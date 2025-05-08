إدخال إطار العمل المستقل متعدد الوكلاء. تستخدم خدمات الأمن السيبراني في IBM الذكاء الاصطناعي لفهم الحاجة إلى السياق، وجمع السياق، واتخاذ القرار، والسماح للأتمتة بالإكمال أو التعامل مع الأتمتة بشكل كامل — حتى من خلال تجاوز تنسيق الأمان والأتمتة والاستجابة (SOAR).

يقوم منسق العمل الرقمي لدينا، آلة عمليات التهديد المستقلة (ATOM)، بتطوير قائمة مهام للتحقيق في حالة وجود تنبيه. إذا قررت ATOM أن سياق الأصول غير كاف، فإنها تستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي الآخرين لجمع المعلومات المفقودة.

لدعم تشبيهنا بالكرسي الدوار، عندما يكتشف ATOM سياق الأصل مفقود، فإنه يتصرف. يتفاعل بشكل استباقي مع الوكلاء المرتبطين بإدارة الثغرات، وإدارة التعرض، وقواعد بيانات إدارة التكوينات (CMDBs)، وأنظمة اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها أو الكشف والاستجابة الموسعة (XDR) لجمع هذا السياق.

تحدد ATOM بعد ذلك أن الأصل المحدد، استنادًا إلى اسم المضيف وموقع الشبكة، يتوافق مع أنماط محطات العمل النموذجية، وتستنتج أنه بالفعل محطة عمل. هذا المنطق هو نفس نوع المنطق الذي سيطبقه المحلل البشري.

بعد أن تتخذ آلة عمليات التهديد المستقلة (ATOM) القرار السياقي، تقوم بصياغة استجابة فريدة لهذا التنبيه المحدد. على سبيل المثال، يمكنها تحديد ما إذا كان استدعاء واجهة برمجة التطبيقات إلى وحدة تحكم اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها هو الخيار الأفضل أو ما إذا كان يجب أن يعود سير العمل إلى نظام SOAR.

لا يزال من غير المعروف ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيسمح لأفراد مراكز العمليات الأمنية بالانتقال إلى مقعد الطيار في مراكز العمليات الأمنية أم لا. ومع ذلك، فإن قدرات العمل الرقمي المنسقة أقرب إلى ما هو مطلوب لعمليات مراكز العمليات الأمنية المستقلة من أي تقنية عملنا بها في IBM من قبل. في حين أن التحول الكامل إلى مراكز العمليات الأمنية المستقلة بالكامل لم يتحقق بعد، فإن الرحلة نحو نموذج مركز العمليات الأمنية الفعال الذي يتطلب الحد الأدنى من التدخل البشري قد تقدمت بشكل كبير مع ظهور الذكاء الاصطناعي الوكيل.

ومن المتوقع أن يُحدث هذا التغيير الكبير ثورة في إدارة التهديدات من خلال تمكين الفرق الأمنية من تحديد أولويات المبادرات الإستراتيجية بدلاً من تحميلها أعباء المهام المتكررة. ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، فإننا نتطلع إلى مستقبل لا تكون فيه مراكز العمليات الأمنية لدينا مؤتمتة فحسب، بل ذاتية التشغيل بالفعل، وجاهزة للتحليق وترك الأمور العادية للآلات.

