إدارة هوية الذكاء الاصطناعي الوكيل "Agentic AI"

أمِّن هوية الوكلاء والتفويض والحوكمة وإدارة الوصول، مع إنفاذ في الوقت الفعلي ومساءلة جاهزة للتدقيق
 

الوكلاء المستقلون ينشئون مخاطر جديدة

ينشئ الوكلاء المستقلون مخاطر تتعلق بالهوية والوصول والتدقيق لا تستطيع أنظمة إدارة الهوية والوصول (IAM) التقليدية السيطرة عليها.

 

وكلاء الذكاء الاصطناعي لا يتصرفون مثل التطبيقات التقليدية. إذ يتصرفون ذاتيًا عبر واجهات برمجة التطبيقات (API) والبيانات والأدوات، وغالبًا ما يعملون نيابةً عن المستخدمين.

 

ومن دون هوية فريدة لكل وكيل، وتفويض خاضع للحوكمة، وإنفاذ في الوقت الفعلي، يتسارع تضخم الامتيازات، وتتقطع مسارات التدقيق، وتتفاقم المخاطر عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابات.
هوية الوكيل وإعداده

سجّل كل وكيل بهوية فريدة يمكن التحقق منها للتخلص من المفاتيح المشتركة وتمكين حوكمة قابلة للتتبع منذ اليوم الأول.

 التحكم في التفويض والتخويل

اربط إجراءات الوكيل بنيّة المستخدم من خلال تفويض خاضع للحوكمة، ورموز مميزة محددة النطاق، وموافقات، بما يوفّر دليلًا واضحًا على مَن فوّض أي إجراء.

 إنفاذ في الوقت الفعلي عند نقطة الاستخدام

طبّق السياسات على كل استدعاء لواجهات برمجة التطبيقات والأدوات عبر تخويل مستمر—لسد فجوة المرحلة الأخيرة حيث تنشأ مخاطر الوكلاء.

 حوكمة وأدلة جاهزة للتدقيق

احصل على مساءلة شاملة عبر مسارات تدقيق موقعة، وإلغاء فوري للصلاحيات، وأدلة امتثال تصمد أمام التدقيق.
