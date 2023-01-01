تسعى المؤسسات إلى الابتكار وتحويل أعمالها لتعزيز النمو والميزات التنافسية، إلا إنها تواجه تحديات تتعلق بتأمين الهويات والبيانات وأعباء العمل عبر تقنيات السحابة الهجينة. فالمؤسسات الناجحة تولي أهمية كبيرة لعنصر الأمن أثناء وضع خطة لتحول الأعمال.
تُعد خدمات الأمن الإلكتروني من IBM شريكًا موثوقًا به، حيث تقدم خدمات استشارية وخدمات تكامل وإدارة أمنية، بالإضافة إلى القدرات الهجومية والدفاعية، ونحن نجمع بين فريق عالمي من الخبراء وتقنياتنا الخاصة وتقنيات الشركاء لابتكار برامج أمنية مخصصة لتوفير إدارة الثغرات الأمنية وتحويل الأمن إلى عامل تمكين للأعمال.
ما الذي يجعل خدمات الأمن الإلكترونية التي تقدمها شركة IBM Consulting فريدة من نوعها؟
نحن نجمع بين المعرفة الصناعية لآلاف من الخبراء، والنظام البنائي للشركاء الرائدين في المجال، ونموذج التسليم العالمي والإقليمي والمحلي المدمج مع الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، واستعلامات التهديدات، ومسرعات التسليم الخاصة بنا في حلول متكاملة. ونعمل مع عملائنا لتقديم نتائج أمنية تعمل على تسريع الوقت المناسب للقيمة، وحماية الاستثمارات الحالية، وتأسيس مرونة إلكترونية تلبي احتياجات العمل.
اكتشف سبب تصنيف شركة IBM ضمن الشركات الرائدة في هذا المجال ضمن التقرير المعنون "IDC MarketScape: تقييم المورّدين في مجالي الكشف والاستجابة المُدارين عالميًا لعام 2024".
تتضمن خدمات الأمن الإلكتروني لدينا نهجًا كاملًا لدورة الحياة، ويشمل ذلك الخدمات الاستشارية، والتكامل، والخدمات المُدارة عبر مراحل دورة حياة التقييم والتخطيط والتصميم والبناء والتشغيل. كما يمكننا المساعدة في تحسين مرونة البرامج الأمنية لديك، والمساعدة في حماية بياناتك وهوياتك وأعباء العمل لديك في تقنيات السحابة الهجينة، ومساعدتك على التنبؤ بالتهديدات ومنعها والاستجابة لها.
من خلال نهجنا المرحلي والمتكرر، تساعد خدمات الأمن الإلكتروني من IBM المؤسسات على بدء جهود التحول الآمن المصممة خصوصًا لسياق الأعمال للتصدي لهجمات حوسبة Quantum وترتيب هذه الجهود حسب الأولوية وتنفيذها، ويشمل ذلك المخاطر التنظيمية واستراتيجية تقنيات المعلومات، وتبعيات سلسلة التوريد، وعمليات النظام البنائي.
باعتبارنا شركة رائدة في مجال حوسبة Quantum، فإن خدماتنا الشاملة مدعومة بفريق من الخبراء الأمنيين الذين يتمتعون بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال التشفير وتحويل البنية التحتية للمفاتيح العامة. يمكننا مساعدتك في تقييم الحلول الآمنة للتصدي لهجمات حوسبة Quantum، وتنفيذها، وتحديثها باستمرار لضمان التحكّم بشكل كامل في البيانات الحساسة وعمليات نشر التشفير في مؤسستك.
من خلال نهجنا المرحلي والمتكرر، يمكن أن تساعد خدمات الأمن الإلكتروني من IBM المؤسسات على بدء جهود التحول الآمن المصممة خصوصًا لسياق الأعمال للتصدي لهجمات الحوسبة الكمومية والتحلي بالمرونة في التشفير وترتيب هذه الجهود حسب الأولوية وتنفيذها، ويشمل ذلك المخاطر التنظيمية واستراتيجية تقنيات المعلومات، وتبعيات سلسلة التوريد، وعمليات النظام البنائي. من خلال الاستفادة من منهجياتنا وأصولنا ومسرعاتنا التي أثبتت جدواها، نقدم قدرات فريدة في التغلب على تعقيدات عمليات التحويل الآمنة في التشفير والتصدي لهجمات حوسبة Quantum.
تركِّز الشركة تركيزًا قويًا على الخبرة العملية في مجال التشفير ما بعد الكم، وتقدّم خدمات شاملة مدعومة بفريق من الخبراء الأمنيين الذين يتمتعون بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في التشفير وتحويل البنية التحتية للمفاتيح العامة. يمكننا مساعدتك في تقييم الحلول الآمنة للتصدي لهجمات Quantum وحلول المرونة في التشفير وتنفيذها وتحديثها باستمرار لضمان التحكم الكامل في البيانات الحساسة وعمليات نشر التشفير في مؤسستك.
تُعدّ IBM Security شريكًا موثوقًا ومعترفًا به لدى AWS باعتبارها مقدم خدمات أمنية مُدارة من المستوى الأول. تعاون معنا جميعًا لتتمكّن من تأمين أعباء العمل لديك أينما كانت.
يمكن أن تساعد خدمات الأمن الإلكتروني من IBM وMicrosoft المؤسسات في تحقيق إدارة شاملة للتهديدات على مستوى المؤسسة.
تساعد IBM وPalo Alto Networks المؤسسات في البقاء على اطلاع دائمًا بأحدث ابتكارات الأمن المتكامل التي يمكنها اكتشاف الهجمات وإيقافها.
استفد من البيانات الشاملة وحلول الأمن الإلكتروني التي تركز على الهوية لبرنامج SAP لديك.
تعزيز الأمان السحابي لشركة تصنيع سيارات رائدة، مع تحكم أكبر في بيئتها العالمية للخدمات السحابية.
فعِّل استعلامات التهديدات للتصدي للتهديدات الإلكترونية في الوقت الفعلي.
مواطنون أكثر أمانًا، ومجتمعات أقوى: تعقد لوس أنجلوس شراكة مع IBM Security لإنشاء أول مجموعة مشاركة من نوعها لمكافحة التهديدات الإلكترونية.
تمكّن من تعزيز جاهزية الأمن الإلكتروني ومرونته من أجل تحسين رعاية المرضى.
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