مرة واحدة كل عام، تجتمع أسماء بارزة في عالم الموسيقى في لوس أنجلوس لحضور حفل توزيع جوائز ®Grammy Awards، وهو احتفال عالمي بالموسيقى. وبالنسبة إلى ®Recording Academy—وهي مؤسسة غير ربحية تنظم حفلات ®Grammys—، يُعد ذلك تتويجًا لعام كامل من العمل، وفرصة لتقديم تجارب لا تنسى لأهم فئتين فيها: الفنانين الذين يصنعون الموسيقى، والجماهير التي تحبها.
على الرغم من أن الآلاف يحضرون حفل توزيع جوائز جرامي مباشرةً في Crypto.com Arena، إلا أن ملايين الأشخاص غيرهم حول العالم يحضرون حفلات Grammys عبر القنوات الرقمية. ولهذا السبب أعطت شركة Recording Academy الأولوية لإنشاء تجارب رقمية عالمية، لكل من جمهورها وأعضائها.
على سبيل المثال، في نهاية أسبوع حفلات ®Grammy، يتدفق الجمهور إلى موقع Grammy.com، وهم متعطشون لإلقاء نظرة على فنانيهم المفضلين في أثناء صعودهم إلى المسرح أو سيرهم على السجادة الحمراء. أرادت شركة Recording Academy منح عشاق الموسيقى فرصة للمشاركة والتفاعل بعد الوصول إلى الموقع. وبالتعاون معًا، أنشأت IBM وRecording Academy لعبة GRAMMY® IQ المطورة باستخدام IBM® watsonx، وهي لعبة أسئلة موسيقية تفاعلية تختبر معلومات الجمهور من خلال أسئلة وأدلة وتفسيرات مولدة بالذكاء الاصطناعي.
لكن حفل توزيع جوائز جرامي ليس سوى ليلة واحدة. وفي بقية العام، تعمل شركة Recording Academy على تعزيز رفاهية مجتمع الموسيقى من خلال خدمة أكثر من 30000 عضو، بدءًا من الفنانين إلى المنتجين ومهندسي الصوت. ولكل عضو علاقة فريدة مع الأكاديمية. ترغب Recording Academy في تقديم تجربة رقمية سهلة ومخصصة لكل عضو، سواء كان يشتري تذاكر لحفل جوائز أو يجدد عضوية. ومن ثَم، تعاونت مع IBM® Consulting لتصميم رحلات رقمية أكثر تخصيصًا وتبسيطًا لكل نوع من أنواع الأعضاء.
يقول Panos A. Panay، رئيس Recording Academy: “نحن نعيش في عصر رقمي، والتجارب الرقمية هي التي تحدد هوية علامتك التجارية، سواء كنت تاجر تجزئة أو بنكًا أو Recording Academy. وكان لشركة IBM دور أساسي في مساعدتنا على الارتقاء بتجربتنا الرقمية.”
على مدى ما يقرب من عقد من الزمن، تعمل Recording Academy مع IBM لتطوير مستقبلها الرقمي وتطوير أعمال أكثر ذكاءً، ما يدفع إلى الابتكار بكفاءة ومرونة. وقد أثمر هذا التعاون عن سلسلة متواصلة من الحلول المبتكرة المصممة لجذب عشاق الموسيقى وإشراكهم وترفيههم قبل حفل توزيع جوائز جرامي وفي أثنائه وبعده كل عام.
في حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2026، طلبت Recording Academy من IBM تطوير ميزة تستفيد من مخزونها الهائل من بيانات الموسيقى؛ وهي عقود من المعلومات حول فن وحرفة ومجال الموسيقى. فقد كانت تبحث عن طريقة لجعل هذه البيانات متاحة لعشاق الموسيقى في جميع أنحاء العالم. ولتحقيق ذلك، استغل الفريق إمكانات IBM® watsonx Orchestrate لبناء سير عمل وكيلة ومساعدي ذكاء اصطناعي، قادرين على تحويل بيانات Recording Academy فورًا إلى أكثر من 2500 سؤال ودليل وتفسير موجود في لعبة الأسئلة GRAMMY IQ.
تقول Monica Ellingson، الشريكة ومديرة الممارسات في IBM Consulting: “توجد قيمة كبيرة في بيانات Recording Academy. كنا بحاجة فقط إلى تطوير طريقة إبداعية لاستخراج تلك القيمة وتقديمها للجماهير بأكثر طريقة مسلية ممكنة.”
يمكن الوصول إلى GRAMMY IQ في كل صفحة على Grammy.com، وتتمكن من التفاعل مع الملايين من عشاق الموسيقى. يعمل مساعد الذكاء الاصطناعي بمثابة واجهة، حيث يرشد المشاركين خلال اللعبة عبر موجِّهات بسيطة وبديهية بلغة طبيعية. وخلف الكواليس، ينسق وكلاء الذكاء الاصطناعي الإنشاء الديناميكي للأسئلة والأدلة من مصادر بيانات متعددة. يتوفر لدى فريق تحرير Recording Academy لوحة معلومات مصممة خصوصًا للموافقة على المحتوى وإدارته بسهولة. يمكن للمشاركين لعب جولتين يوميًا، وتتبع تقدمهم عبر لوحة المتصدرين العالمية، ومشاركة نتائجهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وعلى سبيل المكافأة، يُدخل اسم كل مستخدم مسجل تلقائيًا في سحب للفوز بتذاكر لجوائز جرامي لعام 2027 في لوس أنجلوس.
واستلهامًا من حل GRAMMY IQ ، طلبت Recording Academy أيضًا من شركة IBM استكشاف الطرق التي يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها الاستفادة من مجموعات البيانات نفسها لمساعدة عشاق الموسيقى على تحديد الروابط والعلاقات عبر مجموعة متنوعة من الفنانين والأنواع الموسيقية، كل ذلك في أثناء اكتشاف موسيقى جديدة تتماشى مع تفضيلاتهم وأذواقهم.
ما النتيجة؟ Musical Crossroads، وهو معرض رقمي تفاعلي في متحف Grammy في لوس أنجلوس. يمكن لعشاق الموسيقى استخدام شاشة تعمل باللمس لرؤية التأثيرات وتحديد أوجه التشابه الصوتي بين الفنانين والكشف عن مسارات غير متوقعة تربط بين صوت إلى آخر. باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المبنية والمدربة على watsonx، ينتج Musical Crossroads سردًا مخصصًا على الفور، يشرح العلاقات ويقترح فنانين آخرين قد يكونون محل اهتمام. بالنسبة إلى عشاق الموسيقى، تتمثل الفائدة في اكتساب فهم أعمق لهذا الفن واكتشاف مقطوعات موسيقية جديدة. بالنسبة إلى متحف Grammy، يُعد معرض Musical Crossroads طريقة فريدة للاحتفاء بتاريخ الموسيقى وإثارة شغف عشاق الموسيقى.
ولتقديم خدمة أفضل لأعضائها، واجهت Recording Academy تحديًا مختلفًا. قبل أربع سنوات، أدركت الأكاديمية الحاجة إلى إشراك أعضائها بشكل أفضل عبر القنوات الرقمية. وبدأت عملية نقل قاعدة بيانات إدارة علاقات العملاء القديمة إلى منصة Salesforce القائمة على السحابة. لكن سرعان ما أدرك الفريق أنهم بحاجة إلى المساعدة على تحسين استخدامهم لمنصة Salesforce Experience Cloud وSalesforce Marketing Cloud كجزء من التحول الرقمي الأوسع لديهم.
تقول Kelley Purcell، نائبة الرئيس الأول في Recording Academy: “أردنا تحسين تجربة الأعضاء وجعل تواصلنا معهم أكثر كفاءة وجدوى. يساعدنا فريق IBM Consulting على استخدام Salesforce لتحقيق ذلك، ما يتيح الإمكانات الكاملة للمنصة بهدف تبسيط وتخصيص التجربة.”
تعاونت IBM Consulting مع Recording Academy لتطوير مخطط يركز على رحلات رقمية محددة لمجموعة متنوعة من الأعضاء، مثل عمليات الترشيح، وشراء التذاكر، والتصويت، وتجديد العضوية. استخدمت IBM Consulting منهجية ®IBM Garage لتحديد رحلات المستخدم وتطوير تجارب رقمية مخصصة وسهلة المتابعة.
منذ ذلك الحين، واصلت Recording Academy تطوير إمكاناتها في Salesforce لخدمة الأعضاء. ساعدت IBM على تحويل تجربة Recording Academy متعددة الأعضاء من خلال إعادة تصميم نموذج البيانات، وبنية الموقع، وإطار الجمهور لدعم النمو والتوسع المستقبلي. وقد أنشأت بوابة أعضاء معادًا تصميمها يمكن ترجمتها إلى الإسبانية والفرنسية والبرتغالية والعربية في 20% من الوقت الذي كانت تستغرقه سابقًا. بالإضافة إلى ذلك، حدثت عمليات التسويق لديها من خلال ربط إدارة علاقات العملاء في Salesforce بسحابة التسويق، ما سهل تقسيم الجمهور بسرعة أكبر واتساق أكثر وعلى نطاق أوسع.
المزايا الأساسية للعبة GRAMMY IQ المطورة باستخدام IBM watsonx وGrammy Crossroads تقدم مباشرة لعشاق الموسيقى، الذين أصبح بإمكانهم التفاعل والتعلم من بيانات Recording Academy بطرق فريدة ومسلية. وبالنسبة إلى Recording Academy، تتيح هذه الابتكارات لهم إمكانية إنتاج محتوى بكفاءة على نطاق واسع وتعزيز علاقات أعمق مع عشاق الموسيقى. وكل ذلك يساعد Recording Academy على تحقيق مهمتها المتمثلة في ضمان بقاء الموسيقى جزءًا لا يتجزأ من ثقافتنا.
بالنسبة إلى أعضاء Recording Academy، توفر تخصيصات Salesforce التي أنشأتها IBM تجربة رقمية محسنة ومخصصة للأعضاء ورؤية أكبر حول تلك العضوية للأكاديمية. وقد جعلت عملية إصدار التذاكر أكثر كفاءة بنسبة 80% وخفضت الوقت الذي يستغرقه إكمال بعض مهام الصيانة بما يصل إلى 70%. بالإضافة إلى ذلك، وسع هذا الحل إمكانات التفاعل لتشمل تطبيق Grammy، موسعًا التسويق ليشمل ما هو أبعد من البريد الإلكتروني ليصل إلى الأعضاء في لحظات أولى وفورية عبر الهاتف المحمول.
"تشهد Recording Academy تحولاً جذريًا، وتشكل التقنية جزءًا كبيرًا من هذا التحول. ولهذا السبب، تساعدنا شركة IBM، شريكنا الرسمي في مجال الذكاء الاصطناعي والسحابة والخدمات الاستشارية، على تحديث ورسم مستقبلنا الرقمي."
تمثل Recording Academy أصوات المؤدّين ومؤلفي الأغاني والمنتجين والمهندسين وجميع المتخصصين في مجال الموسيقى. بهدف ضمان بقاء فنون التسجيل جزءًا مزدهرًا من تراثنا الثقافي المشترك، تحتفي الأكاديمية بتاريخ الموسيقى، بينما تستثمر في مستقبلها من خلال متحف Grammy®، وتساند المبدعين الموسيقيين، وتدعم الموسيقيين في أوقات الحاجة من خلال MusiCares®، وتحتفي بالتميز الفني من خلال جوائز جرامي— وهي التكريم الوحيد المعترف به من الأقران وأعلى إنجاز في مجال الموسيقى. وبصفتها الجمعية الرائدة عالميًا للمتخصصين في مجال الموسيقى، تعمل الأكاديمية على مدار العام لتعزيز عالم أكثر إلهامًا للمبدعين.
