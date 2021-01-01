منصة IBM QRadar SOAR مصممة لتعزيز كفاءة مركز العمليات الأمنية وتسريع التعامل مع الحوادث والمساعدة على سد الفجوات في المهارات.

استعدّ للتعامل مع اختراقات الخصوصية واستجب لها بفعالية من خلال دمج مهام تقارير الخصوصية في أدلة الاستجابة للحوادث لديك. تعاون مع فِرق الخصوصية والموارد البشرية والشؤون القانونية للامتثال لمتطلبات أكثر من 200 لائحة تنظيمية.