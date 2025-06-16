عند الاجتماع مع قادة الأعمال، هناك حماس حول الإمكانات التي يمكن أن يقدمها الذكاء الاصطناعي للمؤسسة. كما أن هناك حاجة واضحة للإجابة عن سؤال حول كيفية نشر قادة الأعمال للذكاء الاصطناعي الوكيل بفاعلية وكفاءة.

تُظهر أبحاث جديدة من معهد IBM Institute for Business Value مدى قبول وحماس قادة الأعمال: حيث يتوقع 86% من المشاركين أن تكون أتمتة العمليات وإعادة ابتكار سير العمل أكثر فاعلية باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027.

توفِّر أدوات الذكاء الاصطناعي التقليدية أو الأتمتة مكاسب إنتاجية مفيدة لكنها محدودة، ولا تُحدِث تحوُّلًا جوهريًا في العملية الأساسية. باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل، يمكننا البدء فعليًا بتحقيق نتائج أعمال أكبر وأكثر استراتيجية، ما يؤدي إلى إنتاجية وكفاءة أعلى داخل المؤسسة.

الأمر لا يقتصر على أن يخبرنا الذكاء الاصطناعي بما يجب فعله، بل يتعلق ببدء الذكاء الاصطناعي في تنفيذه. علينا أن نتجاوز مساعدي الذكاء الاصطناعي ونوسِّع ما يمكن تحقيقه باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على تنفيذ وتكييف العمليات تحت إشراف بشري. ويتطلب هذا التحول إعادة هندسة حقيقية لكيفية إنجاز العمل، وإطلاق العنان لنوع القيمة التي يريد قادة الأعمال تحقيقها بصدق.

وفقًا لمعهد IBM Institute for Business Value، يقول 76% من التنفيذيين المشاركين في الاستطلاع إنهم يديرون ويقدِّمون إثباتات مفاهيم تُتيح الأتمتة الذاتية لسير العمل الذكي من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي.

كل عميل عملت معه يريد أن نمتلك فهمًا عميقًا للذكاء الاصطناعي الوكيل، ورؤية موثوقًا بها، وخبرة في توسيع نطاق استخدامه. ولأسباب وجيهة. يقدِّم الذكاء الاصطناعي الوكيل وعودًا كبيرة وإمكانات هائلة لتحويل أعمالك، لكنه يأتي أيضًا مع متطلبات تقنية وحاجة إلى تحوُّل ثقافي داخل المؤسسة.

من تجربتي الشخصية، تعلمت أن "الكيفية" أصبحت محور اهتمام بارزًا للعملاء والمؤسسات. فهم حريصون على رؤية نتائج مذهلة في توفير التكاليف والكفاءة والإنتاجية. وفيما يلي رؤى حول كيفية دمج هذه التقنية وتوسيع نطاقها لتحقيق نتائج عظيمة.