وفقًا لتقرير تكلفة اختراق أمن البيانات، فإن متوسط التوفير في التكاليف للمؤسسات التي تمتلك فريق استجابة للحوادث وتجري اختبارات استباقية مقارنةً بالمؤسسات التي لا تمتلك فريقًا ولا تُجري اختبارات استجابة للحوادث هو 1.5 مليون دولار أمريكي.
تشمل خدمة استجابة الحوادث من IBM X-Force فريقًا من صائدي التهديدات، والمستجيبين، والمحققين المتخصصين في الاستعداد للحوادث، والكشف عنها، والاستجابة لها، والتعافي منها.
هدفنا هو تقليل تأثير الاختراق على الأعمال وتحسين المرونة في مواجهة الهجمات من خلال التخطيط والاختبار.
يمكن أن تساعدك خدمة احتواء الحوادث الأمنية بنظام الاشتراك السنوي على الحصول على استجابة سريعة للحوادث الإلكترونية عبر خط الطوارئ العالمي المتاح لدينا على مدار الساعة ومن خلال الدعم الميداني.
هيِّئ مؤسستك بمجموعة من الخدمات الاستباقية لتعزيز برنامج الاستجابة للحوادث وإدارتها والتعافي منها.
احصل على رؤية متعمقة حول كيفية وقوع الحادث وسبب وقوعه من خلال استعلامات التهديدات والتحليلات الجنائية، ما يتيح الاستجابة المرنة لتلبية متطلبات إنفاذ القانون أو المتطلبات التنظيمية.
عزِّز جاهزية مؤسستك من خلال قدرات التقييم والبناء والاختبار التي نملكها والعمليات والخطط والأدلة التي نُعدِّها والتي تُسهم في تقليل تأثير حوادث الأمن الإلكتروني. احصل على خدمات الدعم الطارئ للاستجابة للحوادث مثل التحليلات الجنائية، وإدارة الحوادث، وتحليل الويب العميق/ الشبكة الخفية، ودعم احترافي من IBM وشركاء الأعمال الاستراتيجيين.
كل شيء مترابط - بما في ذلك مصانعك، ومكاتبك، وأساطيلك. تأكد من أن خطط استجابة الحوادث وأدلتها تشمل التقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء. تمكَّن من التقييم والبناء والتدريب والاختبار - تقدِّم لك IBM برنامجًا متكاملًا وشاملًا للاستجابة للحوادث لإعداد موظفي الأمن الإلكتروني والعمليات لديك. إن الاستجابة الفعَّالة لحوادث أنظمة التقنيات التشغيلية/إنترنت الأشياء ليست مجرد ضرورة، بل هي أمر بالغ الأهمية.
ما الأمور التي فشلت أدواتك الأمنية الحالية في التنبيه عليها؟ يُمكن لتقييم التهديدات النشطة، المعروف أيضًا باسم تقييم الاختراق، الكشف عن التهديدات غير المكتشفة في البيئة مع تسليط الضوء على المناطق غير المعروفة في الشبكة من خلال إجراء تحليلات قائمة على البيانات. احصل على رؤية واضحة لسطح الهجوم في مؤسستك من خلال تحديد الأنشطة غير المصرَّح بها، وعمليات التكوين الخطأ، والثغرات الأمنية، والتطبيقات المحتملة غير المرغوب فيها.
تُتيح لك خدمة الاستجابة للحوادث من X-Force تقييم جاهزية مؤسستك للاستجابة لهجمات برامج الفدية والتعافي منها، وتحديد فجوات التحكم، وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ لتحسين قدرات الاستجابة للحوادث.
تُتيح هذه التمارين للمؤسسات فرصة التدريب، و/أو التحقق، و/أو اختبار قدراتها على الاستجابة للحوادث أو إدارة الأزمات الإلكترونية والتنفيذية، سواء عبر جلسات محاكاة نظرية، أو تحقيقات عملية مباشرة، أو تجارب تنفيذية متعمقة تعتمد على سيناريوهات واقعية.
بالاستفادة من خبراتها في تشغيل نطاقات X-Force Cyber Ranges، تستطيع IBM تصميم وبناء بيئة تدريب واقعية ومتعمقة لمؤسستك، ما يساعدها على الاستعداد بفاعلية والاستجابة للتهديدات والأزمات الإلكترونية من خلال محاكاة سيناريوهات وتحديات مستوحاة من الواقع.
تعرَّف على الطريقة التي يتبعها المهاجمون لتنفيذ الهجمات، وكيفية حماية مؤسستك بشكل استباقي.
اكتشف أحدث التوجهات والأبحاث المتعلقة ببرامج الفدية الضارة.
احصل على الرؤى الرئيسية والإستراتيجيات العملية لتأمين السحابة باستخدام أحدث استعلامات التهديدات
يُتيح حل IBM X-Force Cyber Range إنشاء عمليات محاكاة تفاعلية إلى جانب إرشاد فريقك عبر سيناريوهات اختراق واقعية، ما يساعدك على الاستجابة لحوادث الأمن الإلكتروني والتعافي منها، وتعزيز ثقافة أمنية أقوى على مستوى مؤسستك.
يُعَد X-Force Red فريقًا عالميًا من المخترقين المحترفين يتم توظيفهم لاختراق المؤسسات وكشف الثغرات الخطيرة التي قد يستغلها المهاجمون لتحقيق مكاسب شخصية. ويمكن أن تساعد خدمات الأمن الهجومي التي يقدمها الفريق على تحديد الثغرات الأمنية التي تغطي نظامك البنائي الرقمي والمادي بالكامل وتحديد أولوياتها ومعالجتها.
نحن فريق متخصص في التهديدات يضم مخترقين، وخبراء في الاستجابة للحوادث، وباحثين، ومحللي استخبارات. نقدِّم منتجات وخدمات هجومية ودفاعية لمساعدتك على الاستعداد للحوادث، والاستجابة لها، والتعافي منها، ما يمكِّنك من بناء مرونة إلكترونية فعلية في استراتيجيتك الأمنية.
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