وقد تطورت الأتمتة المؤسسية على مراحل متعاقبة. ففي البداية، ظهرت الأنظمة الحتمية، مثل البرامج النصية، وروبوتات أتمتة العمليات الآلية (RPA)، ومحركات مهام سير العمل. وهي أنظمة يمكن التنبؤ بها، وقابلة للتكرار، وتعمل وفق السياسات. فهي تعمل وفق مسارات محددة مسبقًا، وتطبّق قواعد الأعمال بدقة.



لكن الأنظمة الحتمية لها حدودها. فهي هشة بحكم تصميمها. فعلى سبيل المثال، يتعطل روبوت أتمتة العمليات الآلية (RPA) الذي يعتمد على تخطيط شاشة محدد عند تغيّر واجهة المستخدم (UI). كما أن مهمة سير العمل التي تتلقى مدخلات غير متوقعة قد تتوقف. وإذا لم يُحدَّد شرط ما بصورة صريحة، فلن يتمكن النظام ببساطة من المتابعة. وتعمل الأتمتة الحتمية بأفضل صورة في البيئات المنظمة والمستقرة. غير أنها تواجه صعوبة في التعامل مع الغموض، والحالات الطرفية، والتغيير.



ثم جاء الذكاء الاصطناعي التنبؤي، وهو نماذج مُدرَّبة على بيانات مُهيكلة لتصنيف النتائج والتنبؤ بها. أما الآن، فنحن ندخل عصر الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء: أنظمة تستدل، وتخطط، وتستخدم الأدوات، وتتكيّف ديناميكيًا مع المهام الغامضة.



وتقدّم الأنظمة القائمة على الوكلاء عنصرًا جديدًا، يتمثل في القدرة على تفسير المقصود، وتركيب السياق، وتحديد أفضل الإجراءات التالية، والتفاعل مع أدوات متعددة بصورة مستقلة. كما يمكنها التعامل مع الحالات الحدّية والمدخلات المتغيرة بطرق لا تستطيع مهام سير العمل الثابتة مجاراتها. لكن هذه القدرة تصاحبها درجة من التباين. فالأنظمة الحتمية تنتج المخرجات نفسها عند تلقي المدخلات نفسها. أما الأنظمة القائمة على الوكلاء فتعمل بصورة احتمالية، وقد تتكيّف أثناء سير العملية. وهذه المرونة هي بالضبط ما يمنحها قوتها، وهي أيضًا ما يدفع المؤسسات إلى التعامل معها بحذر.

