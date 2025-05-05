بإمكان وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM التكامل مع بياناتك وتطبيقاتك الحالية لإنجاز العمل. يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي من watsonx.ai، المصممين مسبقًا للأعمال، على تعزيز الإنتاجية على مستوى مؤسستك بأكملها. ابدأ في رؤية النتائج التي تطمح إليها.
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تمكَّن من أتمتة عمليات سير العمل عبر جميع تطبيقات وأنظمة مؤسستك من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي ومنصة التنسيق الخاصة بنا.
ابدأ بسرعة أكبر بنسبة 70% مع الوكلاء الجاهزين للأعمال، وأنشئ وكلاء مخصصين عبر استوديو بلا تعليمات برمجية.
تمكَّن من التكامل بسلاسة مع أنظمة الأعمال الحالية وأكثر من 80 تطبيقًا مؤسسيًا رائدًا من Salesforce و Microsoft و Workday.
البدء باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي، بدون الحاجة إلى البرمجة. مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات أعمالك.
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حقِّق إنتاجية غير مسبوقة مع مجموعة من أكثر الحلول تكاملًا في القطاع لمساعدة الأعمال على بناء وتخصيص وإدارة وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي.
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تمكَّنت IBM من توفير 12,000 ساعة من جمع البيانات وإدخالها خلال ربع سنة واحد فقط.
يقدِّم كلٌّ من D&B Ask Procurement و IBM watsonx™ تقييمات شاملة لمخاطر الموردين باستخدام البيانات الموثوق بها والذكاء الاصطناعي.
قلَّلت Avid Solutions أخطاء إدارة المشاريع بنسبة 10%.
تعرَّف على كيفية تعزيز الإنتاجية باستخدام watsonx Orchestrate.