرن الذي يمكنه تغيير الوضع الأمني لمؤسستك.
GBSBank - تقديم خدمات مصرفية تركِّز على العملاء
اكتشِف كيف تمكَّنت GBSBank من بناء الثقة بمساعدة IBM Storage عالي الأداء وذي المرونة الفائقة.
الخطوات التالية

تواصل مع مستشار للحصول على مساعدة في تهيئة IBM Storage FlashSystem وفقًا لاحتياجات عملك.

 استكشف التكوينات والتسعير
المزيد من الطرق لاستكشاف FlashSystem 5600 اقرأ صحيفة بيانات حافظة IBM FlashSystem Redbook: IBM Storage FlashSystem 5000 و5200 استكشف منتج FlashSystem 5200 استكشف شركاء أعمال IBM في أمريكا الشمالية التوثيق الدعم Redbook: أفضل الممارسات الخاصة بنظام FlashSystem
