خدمات GRC 
خدمات الحوكمة النشطة (AGS) هي حل للأمن الإلكتروني بحيث توفر خدمات عبر الأشخاص والعمليات والتقنيات
رسم توضيحي متساوي القياس للمصادقة الثنائية
أتمتة أدوات GRC وإدارتها.

تعمل AGS في IBM على دمج نقاط الأمن الإلكتروني الرئيسية و البيانات التنظيمية في حل مركزي عبر بيئات سحابية أو محلية أو هجينة. توفر خدمات GRC في IBM للمجموعات قدرات رئيسية عبر الأشخاص والعمليات والتقنيات، والتي تغطي:

  • إجراء تقييمات مؤتمتة للمخاطر الإلكترونية والصناعات والفعالية بشكل تعاوني لدعم تطوير الإستراتيجية الإلكترونية وبرامج المرونة في ما يتعلق بدعم أهداف أعمال المؤسسة.

  • نشر إستراتيجيات الحد من المخاطر الإلكترونية التي تتم مراقبتها وإدارتها من خلال الأتمتة مع التقارير التحليلية، بما في ذلك دعم السياسة والامتثال والتدقيق.

  • تفعيل المخاطر الإلكترونية والمرونة والامتثال عبر المؤسسة المخصصة لتوفير رؤية للإدارة التنفيذية والمنظمين والأطراف المعنية والمدققين.

  • توفير نهج متعدد الطبقات للتوعية الإلكترونية والتحول والتعليم بالمحاكاة لتعزيز ثقافة الوعي الإلكتروني المتقدم داخل المجموعة.

  • أنشئ هياكل حوكمة تحسن مدى فعالية الأمن الإلكتروني من خلال نهج GRC متكامل.

 
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المزايا
تكامل البيانات

استخراج التقارير المتعلقة بالتحكم في الأداء وتحديثها من خلال مجموعة كبيرة من أنظمة تقنية المعلومات والأنظمة الأمنية والمنصات السحابية المحلية. إرسال البيانات إلى أنظمة أخرى لتشغيل المهام الاستباقية والعمليات التجارية ذات الصلة.
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التحكم في إدارة المحتوى وتخطيطه

الحفاظ على التحكم في المحتوى وتعيين عناصر التحكم لمختلف أطر الأمان ومعايير متطلبات الامتثال، من أجل: تسجيل التحكم وتعيينه، وتحديد فجوة التحكم.
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تسجيل النقاط والتنبيهات وإعداد تقارير الرؤى  

حساب جمع المقاييس/البيانات وتقديمها في شكل موجز ورسومي لـ توفير قدرات إعداد التقارير ولوحات المعلومات مع معلومات غنية و في الوقت المناسب.

 
القدرات تقوم AGS من IBM بتفعيل امتثال الأمن الإلكتروني والمخاطر التنظيمية عبر المؤسسة الإستراتيجية الإلكترونية والمرونة  

فهم عملية وتقنيات الحالة الراهنة للتهديدات الداخلية والخارجية لتقديم المشورة إلى العملاء بشأن الإستراتيجية باستخدام ورشة عمل IBM Garage. سيساعد هذا النهج التعاوني العملي على الحفاظ على الوضع الأمني وإنشاء برنامج مرونة إلكتروني لتحليل تأثير الأعمال (BIA) وتقييم المخاطر والتعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال والحوكمة.

 إدارة المخاطر الإلكترونية

تصنيف تأثير الأعمال وتمييزها وتحديدها، وتوفير إدارة المهام باستخدام حلول GRC. توفير رؤية متعددة الوظائف لتحديد أولويات المخاطر والاستجابة لها؛ واستخدام منهجيات إدارة المخاطر المؤسسية النوعية والكمية وإخفاقات سجل المخاطر.

 

 السياسة الإلكترونية وإدارة الامتثال 

تتبع أفق الامتثال التنظيمي بشكل استباقي من أجل التخطيط للتغييرات التنظيمية في الأسلوب الرشيق من خلال المسح المؤتمت وسير العمل الذكي في الوقت الفعلي وأتمتة استيعاب القياس عن بُعد للامتثال وعمليات فحص الثغرات الأمنية في مصدر واحد للحقيقة.

 دعم التدقيق الإلكتروني

تقييم الضوابط وخطط التخفيف بشكل استباقي لتحسين التدقيق وتلبية المتطلبات التنظيمية. يُمكنك التمييز بوضوح بين المشكلات والملاحظات لتطوير الأولويات والإبلاغ عنها على كل المستويات. أتمتة جمع الأدلة من خلال إدارة المشكلات.

 

 الذكاء الاصطناعي والتحليلات الإلكترونية

التكامل مع برمجيات ذكاء الأعمال لتوفير عرض مصور محسّن للبيانات وإعداد التقارير والتحليلات، مثل PowerBI & Tableau، مع إمكانية إنشاء مستندات قابلة للتوسيع ولوحات معلومات عبر الإنترنت متاحة لعرضها على المؤسسة.

 

 مخاطر الأفراد  

تثقيف جميع مستويات المجموعة حول الأمن الإلكتروني بما في ذلك التدريب على التوعية والتعلم التجريبي/تحسين المهارات والتدريب على محاكاة الأزمات على المستوى التنفيذي كجزء من برنامجك لإدارة المخاطر.
يجب أن تفي كل مجموعة بالتزامات الامتثال والالتزامات التنظيمية والتعاقدية والخصوصية(...). ومع ذلك، فإن كل مجموعة فردية لديها استعدادات مختلفة للمخاطرة ومستويات تحملها ومهامها وأهدافها. تساعد AGS على التخلص من التخمين في إدارة مخاطر الأمن الإلكتروني والامتثال. ديمبل أهلواليا نائب الرئيس والشريك الإداري العالمي IBM
تعرّف على خبرائنا إيفلين أندرسون

تتمتع إيفلين بخبرة تزيد على 30 عامًا في مجال أمن تقنية المعلومات وهي مهندسة متميزة في IBM. وعملت كقائدة عالمية في مجال إدارة الهوية والوصول والأمن والتنظيم وإدارة المخاطر ومجال Physical Security وعملة النظام وحماية البنية التحتية. وقد قادت تصميم إطار عمل عالمي لتوحيد التسليم وأتمتة الضوابط وتقليل المخاطر الأمنية لشركة IBM وعملائها.

روبي لي

روبي محترفة متمرسة في الأمن الإلكتروني، ومتخصصة في الإستراتيجية الإلكترونية وإدارة المخاطر. مع تجربة كبيرة في مجال استشارات الأمن والخصوصية. لقد أظهرت باستمرار مهارات قيادية قوية. لعبت روبي دورًا محوريًا في التنفيذ الناجح للبرامج الأمنية للشركات الأسترالية الكبرى.
الموارد
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