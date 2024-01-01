تحديد عملية الاستجابة للحوادث

عند التعامل مع حادث أمني إلكتروني، فإن كل ثانية تفرق. عليك اتخاذ القرارات المناسبة، بناءً على البيانات المناسبة، مع صانعي القرار المناسبين، وكل ذلك بالترتيب المناسب. للاستجابة للحوادث بسرعة، لا بد أن يكون لديك خطة واضحة وفعالة للتعامل مع الحوادث.



تتطلب خطة التعامل مع الحوادث الواضحة التخطيط والمهارات والتنسيق والأتمتة لضمان التعامل في الوقت المناسب وبشكل دقيق. يُحدد معهد NIST الإرشادات التي أثبتت كفاءتها على مر الزمان في التعامل مع الحوادث. ينبغي أن تشتمل عملية التعامل مع الحوادث الواضحة على المراحل التالية:

الاستعداد

الكشف والتحليل

الاحتواء والاستئصال والتعافي

إجراءات ما بعد الحادث

تُمكّن منصة IBM QRadar SOAR المؤسسات من تحديد عملية فائقة للتعامل مع الحوادث وتنفيذها. تستخدم منصة QRadar SOAR، المدعومة بالأتمتة والأنظمة الذكية، تسلسلاً هرميًا بسيطًا للمراحل والمهام والإجراءات اللازمة لمساعدة فريقك على التعامل مع حوادث الأمن الإلكتروني بسرعة وحسم.