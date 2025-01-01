تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي
بناء وتشغيل ومراقبة وكلاء الذكاء الاصطناعي في watsonx.ai
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رسم توضيحي لتطبيق يسلط الضوء على تكوين الوكيل
بناء وكلاء أذكياء باستخدام watsonx.ai

يمكنك تعزيز قدرات مؤسستك باستخدام IBM® watsonx.ai™، هو استوديو الذكاء الاصطناعي (AI) على مستوى المؤسسات الذي يمنح منشئي الذكاء الاصطناعي مجموعة شاملة من أدوات المطوّرين المصممة لدعم دورة حياة الذكاء الاصطناعي.

سواء أكنت تتعامل مع حالات استخدام معقدة ومتخصصة أم كنت تبحث عن نشر سريع لبناء خدمات وكلاء، فإن watsonx.ai يوفر المرونة والتحكم الذي يحتاجه المطورون لديك لتحقيق النجاح.

يُعدُّ وكلاء الذكاء الاصطناعي بتحقيق مكاسب إنتاجية لا مثيل لها للمؤسسات من خلال أداء المهام المعقدة بشكل مستقل في المجالات القريبة من جوهر العمل. إلا إن اللبنات الأساسية للوكلاء تتطلب استخدام استراتيجية الذكاء الاصطناعي والنماذج الصحيحة، وأساس بيانات قوي يعطي الأولوية لحوكمة الذكاء الاصطناعي الشاملة. يتمثل هدفنا في IBM في تقديم خدمة مفيدة وموثوقة وآمنة وقابلة للتوسع في مهام سير العمل القائمة على الوكلاء في المؤسسة.

انطلاقًا من إدراك وجود احتياجات وقدرات تقنية مختلفة للمؤسسات المختلفة، من الضروري اتباع نهج مرن لتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي. يمكن تمكين التنسيق السلس بين عدة وكلاء بفضل الاستفادة من تكامل watsonx.ai الأصلي مع IBM watsonx Orchestrate، ما يجمع بين الوكلاء المخصصين والوكلاء المصممين مسبقًا وأطر العمل التابعة لجهات خارجية في تجربة موحدة واحدة.
الفوائد  لماذا تختار watsonx.ai للوكلاء؟
المرونة

التكيّف مع احتياجاتك الخاصة من خلال خيارات مخصصة أو ذات رمز منخفض.
على مستوى المؤسسات

تصميم قائم على مراعاة الأمن وقابلية التوسع والامتثال.
النشر السريع

انتقل من المفهوم إلى الإنتاج في أيام وليس أشهر.
بناء وكلاء مخصصين

إنشاء خدمات وكلاء مخصصة وذات رموز برمجية احترافية ونشرها ومراقبتها في المنصة التي تختارها
إطارات عمل IBM والجهات الخارجية تكامل سلس  إنشاء خدمات وكلاء بسهولة باستخدام watsonx.ai كمزود استدلالي باستخدام إطارات عمل وكلاء من IBM وإطارات عمل شائعة مفتوحة المصدر، مثل LangChain وLangGraph وCrew AI من خلال دعم واجهة برمجة التطبيقات ومجموعة SDK الموافقة للمعايير القياسية للصناعة.
مجدولة للإصدار خدمات الذكاء الاصطناعي يمكنك نشر ومراقبة خدمات وتطبيقات الوكلاء المخصصة التي تم إنشاؤها محليًا في بيئة التطوير المتكاملة (IDE) لديك. باستخدام watsonx.ai، يمكن للمطوّرين إحضار وكيلهم أو تطبيقهم الخاص للنشر والمراقبة على المنصة، بغض النظر عن بيئة البناء التي تستخدم نهجنا الذي لا يعتمد على إطار العمل. 

مكتبة أدوات watsonx.ai

يمكنك دمج الوكلاء مع مكتبتنا التي تضم مجموعة كبيرة من الأدوات الجاهزة للمؤسسات (من المقرر إصدارها).

البحث في الويب

يمكنك تعزيز إمكانات وكلاء الذكاء الاصطناعي لديك بمنحهم القدرة على البحث في الويب في الوقت الفعلي.

البحث في المستندات

فهرسة مستندات مؤسستك واسترجاعها بكفاءة.

 تنفيذ التعليمات البرمجية

يمكنك تعزيز قدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي لديك بالقدرة على تنفيذ التعليمات البرمجية لـ Python في الوقت الفعلي.

 موصلات البيانات

وصول سلس إلى قواعد البيانات ومستودعات البيانات في مؤسستك.

 مخصص

يمكنك إنشاء أداتك الخاصة لدمج watsonx.ai مع الخدمات الخارجية.

بناء وكلاء باستخدام رمز منخفض

التمكن من التطوير السريع لوكيل الذكاء الاصطناعي باستخدام واجهة مرئية

watsonx.ai watsonx Orchestrate
نماذج watsonx.ai

يمكنك استخدام نماذج موثوقة وذات أداء مرتفع وتكلفة منخفضة ومُحسّنة لتعزيز مهام سير العمل القائمة على الوكلاء.

يمكنك تعزيز خدمات الوكيل باستخدام مكتبتنا التي تحتوي على نماذج IBM® Granite™ ونماذج تابعة لجهات خارجية مناسبة لمهام سير عمل الوكلاء أو إحضار نموذج الأساس المخصص الذي تعتمد عليه إلى المنصة.
ما فوائد استخدام IBM Granite لتطوير وكيل الذكاء الاصطناعي؟         اعرف المزيد عن نماذج Granite
حلول مفتوحة

اختر النموذج المناسب، من نماذج تتراوح بين أقل من مليار معلّمة إلى 34 مليار معلّمة، مفتوحة المصدر في Apache 2.0.
الأداء العالي

لا تُضحِّ بالأداء مقابل التكلفة. يتفوق Granite على النماذج المماثلة في مجموعة متنوعة من مهام المؤسسة.
موثوق به

بناء الذكاء الاصطناعي المسؤول باستخدام مجموعة شاملة من قدرات الكشف عن المخاطر والأضرار والشفافية وحماية الملكية الفكرية.
اتخِذ الخطوة التالية

هل أنت مستعد لتحويل أعمالك باستخدام أنظمة الوكلاء القوية؟

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الحواشي

تخضع بيانات IBM المتعلقة بخططها وتوجيهاتها ونواياها للتغيير أو السحب دون إشعار وفقًا لتقديرها الخاص.