خدمات إدارة التهديدات الإلكترونية من IBM

تحتاج مؤسستك إلى حماية الأصول الهامة وإدارة دورة حياة التهديدات الكاملة—من الدفاع الاستباقي إلى الكشف والاستجابة. يمكن أن يساعدك حل إدارة التهديدات الإلكترونية الموحد الذكي والمتكامل في الحفاظ على قوة الدفاعات واكتشاف التهديدات المتقدمة والاستجابة بسرعة وبدقة والتعافي من الاضطرابات.
تتألف خدمات إدارة التهديدات الإلكترونية من فريق النخبة من المخترقين والباحثين والمحللين والمستجيبين للحوادث في إطار خدمات IBM X-Force، بالإضافة إلى خدمات الكشف عن التهديدات والاستجابة لها التي تشمل فريقنا العالمي من المحللين الأمنيين الذين يوفرون المراقبة والتحليل والاستجابة للتنبيهات الأمنية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من جميع التقنيات ذات الصلة عبر البيئات السحابية الهجينة لعملائنا.
يتم تقديم هذه الخدمات عبر منصة الخدمات الأمنية المتطورة من IBM، وهي منصة X-Force Protection، التي تطبق طبقات متعددة من الذكاء الاصطناعي واستعلامات التهديدات السياقية من شبكة أمن IBM العالمية الواسعة—مما يساعد على أتمتة استبعاد التهديدات غير الهامة مع الاستجابة السريعة للتهديدات الأكثر أهمية.
صنفت شركة IBM كشركة رائدة لخدمات الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) من قِبل KuppingerCole.
تحقيق إدارة التهديدات الشاملة لنواقل التهديدات المتزايدة عبر التكنولوجيا التشغيلية (OT) وإنترنت الأشياء (IoT) وإنترنت الأشياء الطبي (IoMT).
التزم بالأمن الاستباقي لتوقع التهديدات والاستجابة لها بذكاء من خلال الخبرة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
قم بإجراء الاختبارات الروتينية وتحديد أولويات جهود معالجة الثغرات الأمنية بدعم من رؤى الخبراء والذكاء الاصطناعي.
ركز على التهديدات المهمة من خلال الوقاية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، والكشف المدعوم بالذكاء الاصطناعي والاستجابة السريعة.
ساعد مؤسستك على تحسين برنامج الاستجابة للحوادث (IR) وتقليل تأثير الاختراق.
خبراء استعلامات الأمن العالميون مع تحليل رائد في الصناعة لمساعدتك في تحديد أحدث التهديدات وتوقعها.
اعتماد برنامج لإدارة الثغرات الأمنية يحدد ويحدد الأولويات ويدير معالجة العيوب التي يمكن أن تكشف عن أصولك الأكثر أهمية.
محاكاة الهجمات لاختبار وقياس وتحسين الكشف والاستجابة للهجمات.
اختبار الاختراق لتطبيقاتك وشبكاتك وأجهزتك وموظفيك للكشف عن الثغرات الأمنية التي تعرض أهم أصولك للهجمات وإصلاحها.
تدمج خدمات إدارة التهديدات الإلكترونية من IBM البيانات والتحليلات من منصة Amazon Security Lake بسلاسة، مما يتيح دمج البيانات من مصادر متنوعة في بحيرة بيانات مخصصة للكشف عن التهديدات والاستجابة لها عبر السحابة الهجينة.
تساعد IBM وPalo Alto Networks المؤسسات في البقاء على اطلاع دائمًا بأحدث ابتكارات الأمن المتكامل التي يمكنها اكتشاف الهجمات وإيقافها.
انتقلت Doosan Digital Innovation (DDI) إلى وضع أمني أكثر استباقية ووعيًا عالميًا بفضل مساعدة خدمات إدارة التهديدات الإلكترونية من IBM.
تستخدم Unisys خدمات اختبار الاختراق التي يقدمها فريق X-Force Red للمساعدة في الحد من مخاطر الاختراق والبقاء متقدمة على المهاجمين.
احصل على المعارف الرئيسية والإستراتيجيات العملية لتأمين السحابة لديك باستخدام أحدث استعلامات التهديدات.
تعرّف على الطريقة التي يتبعها المهاجمون لتنفيذ الهجمات، وكيفية حماية مؤسستك بشكل استباقي.
اكتشف أحدث التوجهات والأبحاث المتعلقة ببرامج الفدية الضارة.
فهم أعمق للقدرات التي يقدمها X-Force لحماية منظمك من الهجمات الإلكترونية.
الحد من المخاطر الإلكترونية وخفض تكاليف الحوادث بنسبة 65% مع حل شامل ومتكامل للتهديدات قابل للتكيف مع مختلف الموردين.
اطّلع على قائمة بمواقع التوصيل العالمية والإقليمية في جميع أنحاء العالم.
خدمات الأمن المُدارة من IBM
يساعدك متخصصو الأمن الإلكتروني لدينا على تلبية احتياجاتك الأمنية، من أبسطها إلى أكثرها تعقيداً، ومراقبة الحوادث الأمنية وإدارتها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خلال العام.
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