ينشئ الوكلاء المستقلون مخاطر تتعلق بالهوية والوصول والتدقيق لا تستطيع أنظمة إدارة الهوية والوصول (IAM) التقليدية السيطرة عليها. وكلاء الذكاء الاصطناعي لا يتصرفون مثل التطبيقات التقليدية. إذ يتصرفون ذاتيًا عبر واجهات برمجة التطبيقات (API) والبيانات والأدوات، وغالبًا ما يعملون نيابةً عن المستخدمين. ومن دون هوية فريدة لكل وكيل، وتفويض خاضع للحوكمة، وإنفاذ في الوقت الفعلي، يتسارع تضخم الامتيازات، وتتقطع مسارات التدقيق، وتتفاقم المخاطر عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابات.