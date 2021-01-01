الموارد
حسِّن عملياتك الأمنية من خلال منصة IBM QRadar SOAR
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الموارد المميزة
مؤشر X-Force Threat Intelligence لعام 2024

شهد عام 2023 استهداف 70% من الهجمات الإلكترونية لصناعات البنية التحتية الحسّاسة. اطّلِع على التقرير الجديد لاستخلاص معارف أكثر تفصيلاً بخصوص أساليب المهاجمين. احصل على آخر استعلامات التهديدات.
تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024

وصلت تكاليف اختراق أمن البيانات إلى مستوى مرتفع جديد. اكتسب معارف بشأن كيفية تقليل هذه التكاليف..
KuppingerCole SOAR Leadership Compass

يمكنك تنزيل تحليل SOAR Leadership Compass لتتعرف على العناصر الرئيسية التي ينبغي للمؤسسات مراعاتها عند اختيار حل SOAR وسبب كون منصة QRadar SOAR رائدة.
ملخصات الحلول

تعرّف على المزيد حول إمكانات IBM QRadar SOAR الإضافية ومدى تكاملها مع منتجات IBM Security الأخرى.

 

 IBM QRadar SOAR

منصة IBM QRadar SOAR مصممة لتعزيز كفاءة مركز العمليات الأمنية وتسريع التعامل مع الحوادث والمساعدة على سد الفجوات في المهارات.

استعدّ للتعامل مع اختراقات الخصوصية واستجب لها بفعالية من خلال دمج مهام تقارير الخصوصية في أدلة الاستجابة للحوادث لديك. تعاون مع فِرق الخصوصية والموارد البشرية والشؤون القانونية للامتثال لمتطلبات أكثر من 200 لائحة تنظيمية.

 التكامل بين منصة IBM QRadar SOAR و IBM QRadar SIEM

يمكنك تسريع زمن الاستجابة وتخفيف أعباء عمل المحللين من خلال الجمع بين منصة QRadar SOAR و QRadar SIEM.

مقدِّر السعر

احصل على تقدير مجاني للسعر الآن لحل SOAR الذي يناسبك.

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موارد الخبراء

استكشف موارد الخبراء لمساعدتك على النجاح.
التوثيق

اطلع على وثائق منتج منصة IBM QRadar SOAR من خلال مركز IBM للمعرفة.
منشورات مدونة الخبراء

تعرَّف على وجهات نظر جديدة واحصل على إرشادات من الخبراء.
المجتمع

احصل على نصائح ومعارف تقنية من الأشخاص الآخرين الذين يستخدمون منصة IBM QRadar SOAR.
معامل خبراء ®IBM Security

تقليل وقت النشر وزيادة عمليات تبني المستخدمين للتطبيقات. تواصل مع مستشار جدير بالثقة يمكنه المساعدة على تطوير حالات الاستخدام وتصميم الحلول وتكوين منصة QRadar SOAR وتفعيلها — حتى تكون مستعدًا للتعامل مع التهديدات المحتملة.

 

 

 دمج معامل خبراء في منصة QRadar SOAR

استعن بتوجيهات وخبرات مستشارين جديرين بالثقة لضمان أن تكون عمليات التعامل مع الحوادث لديك مدعومة بأفضل الممارسات المتبعة في المجال.

 ما أهمية معامل الخبراء الأمنيين؟

احصل على مساعدة خبراء البرمجيات والأمن الأمن السيبراني حول العالم للمشاريع طويلة أو قصيرة الأجل والتدريب والدعم التقني.

 ابدأ رحلتك اليوم

تواصل مع فريق معامل الخبراء الأمنيين لمعرفة كيف يمكننا مساعدتك على تحقيق أهدافك الأمنية.
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