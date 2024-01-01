يوفر مقدم الخدمات الأمنية المُدارة مثل IBM Security الأمن كخدمة على أنظمة تكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات، بما في ذلك مراقبة التهديدات، وإدارة البنية التحتية، وإدارة التوافر والسعة، والحماية الاستباقية، وإمكانات الاستجابة.

يوفر مقدمو الخدمات المُدارة بشكل عام الدعم التشغيلي فقط للحفاظ على الأنظمة والتطبيقات بموجب اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) المتفق عليها.