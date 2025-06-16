عند الاجتماع مع قادة الأعمال، هناك حماس حول الإمكانات التي يمكن أن يقدمها الذكاء الاصطناعي للمؤسسة. كما أن هناك حاجة واضحة للإجابة عن سؤال حول كيفية نشر قادة الأعمال للذكاء الاصطناعي الوكيل بفاعلية وكفاءة.
تُظهر أبحاث جديدة من معهد IBM Institute for Business Value مدى قبول وحماس قادة الأعمال: حيث يتوقع 86% من المشاركين أن تكون أتمتة العمليات وإعادة ابتكار سير العمل أكثر فاعلية باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027.
توفِّر أدوات الذكاء الاصطناعي التقليدية أو الأتمتة مكاسب إنتاجية مفيدة لكنها محدودة، ولا تُحدِث تحوُّلًا جوهريًا في العملية الأساسية. باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل، يمكننا البدء فعليًا بتحقيق نتائج أعمال أكبر وأكثر استراتيجية، ما يؤدي إلى إنتاجية وكفاءة أعلى داخل المؤسسة.
الأمر لا يقتصر على أن يخبرنا الذكاء الاصطناعي بما يجب فعله، بل يتعلق ببدء الذكاء الاصطناعي في تنفيذه. علينا أن نتجاوز مساعدي الذكاء الاصطناعي ونوسِّع ما يمكن تحقيقه باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على تنفيذ وتكييف العمليات تحت إشراف بشري. ويتطلب هذا التحول إعادة هندسة حقيقية لكيفية إنجاز العمل، وإطلاق العنان لنوع القيمة التي يريد قادة الأعمال تحقيقها بصدق.
وفقًا لمعهد IBM Institute for Business Value، يقول 76% من التنفيذيين المشاركين في الاستطلاع إنهم يديرون ويقدِّمون إثباتات مفاهيم تُتيح الأتمتة الذاتية لسير العمل الذكي من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي.
كل عميل عملت معه يريد أن نمتلك فهمًا عميقًا للذكاء الاصطناعي الوكيل، ورؤية موثوقًا بها، وخبرة في توسيع نطاق استخدامه. ولأسباب وجيهة. يقدِّم الذكاء الاصطناعي الوكيل وعودًا كبيرة وإمكانات هائلة لتحويل أعمالك، لكنه يأتي أيضًا مع متطلبات تقنية وحاجة إلى تحوُّل ثقافي داخل المؤسسة.
من تجربتي الشخصية، تعلمت أن "الكيفية" أصبحت محور اهتمام بارزًا للعملاء والمؤسسات. فهم حريصون على رؤية نتائج مذهلة في توفير التكاليف والكفاءة والإنتاجية. وفيما يلي رؤى حول كيفية دمج هذه التقنية وتوسيع نطاقها لتحقيق نتائج عظيمة.
تشمل المجالات المحددة التي شهدنا فيها نجاح الذكاء الاصطناعي الوكيل خدمة العملاء، والمشتريات، والمالية، وجميع عمليات تكنولوجيا المعلومات، لكن ما نلاحظه في خدمة العملاء بشكل خاص يمثِّل فرصة كبيرة.
في الواقع، قمنا بتحويل مراكز الاتصال التي كانت تستخدم روبوتات المحادثة التقليدية وأدوات الأتمتة من خلال الانتقال إلى نهج الذكاء الاصطناعي الوكيل. يقدِّم نهجنا في تجربة المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل فريقًا من وكلاء الذكاء الاصطناعي المنسقين القادرين على التعامل مع نطاق أوسع وأكثر تعقيدًا من استفسارات العملاء، بدلًا من الاعتماد على مساعد واحد محدد بسيناريو مسبق مثل روبوت المحادثة. يساعد هذا على تحقيق كفاءات كبيرة أثناء التشغيل باستخدام أساس من حواجز الحماية المحددة لتعزيز الامتثال والاتساق.
ما يجعل الذكاء الاصطناعي الوكيل أكثر فاعلية من روبوت المحادثة هو قدرته على العمل بشكل شامل- ليس فقط اتِّباع البرامج النصية، ولكن تنسيق الإجراءات بشكل ديناميكي، والتكيف مع الاستثناءات والتعلم المستمر. لا يعمل الوكلاء في تسلسل ثابت. بل يتعاونون مع بعضهم ومع البشر لتحديد الطريقة الأكثر فاعلية لحل المهام المعقدة في الوقت الفعلي.
هناك تدابير واستعدادات استباقية يجب اتخاذها لتطبيق الذكاء الاصطناعي الوكيل بفاعلية وكفاءة قبل أن تتمكن المؤسسة من توسيع نطاق الحلول وتحقيق نتائج أفضل.
أول شيء هو تحديد الفرصة داخل عملك. على سبيل المثال، لنفترض أنني أريد أن تكون وظيفة المشتريات الخاصة بي أكثر كفاءة، وأريد تنفيذ حل قائم على الوكلاء. طوَّرت IBM منهجية للعملاء لتقييم إذا ما كان الحل الوكيل يوفر قيمة مضافة ويعزز العملية أو سير العمل بشكل رسمي.
يستند نهجنا لتقييم جاهزية الذكاء الاصطناعي الوكيل إلى ما يلي:
الجزء الثاني من "الكيفية" يأخذ بعين الاعتبار قدرات البنية المؤسسية الأساسية ويحدِّد كيفية الحاجة إلى تطوير هذه البنى. قد يعني هذا التفكير في ما وراء طبقات التكامل وإنشاء بنية حديثة مصممة لسير العمل المستقل القائم على الذكاء الاصطناعي. وتتضمن بعض القدرات الضرورية ما يلي:
تظل البيانات عنصرًا أساسيًا في نجاح نشر الذكاء الاصطناعي وتشكِّل جزءًا أساسيًا من المحادثة في البداية. تتمثل وجهة نظرنا في IBM في أن تطبيق الذكاء الاصطناعي الوكيل هذا لا يمكن أن يقدِّم قيمة إلا إذا جمع بين التجربة والمعالجة والبيانات.
تشكِّل إدارة البيانات المنظمة وغير المنظمة، وضمان جودة البيانات وحماية خصوصية البيانات تحديات مستمرة. ومع ذلك، مع وجود الاستراتيجيات الصحيحة، يمكن للشركات توظيف قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز التحول والنمو المستقبلي.
هناك ثلاثة تحديات أساسية تجب مراعاتها عند إعداد المؤسسة للتحول بالذكاء الاصطناعي.
هناك عامل رئيسي آخر يجب على العملاء مراعاته وهو إدارة التغيير القوية. على وجه التحديد، يجب على العملاء مراعاة الأشخاص الذين يحتاجون إلى تبنّي الذكاء الاصطناعي كجزء من عملهم اليومي.
ومن الأمثلة الملموسة على ذلك منظور تحوُّل الموارد البشرية، وهي حالة استخدام نحتاج فيها حقًا إلى إعادة التفكير في أدوار الأشخاص والتفكير في المكان الذي قد يكون فيه الذكاء الاصطناعي الأكثر قيمة. يفكِّر العديد من عملائنا في وظيفة الموارد البشرية في تطوير مهارات الموظفين وإعادة مهاراتهم.
يجب أن تكون إدارة التغيير جزءًا لا يتجزأ من أي تحوُّل للذكاء الاصطناعي. إنها ليست مجرد عملية تنفيذ تقني يتم إجراؤها؛ إنها عملية شاملة تتطلب من العميل النظر في النظام البنائي بأكمله الذي يجعل الأعمال تسير بسلاسة، بما في ذلك التقنية والعمليات والأشخاص.
هذا التحول مع الذكاء الاصطناعي الوكيل ليس مجرد تغيير للموظفين وإعادة تكوين وظائف الوظيفة. على سبيل المثال، في IBM، إعادة تصوُّر العمليات لإنشاء سير عمل حيث يمكن دمج الذكاء الاصطناعي لإنشاء تحسين سلس هو ما يجعل التحول ممكنًا وساعَد على تمكين IBM من تحقيق مكاسب إنتاجية بلغت 3.5 مليارات دولار أمريكي.
لدينا الأدوات والخبرة اللازمة لتقديم المشورة لعملائنا بشأن الاستراتيجية والطريقة الصحيحة لإدخال الذكاء الاصطناعي الوكيل في أعمالهم.
وبمجرد تحديد "الكيفية" وفهم العميل لما هو ضروري لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي الوكيل بنجاح، فإن الجزء التالي من العملية هو دمج الذكاء الاصطناعي الوكيل في الأعمال.
عند دمج الذكاء الاصطناعي الوكيل في عملك، لدي ثلاث توصيات:
التخطيط لتوسيع النطاق: صمِّم بنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بك للتوسع بسرعة، بدءًا من الحوكمة القوية منذ البداية والبيانات عالية الجودة للعمل بها في الوقت الحالي وفي المستقبل.
لقد أصبح الذكاء الاصطناعي الوكيل بالفعل في صميم الابتكار. تتطور منصات البرمجيات كخدمة التقليدية لتصبح أسواقًا للوكلاء، حيث يمكن للتطبيقات الوكيلية استدعاء، وإدارة، وتنظيم وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر أنظمة متعددة لتنفيذ سير العمل بالكامل.
بدلًا من الاعتماد على التطبيقات الأحادية لأداء مهام صارمة، ستبدأ المؤسسات بنشر أنظمة متعددة الوكلاء تنسِّق العمل ديناميكيًا، وتتكيف مع السياق، وتقلِّل الحاجة إلى التدخل اليدوي.
تمثِّل هذه التحوُّلات بداية لبنية جديدة للعمليات الرقمية - بنية مصممة للاستقلالية، والسرعة، والتحسين المستمر.
