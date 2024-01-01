عند التعامل مع حادث أمني إلكتروني، فإن كل ثانية تفرق. عليك اتخاذ القرارات المناسبة، بناءً على البيانات المناسبة، مع صانعي القرار المناسبين، وكل ذلك بالترتيب المناسب. للاستجابة للحوادث بسرعة، لا بد أن يكون لديك خطة واضحة وفعالة للتعامل مع الحوادث.
تتطلب خطة التعامل مع الحوادث الواضحة التخطيط والمهارات والتنسيق والأتمتة لضمان التعامل في الوقت المناسب وبشكل دقيق. يُحدد معهد NIST الإرشادات التي أثبتت كفاءتها على مر الزمان في التعامل مع الحوادث. ينبغي أن تشتمل عملية التعامل مع الحوادث الواضحة على المراحل التالية:
الاستعداد
الكشف والتحليل
الاحتواء والاستئصال والتعافي
إجراءات ما بعد الحادث
تُمكّن منصة IBM QRadar SOAR المؤسسات من تحديد عملية فائقة للتعامل مع الحوادث وتنفيذها. تستخدم منصة QRadar SOAR، المدعومة بالأتمتة والأنظمة الذكية، تسلسلاً هرميًا بسيطًا للمراحل والمهام والإجراءات اللازمة لمساعدة فريقك على التعامل مع حوادث الأمن الإلكتروني بسرعة وحسم.
يقول Robert Oh، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة DDI: "بفضل شركة IBM، أصبح بإمكاننا الآن التعرف بدقة وفي الوقت الفعلي على ما يحدث في العالم على مدار 24 ساعة. يمكننا أن نرى كل نقطة نهاية، وكل نظام. وهذا ما جعل التعاون بين فرق العمل لدينا أكثر كفاءة".
يقول Umair Shakil، رئيس وحدة مركز العمليات الأمنية في بنك Askari: "لكي يكون مركز العمليات الأمنية فعّالاً، لا بد أن تكون القدرة على تحديد أولويات التعامل مع المخاطر الأمنية الأكثر إلحاحًا بأهمية عملية الرصد ذاتها. حل QRadar... جعل فريقنا أكثر فعالية بكثير في التصدي للتهديدات".
تقول Marita Harju، المديرة الأولى للأمن الإلكتروني بشركة Netox Oy: "توفر خدمات Netox Trust في مجال الأمن الإلكتروني رؤية واضحة لما يخفى على [العملاء]، ويساعدهم دليل إستراتيجياتنا على التعامل عند وقوع الهجوم."
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