صُمِّم IBM FlashSystem لتوفير تخزين مرن للبيانات في حالة حدوث هجوم إلكتروني، حيث يقدِّم تقنية ذكية جديدة، ممكَّنة بواسطة FCM4، ومصممة لرصد الإحصاءات التي يتم جمعها من كل عملية إدخال/إخراج بشكل مستمر. ويستخدم FlashSystem نماذج التعلم الآلي للكشف عن مواطن الخلل، كبرامج الفدية الضارة، في أقل من دقيقة، مما يضمن حماية أعمالك قبل وقوع الهجوم الإلكتروني.1
حدِّد موعدًا للاجتماع اليوم لمعرفة مزيد عن ضمان المرونة الإلكترونية لنظام IBM FlashSystem. كما يمكنك أيضًا التسجيل لحضور ورشة عمل مجانية حول المرونة الإلكتروني لتقييم مدى استعداد أعمالك للتهديدات الإلكترونية ومعرفة التحسينات التي يمكنك إجراؤها لضمان جاهزية مؤسستك بشكل كامل لمواجهة أي تهديد محتمل.
تعرَّف على مدى جاهزية أعمالك لمواجهة الهجمات الإلكترونية وتأكد من الامتثال لشبكة معقدة من اللوائح مثل قانون المرونة التشغيلية الرقمية (EU DORA)، وقانون جرام-ليتش-بليلي (GLBA)، والقانون الأمريكي لتحديث أمن المعلومات الفيدرالي (FISMA)، وقانون حماية البيانات الشخصية الرقمية (DPDP)، وتوجيه NIS-2، بالإضافة إلى أطر العمل المماثلة في مختلف مناطق العالم.
من خلال التكامل مع IBM Storage Virtualize، يوفر نظام IBM FlashSystem حماية تخزين تستند إلى نسخ بيانات غير قابلة للتغيير مفصولة بذكاء عن بيئات الإنتاج. هذه النسخ محمية ولا يمكن لأي مستخدم تعديلها أو حذفها، ويقتصر الوصول إليها على المسؤولين المصرح لهم. وهذا يمنحك ذلك مرونة إلكترونية تضمن الوصول الفوري إلى مجموعات استرداد البيانات، مما يشكل أساسًا لاستراتيجياتك في مواجهة التهديدات الإلكترونية.
لا تكتفِ بالتخزين، بل سرِّع الأداء. يُعَد IBM Storage FlashSystem 5300 حلًا سحابيًا هجينًا متكاملًا وشاملًا للمؤسسات المتوسطة والكبيرة. فمن خلال استخدام تقنيات التخزين الوميضي والذكاء الاصطناعي، يمكنك نشر حل التخزين الأكثر كفاءة من حيث التكلفة والأقوى في السوق.
يُعَد IBM Storage FlashSystem 7300 حل تخزين من فئة المؤسسات. وهو مصمم لتحمل أعباء العمل متوسطة المدى. ويوفر أداءً عاليًا مع التكرار وحلول حاويات ذكية وذاتية التحسين للبيانات الحساسة.
استَعدّ لما هو قادم. تستخدم أنظمة إدارة التخزين IBM Storage FlashSystem 9500 تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات القائمة على التخزين الوميضي لتوفير أمن البيانات وقابلية التوسع والموثوقية عند الطلب.
اكتشف التهديدات مبكرًا واحمِ بياناتك واستردها بأمان عبر التخزين الأساسي والثانوي باستخدام IBM Storage Defender.
حسِّن كفاءة مركز العمليات الأمنية (SOC). استجب للتهديدات بشكل أسرع. طوِّر المهارات لمعالجة نقص الكفاءات.
تواصل مع مستشار لتحديد أفضل تهيئة لنظام IBM Storage FlashSystem لتلبية احتياجات حماية بيانات التخزين لديك.
1 أظهرت التجارب الداخلية التي أجرتها IBM Research قدرة الكشف عن برامج الفدية خلال دقيقة واحدة من بدء عملية التشفير. تم إجراء هذا الاختبار على FlashSystem 5200 مع 6 وحدات FCMs مع تحميل البرنامج الثابت 4.1. كان لدى النظام 5200 برنامج 8.6.3 GA. كان المضيف المتصل بنظام 5200 يعمل بنظام Linux مع نظام ملفات XFS. في هذه الحالة الخاصة، تم استخدام محاكي برامج الفدية من IBM المسمَّى WannaLaugh. يجب أن يكون النظام الأساسي متوافقًا مع FCM4.1 وبرنامج 8.6.3 GA ليتمكن من الحصول على النتائج المستخلصة.