نهج مرن نحو الأمن الإلكتروني المُدار
بصفتنا مستشارين جديرين بالثقة، يساعدك الخبراء في ™IBM Security على تلبية احتياجاتك الأمنية، من أبسطها إلى أكثرها تعقيدًا، ومراقبة الحوادث الأمنية وإدارتها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خلال العام. يُعد موظفونا، وتقنياتنا، ومرافقنا، وعملياتنا من بين الأفضل في العالم.
قد تكون لدى مؤسستك عمليات وأدوات عمل ولكن قد تستفيد من مستشارين أمنيين جديرين بالثقة. يمكن أن تعزز الخدمات الأمنية المُدارة المقدمة من شركة ®IBM برنامجك الأمني بخدمات مخصصة، بما في ذلك إدارة التهديدات والسحابة والبنية التحتية والبيانات والهوية والاستجابة.
بعض المنظمات تحتاج إلى مساعدة في تطوير عملية تحسين مستمر لحماية مؤسستهم خلال مشاريع متعددة السنوات. يمكن أن يساعد خبراء IBM MSS على تعزيز كفاءة البرنامج الأمني وضبطه بدقة وتحسينه على المدى الطويل.
يمكنك حماية الأصول المهمة من الثغرات الأمنية، والكشف عن التهديدات المتقدمة، والاستجابة السريعة والتعافي من الأعطال.
الحماية والوقاية والكشف والاستجابة لتهديدات نقاط النهاية على مدار الساعة، مدعومةً باستعلامات التهديدات وصيد التهديدات الاستباقي.
يمكنك تأمين السحابة الهجينة بأكملها باستخدام الخدمات المُدارة والخدمات الاستشارية.
يمكنك حماية الأجهزة الطرفية للمؤسسات في بيئة عصرية موزعة عن بُعد باستخدام برامج مكافحة الفيروسات ومنع فقدان البيانات والتشفير.
نفذ عمليات تطوير وتحسين مستمرة لبرنامج إدارة الهوية والوصول لديك وأدرها.
أسس فرق استجابة للحوادث (IR) وخطط متطورة واختبرها لإعداد فريقك للتصدي لحوادث الاختراق الأمنية.
تعاوَن مع IBM Security وAWS لتسريع أعمالك على السحابة الهجينة وإدارة المخاطر بأمان.
تعرّف على كيفية مساعدة الخدمات الأمنية المُدارة المقدمة من شركة IBM على تسهيل عملية إدارة الأمن والمخاطر باستخدام تقنيات الإدارة المدعومة بالخبرة العالمية.
استخدم هذه المعايير الثمانية لاختيار مقدم الخدمات الأمنية المُدارة (MSSP) الجديد.
تساعدك المعارف المكتسبة من حوادث الاختراق الحقيقية على إدارة الأمن الإلكتروني والمخاطر الإلكترونية بشركتك.
IDC MarketScape: صنّف تقرير التقييم العالمي لمقدمي خدمات الكشف والاستجابة المُدارة لعام 2024 شركة IBM كشركة رائدة في المجال.
انتقِل بثقة إلى السحابة المتعددة الهجينة وادمج الأمن في كل مرحلة من رحلتك على السحابة.
سرّع الاستجابة للحوادث من خلال الأتمتة وتوحيد العمليات ودمج الأدوات الأمنية المتوفرة لديك.
قم بتوصيل كل مستخدم بشكل آمن بالمستوى الصحيح من الوصول.
تسعى العديد من المؤسسات حاليًا إلى الاستعانة بمقدم خدمات أمنية خارجي جدير بالثقة وتكليفه ببعض وظائف الأمن الإلكتروني لديها أو جميعها. الخدمات الأمنية المُدارة (MSS) هي نموذج خدمة أو إمكانات يوفرها مقدمو خدمات الأمن الإلكتروني بهدف مراقبة وإدارة الأجهزة والأنظمة الأمنية وحتى تطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS).
يوفر مقدم الخدمات الأمنية المُدارة خدمات مراقبة وإدارة أمن المعلومات على مدار الساعة (غالبًا ما يكون الدعم متاحًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع أو 8 ساعات على مدار 5 أيام). يساعد نموذج تنفيذ الحماية الاستباقية العالمي على اكتشاف الأحداث الأمنية الضارة وتقييمها.
مع تطور المؤسسات وتزايد المنافسة، يصبح حماية نقاط النهاية والأصول والبيانات من التسرب أو الاختراق أو أي أحداث أخرى تتعلق بالأمن السيبراني أمراً بالغ الأهمية. لقد تغيرت تعقيدات المشهد الأمني بشكل كبير على مدار السنوات القليلة الماضية، وتحتاج المؤسسات إلى البقاء متقدمة على مشهد التهديدات سريع التطور.
يمكنها أن تزود فريقك بمهارات فريدة ومتخصصة في مجال الأمن السيبراني، مثل المعرفة بأمن السحابة أو الهوية أو الامتثال، من دون الحاجة إلى إنشاء مركز عمليات أمنية خاص بك بتكلفة باهظة. كما يمكن أن تساعد على منع حوادث الاختراق من خلال الاستجابة التلقائية للحوادث، وتذليل العقبات في المجال الأمني، والحد من القلق بشأن الموارد الداخلية، وتوفير حوكمة الامتثال المناسبة.
يوفر مقدم الخدمات الأمنية المُدارة مثل IBM Security الأمن كخدمة على أنظمة تكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات، بما في ذلك مراقبة التهديدات، وإدارة البنية التحتية، وإدارة التوافر والسعة، والحماية الاستباقية، وإمكانات الاستجابة.
يوفر مقدمو الخدمات المُدارة بشكل عام الدعم التشغيلي فقط للحفاظ على الأنظمة والتطبيقات بموجب اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) المتفق عليها.
تُعد أدوات إدارة المعلومات والأحداث الأمنية (SIEM)، وحلول الكشف عن نقاط النهاية والاستجابة لها، وأدوات أمن الشبكات التقليدية مجرد أمثلة. يمكن أن تشمل المشاركة أيضًا خدمات حافة الوصول الآمنة (SASE)، ووسيط أمان الوصول السحابي (CASB)، وبرامج أمان الحاويات، وحتى حلول الأمن السيبراني الأصلية للسحابة داخل AWS و Azure و GCP و IBM Cloud®.
يمكن لمقدمو الخدمات الأمنية المُدارة الحديثة، مثل شركة IBM، مراقبة وإدارة الأمن داخل منصات مقدمي خدمات البنية التحتية كخدمة على السحابة العامة والسحابة المتعددة ويديرونه. وهذا من شأنه أن يساعد مؤسستك على تحسين رؤيتها ومفهومها عن البرنامج الأمني وتقليل المخاطر الناجمة عن سوء تكوين موارد السحابة بشكل عام.
السياسات التنظيمية تتغير باستمرار. يسخر مقدمو الخدمات الأمنية المُدارة العالميون مثل شركة IBM خبرتهم بأُطر العمل الإقليمية والمجالات والمتطلبات التنظيمية لخدمتك. يمكن أن يساعد مقدمو الخدمات الأمنية على تقييم الوضع الأمني الحالي وتوفير رؤية بشأن وضع الامتثال في الوقت الفعلي.
عادةً ما يُسجل عملاء الخدمات الأمنية المُدارة الدخول إلى بوابة آمنة لإرسال الطلبات. وعندئذٍ يمكن أن يُغير مقدمو خدمات الأمن السيبراني السياسات أو يُقيمون الأحداث الأمنية أو يُرسلون تنبيهًا أو حتى أتمتة الاستجابة للحادث. ويمكن أن يستعين العميل أيضًا بلوحات المعلومات الخاصة بمقدم الخدمات الأمنية المُدارة من أجل إعداد تقارير حول حالة الأجهزة الأمنية وعدد الأحداث الأمنية والثغرات الأمنية والإجراءات المتعلقة باتفاقية مستوى الخدمة وغير ذلك الكثير.
يوفر مقدمو الخدمات الأمنية المُدارة مجموعة من المحترفين ذوي المهارات الفائقة، مثل خبراء التطوير، والمحللين الأمنيين أو خبراء تقديم الخدمات، والهندسة والدعم، وإدارة المشاريع، وخدمة العملاء. ويمكن توفير المزيد من الأدوار المتخصصة مثل الاستجابة للحوادث، والتحليل الذكي للتهديدات، وتتبع المخاطر، اعتمادًا على النطاق المطلوب في العملية.
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