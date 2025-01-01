IBM X-Force Exchange هي منصة استعلامات التهديدات القائمة على السحابة التي تتيح لك استهلاك استعلامات التهديدات ومشاركتها والعمل عليها. تُمكّنك تكنولوجيا المعلومات من البحث بسرعة عن أحدث التهديدات الأمنية العالمية، وتجميع المعلومات الاستخباراتية الخاصة بالتنزيلات، والتشاور مع خبير والتعاون مع أقرانه.