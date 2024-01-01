تعمل AGS في IBM على دمج نقاط الأمن الإلكتروني الرئيسية و البيانات التنظيمية في حل مركزي عبر بيئات سحابية أو محلية أو هجينة. توفر خدمات GRC في IBM للمجموعات قدرات رئيسية عبر الأشخاص والعمليات والتقنيات، والتي تغطي:

إجراء تقييمات مؤتمتة للمخاطر الإلكترونية والصناعات والفعالية بشكل تعاوني لدعم تطوير الإستراتيجية الإلكترونية وبرامج المرونة في ما يتعلق بدعم أهداف أعمال المؤسسة.

نشر إستراتيجيات الحد من المخاطر الإلكترونية التي تتم مراقبتها وإدارتها من خلال الأتمتة مع التقارير التحليلية، بما في ذلك دعم السياسة والامتثال والتدقيق.

تفعيل المخاطر الإلكترونية والمرونة والامتثال عبر المؤسسة المخصصة لتوفير رؤية للإدارة التنفيذية والمنظمين والأطراف المعنية والمدققين.

توفير نهج متعدد الطبقات للتوعية الإلكترونية والتحول والتعليم بالمحاكاة لتعزيز ثقافة الوعي الإلكتروني المتقدم داخل المجموعة.

أنشئ هياكل حوكمة تحسن مدى فعالية الأمن الإلكتروني من خلال نهج GRC متكامل.