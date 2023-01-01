خدمات الأمن الإلكتروني
أحدث تحولًا في أعمالك وتمكّن من إدارة المخاطر في مؤسستك مع شركة عالمية رائدة في مجال تقديم الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالأمن الإلكتروني والخدمات السحابية وخدمات الأمن المُدارة.
تقرير تكلفة اختراق أمن البيانات لعام 2024 اقرأ إعلان Palo Alto
منصتان على شكل حرف L، تظهر في إحداهما امرأة في مقابل أيقونة درع أمني ورجل يواجه شاشة بيانات كمبيوتر
تساعد IBM على إحداث تحول في الأمن الإلكتروني لدعم أعمالك

تسعى المؤسسات إلى الابتكار وتحويل أعمالها لتعزيز النمو والميزات التنافسية، إلا إنها تواجه تحديات تتعلق بتأمين الهويات والبيانات وأعباء العمل عبر تقنيات السحابة الهجينة. فالمؤسسات الناجحة تولي أهمية كبيرة لعنصر الأمن أثناء وضع خطة لتحول الأعمال.

تُعد خدمات الأمن الإلكتروني من IBM شريكًا موثوقًا به، حيث تقدم خدمات استشارية وخدمات تكامل وإدارة أمنية، بالإضافة إلى القدرات الهجومية والدفاعية، ونحن نجمع بين فريق عالمي من الخبراء وتقنياتنا الخاصة وتقنيات الشركاء لابتكار برامج أمنية مخصصة لتوفير إدارة الثغرات الأمنية وتحويل الأمن إلى عامل تمكين للأعمال.

ما الذي يجعل خدمات الأمن الإلكترونية التي تقدمها شركة IBM Consulting فريدة من نوعها؟

نحن نجمع بين المعرفة الصناعية لآلاف من الخبراء، والنظام البنائي للشركاء الرائدين في المجال، ونموذج التسليم العالمي والإقليمي والمحلي المدمج مع الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، واستعلامات التهديدات، ومسرعات التسليم الخاصة بنا في حلول متكاملة. ونعمل مع عملائنا لتقديم نتائج أمنية تعمل على تسريع الوقت المناسب للقيمة، وحماية الاستثمارات الحالية، وتأسيس مرونة إلكترونية تلبي احتياجات العمل.

 
تصنيف شركة IBM كشركة رائدة في تقرير IDC Marketscape

اكتشف سبب تصنيف شركة IBM ضمن الشركات الرائدة في هذا المجال ضمن التقرير المعنون &quot;IDC MarketScape: تقييم المورّدين في مجالي الكشف والاستجابة المُدارين عالميًا لعام 2024&quot;.

إذا كنت تواجه مشكلات أو حادثة ذات صلة بالأمن الإلكتروني، فتواصل مع X-Force للحصول على المساعدة. الخط الساخن للولايات المتحدة 9812-241-888-1 الخط الساخن العالمي 8034-212-312 (001+) حدد موعدًا لجلسة اكتشاف مع X-Force كشفت دراسة أجرتها كل من IBM وPalo Alto Networks IBV عن كيفية تغلب المؤسسات على التعقيدات الأمنية
تصنِّف ISG شركة IBM كشركة رائدة

القدرات

تتضمن خدمات الأمن الإلكتروني لدينا نهجًا كاملًا لدورة الحياة، ويشمل ذلك الخدمات الاستشارية، والتكامل، والخدمات المُدارة عبر مراحل دورة حياة التقييم والتخطيط والتصميم والبناء والتشغيل. كما يمكننا المساعدة في تحسين مرونة البرامج الأمنية لديك، والمساعدة في حماية بياناتك وهوياتك وأعباء العمل لديك في تقنيات السحابة الهجينة، ومساعدتك على التنبؤ بالتهديدات ومنعها والاستجابة لها.

خدمات إدارة التهديدات الإلكترونية من IBM مجموعة الخدمات الإلكترونية من IBM الخدمات ذات الصلة بالمخاطر والاستراتيجيات الإلكترونية من IBM
التشفير وخدمات Quantum الآمنة

من خلال نهجنا المرحلي والمتكرر، تساعد خدمات الأمن الإلكتروني من IBM المؤسسات على بدء جهود التحول الآمن المصممة خصوصًا لسياق الأعمال للتصدي لهجمات حوسبة Quantum وترتيب هذه الجهود حسب الأولوية وتنفيذها، ويشمل ذلك المخاطر التنظيمية واستراتيجية تقنيات المعلومات، وتبعيات سلسلة التوريد، وعمليات النظام البنائي.

باعتبارنا شركة رائدة في مجال حوسبة Quantum، فإن خدماتنا الشاملة مدعومة بفريق من الخبراء الأمنيين الذين يتمتعون بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال التشفير وتحويل البنية التحتية للمفاتيح العامة. يمكننا مساعدتك في تقييم الحلول الآمنة للتصدي لهجمات حوسبة Quantum، وتنفيذها، وتحديثها باستمرار لضمان التحكّم بشكل كامل في البيانات الحساسة وعمليات نشر التشفير في مؤسستك.

تواصل معنا لتحديد موعد بشأن Quantum Safe كيفية حماية مؤسستك في عصر الحوسبة الكمية وقع اختيار Frost and Sullivan على IBM كأفضل شركة لهذا العام في مجال تشفير ما بعد الكم العالمي
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الخدمات الأمنية ذات الصلة بالتقنيات التشغيلية

من خلال نهجنا المرحلي والمتكرر، يمكن أن تساعد خدمات الأمن الإلكتروني من IBM المؤسسات على بدء جهود التحول الآمن المصممة خصوصًا لسياق الأعمال للتصدي لهجمات الحوسبة الكمومية والتحلي بالمرونة في التشفير وترتيب هذه الجهود حسب الأولوية وتنفيذها، ويشمل ذلك المخاطر التنظيمية واستراتيجية تقنيات المعلومات، وتبعيات سلسلة التوريد، وعمليات النظام البنائي. من خلال الاستفادة من منهجياتنا وأصولنا ومسرعاتنا التي أثبتت جدواها، نقدم قدرات فريدة في التغلب على تعقيدات عمليات التحويل الآمنة في التشفير والتصدي لهجمات حوسبة Quantum.

تركِّز الشركة تركيزًا قويًا على الخبرة العملية في مجال التشفير ما بعد الكم، وتقدّم خدمات شاملة مدعومة بفريق من الخبراء الأمنيين الذين يتمتعون بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في التشفير وتحويل البنية التحتية للمفاتيح العامة. يمكننا مساعدتك في تقييم الحلول الآمنة للتصدي لهجمات Quantum وحلول المرونة في التشفير وتنفيذها وتحديثها باستمرار لضمان التحكم الكامل في البيانات الحساسة وعمليات نشر التشفير في مؤسستك.

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    الشراكات الاستراتيجية خدمات Amazon Web Services

    تُعدّ IBM Security شريكًا موثوقًا ومعترفًا به لدى AWS باعتبارها مقدم خدمات أمنية مُدارة من المستوى الأول. تعاون معنا جميعًا لتتمكّن من تأمين أعباء العمل لديك أينما كانت.

         استكشف قدرات AWS لدينا     Microsoft

    يمكن أن تساعد خدمات الأمن الإلكتروني من IBM وMicrosoft المؤسسات في تحقيق إدارة شاملة للتهديدات على مستوى المؤسسة.

         استكشف قدرات Microsoft Azure لدينا     Palo Alto Networks

    تساعد IBM وPalo Alto Networks المؤسسات في البقاء على اطلاع دائمًا بأحدث ابتكارات الأمن المتكامل التي يمكنها اكتشاف الهجمات وإيقافها.

         استكشف علاقتنا مع Palo Alto Networks     SAP

    استفد من البيانات الشاملة وحلول الأمن الإلكتروني التي تركز على الهوية لبرنامج SAP لديك.

         استكشف قدرات SAP لدينا
    دراسات حالة
    Palo Alto Networks

    تعزيز الأمان السحابي لشركة تصنيع سيارات رائدة، مع تحكم أكبر في بيئتها العالمية للخدمات السحابية.
    شركة .Centripetal Networks Inc

    فعِّل استعلامات التهديدات للتصدي للتهديدات الإلكترونية في الوقت الفعلي.
    مختبر Los Angeles Cyber Lab

    مواطنون أكثر أمانًا، ومجتمعات أقوى: تعقد لوس أنجلوس شراكة مع IBM Security لإنشاء أول مجموعة مشاركة من نوعها لمكافحة التهديدات الإلكترونية.
    National Health Service (NHS) Digital

    تمكّن من تعزيز جاهزية الأمن الإلكتروني ومرونته من أجل تحسين رعاية المرضى.

    ®Insight

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    الدليل النهائي لبرامج الفدية الضارة لعام 2023

    اكتشف أحدث التوجهات والأبحاث المتعلقة ببرامج الفدية الضارة.
    مؤشر استعلامات التهديدات لعام 2024

    تعرّف على الطريقة التي يتبعها المهاجمون لتنفيذ الهجمات، وكيفية حماية مؤسستك بشكل استباقي.
    تقرير IDC MarketScape

    تقييم الشركات العالمية المتخصصة في تكامل الأنظمة أو تقديم الاستشارات ذات الصلة بالأمن الإلكتروني لعام 2024
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