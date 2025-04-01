IBM QRadar SOAR

تسريع الاستجابة للحوادث (IR) من خلال الأتمتة والتوحيد القياسي للعمليات

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تحسين كفاءة SOC. تسريع الاستجابة للحوادث. سد فجوات المهارات.

إن القرارات المبكرة التي تتخذها أثناء الاستجابة لحادث أمني أو هجوم إلكتروني محتمل غالبًا ما تكون حاسمة في تحديد ما إذا كان سيتم احتواء المشكلة أو تصاعدها إلى أزمة. لسوء الحظ، تستخدم معظم المؤسسات عمليات أمنية يدوية تستغرق وقتًا طويلاً أو شفرات مخصصة تفتقر إلى وظائف التنسيق الأمني والأتمتة والاستجابة (SOAR) الكاملة.

صُممت منصة IBM QRadar SOAR لتحسين عمليات اتخاذ القرار لدى فريقك الأمني، وتحسين كفاءة مركز العمليات الأمنية (SOC)، وضمان تلبية عمليات الاستجابة للحوادث من خلال حلول ذكية للأتمتة والتنسيق.

يساعد الحل QRadar® SOAR، الحائز على جائزة Red Dot لتميز تصميم واجهة المستخدم، منظمتك على:

  • تقليل وقت الاستجابة باستخدام أدلة ديناميكية، وعمليات سير عمل قابلة للتخصيص والأتمتة، وتوصيات استجابة

  • تبسيط عمليات الاستجابة للحوادث من خلال تسجيل وقت تنفيذ الإجراءات الرئيسية والمساعدة في الاستعلام عن التهديدات والاستجابة لها

  • إدارة الاستجابة للحوادث بما يتوافق مع أكثر من 200 لائحة دولية لحماية الخصوصية واختراق أمن البيانات مع الاستجابة للاختراقات

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تأثير حل QRadar SOAR ~85%

حقق العميل انخفاضًا بنسبة 85% تقريبًا في زمن الاستجابة للحوادث.1

 اقرأ دراسة الحالة DDI 5 دقائق

بلغ متوسط وقت المعالجة للعميل 5 دقائق.2

 اكتشف كيف فعلها Askari Bank 180+

أكثر من 180 لائحة خصوصية مدمجة.

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المزايا
استجابة للحوادث بصورة أسرع

تستخدم منصة QRadar SOAR الأتمتة في عمليات الربط، وإثراء البيانات، والتحقيق، وتحديد أولويات الحالات، ما ساعد أحد العملاء على تقليص وقت التعامل مع الحوادث بنحو 85%.1
تنسيق وأتمتة الاستجابة

يستفيد نهج إدارة الحالات المخصص في المنصة QRadar SOAR من نظام بنائي شامل لعمليات التكامل وأدلة ديناميكية تتماشى مع عمليات سير عمل الاستجابة الحالية في المنظمة.
الاشتراك والدعم (S&S)

يوفر الاشتراك والدعم (S&S)، المضمّن مع الشراء، وصولاً في الوقت الحقيقي إلى نسخ البرامج، والإصدارات، والإصلاحات الجديدة، إضافة إلى الدعم الفني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمساعدة في تحسين أداء البرامج.

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استخدام الأدلة الديناميكية

تُعتبر أداة تصميم الأدلة في IBM QRadar SOAR من القدرات الحائزة على جوائز، حيث تُبسِّط عملية الأتمتة، فهي توفر واجهة سهلة الاستخدام ومتاحة مع إرشادات ضمن التطبيق، ما يسهل على مجموعة أوسع من المستخدمين التعامل معه. وتتمتع أدلة SOAR بمرونة كبيرة، ما يتيح لها التكيف مع تغير ظروف الحوادث دون الحاجة إلى البدء من جديد.
البدء بسهولة

بفضل أدوات QRadar SOAR، يمكن للمحللين الأمنيين تصميم عمليات سير عمل واستجابات مؤتمتة بسهولة للحصول على تنبيهات ذات موثوقية عالية، ما يُتيح لهم تحديد الحوادث الحقيقية بسرعة والقضاء على الإنذارات الزائفة.

المزايا

حدد موعدًا لاستكشاف مفصّل مع خبير أمني
الأدلة والأتمتة الاستجابة للاختراقات
الجوائز والتقييمات
يُعد QRadar SOAR رائدًا في هذا المجال بفضل قدراته المتميزة. قراءة تقييمات برنامج SOAR قراءة تقييماتنا على G2
قصص العملاء
استجابة للحوادث الأمنية بصورة أسرع

تستخدم Doosan Digital Innovation (DDI) قوة مطابقة الأنماط القائمة على الذكاء الاصطناعي في QRadar SOAR للكشف عن الحوادث وفك رموزها والتصرف بشأنها بشكل أسرع، ما يمكّن المنظمة من الاستجابة للحوادث الأمنية بشكل أسرع.
إدارة دورة حياة الحوادث الأمنية المتقدمة

تستخدم Silverfern IT منصة QRadar SOAR لإدارة دورة حياة الحوادث الأمنية بالكامل عند اكتشاف التهديدات، حيث تقوم بأتمتة العمليات وتنسيق جهود الاستجابة مع حالات الاستخدام المحددة مسبقًا.
أتمتة عمليات الاستجابة

يبني Askari Bank أدلة مخصصة وفقًا لحالات الاستخدام الخاصة بأعماله لتلقي الاستجابات المؤتمتة، ما يمكّن المحللين من تركيز جهدهم على الأهداف الأكثر أهمية.
الموارد KuppingerCole Compass لـ SOAR

اقرأ لمحة عامة عن سوق SOAR واكتشف سبب اختيار IBM QRadar SOAR ليكون حلاً رائدًا في السوق.

 تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024

وصلت تكاليف اختراق أمن البيانات إلى مستوى مرتفع جديد. احصل على الرؤى حول كيفية تقليل هذه التكاليف.

 التكامل بين QRadar SIEM وQRadar SOAR

تعرَّف على كيفية دمج هذين المنتجين معًا لتسريع أوقات الاستجابة وتقليل أعباء العمل.

مقدِّر السعر

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 IBM QRadar SIEM

يتميز QRadar SIEM بالقدرة على ربط وتتبع وتحديد الأنشطة ذات الصلة عبر سلسلة الهجمات لتحديد الأولويات في مواجهة التهديدات الحساسة.
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1النتائج مستندة إلى دراسة حالة DDI. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات العميل وظروفه، وبالتالي لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.2النتائج مستندة إلى دراسة حالة Askari Bank. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات العميل وظروفه، وبالتالي لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.