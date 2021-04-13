IBM Technology Expert Labs – Security
احصل على المساعدة من خبراء البرمجيات والأمن الإلكتروني العالميين للمشاريع طويلة أو قصيرة الأجل، والتدريب والدعم الفني
شخص يعمل على كمبيوتر محمول في غرفة الخادم
لمحة عامة

إن شراء المنتجات المناسبة ما هو إلا الخطوة الأولى في رحلة النضج الأمني. Technology Expert Labs for Security هي بوابتك لتحقيق أقصى استفادة من خبرتنا الفريدة في منتجات IBM. وتتمثل مهمتنا في نشر منصات IBM Security وتحسينها وتوسيعها لعملائنا بنجاح، بالاستعانة بأكثر خبراء برمجيات IBM Security معرفة.
الفوائد
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تسريع نشر الحلول

يقدم استشاريونا المعرفة التقنية والإستراتيجيات المبتكرة والممارسات التي أثبتت جدواها لمساعدتك على بدء النشر بسرعة.
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تحسين الحلول المتقدمة

عزز النضج الأمني من خلال الخدمات الاستشارية المحلية وعن بُعد ودعم الأتمتة والمساعدة على التحول الرقمي.
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تسهيل توسيع نطاق الحلول

نعمل جنبًا إلى جنب مع فريقك لضمان استمرار حلول IBM Security™ في مواكبة حجم احتياجات شركتك ونطاقها.
تقديم خدمة Security Expertise Connect يوفر الاشتراك في خدمة IBM Security Expertise Connect إمكانية الوصول إلى نموذج التفاعل المستمر للعملاء للحصول على التوجيه الفني من Technology Expert Labs for Security. ويحصل العملاء على خبرة تقنية عميقة بتكلفة أقل بكثير من تكلفة الاستشارات النموذجية. يمكن لمستشاري Expertise Connect Delivery Consultants لدينا تقديم معارف تقنية في كب مراحل التصميم والنشر والعمليات والتحول. تعرف على المزيد

خدمات استشارات الأمن الإلكتروني

أمن البيانات والذكاء الاصطناعي إدارة الهوية والوصول خدمات إدارة التهديدات
الموارد
التدريب الأمني

اعثر على فرص التعلم لتعزيز الوضع الأمني لمؤسستك.

خدمات الأمن المُدارة

تعرف على كيفية تمكين IBM Technology Expert Labs لمقدمي الخدمات الأمنية المُدارة من أجل النمو المستقبلي على المدى الطويل.

اتصل بنا

تواصل مع فريق Technology Expert Labs – Security لمعرفة كيف يمكننا مساعدتك على تحقيق أهدافك الأمنية.