أمِّن هوية الوكلاء والتفويض والحوكمة وإدارة الوصول، مع إنفاذ في الوقت الفعلي ومساءلة جاهزة للتدقيق
سجّل كل وكيل بهوية فريدة يمكن التحقق منها للتخلص من المفاتيح المشتركة وتمكين حوكمة قابلة للتتبع منذ اليوم الأول.
اربط إجراءات الوكيل بنيّة المستخدم من خلال تفويض خاضع للحوكمة، ورموز مميزة محددة النطاق، وموافقات، بما يوفّر دليلًا واضحًا على مَن فوّض أي إجراء.
طبّق السياسات على كل استدعاء لواجهات برمجة التطبيقات والأدوات عبر تخويل مستمر—لسد فجوة المرحلة الأخيرة حيث تنشأ مخاطر الوكلاء.
احصل على مساءلة شاملة عبر مسارات تدقيق موقعة، وإلغاء فوري للصلاحيات، وأدلة امتثال تصمد أمام التدقيق.