تبرز أهمية أمن التقنيات التشغيلية (OT) في عالمنا الحالي الذي يشهد تزايدًا في الاتصال والأتمتة. فمع اندماج أنظمة التحكم الصناعية (ICS) وغيرها من أنظمة التقنيات التشغيلية بشكل أكبر مع الشبكات المؤسسية وشبكات الإنترنت، تصبح هذه الأنظمة عرضةً للثغرات التي قد تستغلها التهديدات الإلكترونية. ولا تقتصر العواقب المحتملة لهذه الهجمات الإلكترونية على الخسائر المالية فحسب، بل قد تمتد إلى تعطيل البنية التحتية الحيوية والتسبب في إصابات أو حتى خسائر في الأرواح.

في عام 2023، تعرضت 70% من المؤسسات الصناعية إلى هجوم إلكتروني، وهذه نسبة كبيرة، ما يؤكِّد الحاجة إلى حلول قوية للأمن الإلكتروني. ومع وصول متوسط تكلفة اختراق أمن البيانات لهذه المؤسسات إلى 4.77 ملايين دولار أمريكي، من الواضح أنه يجب على الأعمال منح الأولوية لأمن التقنيات التشغيلية لحماية عملياتها وأرباحها النهائية، والتخفيف من المخاطر الأمنية.

تبرز IBM في سوق أمن التقنيات التشغيلية من خلال تقديم خدمات أمنية شاملة لأمن التقنيات التشغيلية. يتفهم فريق الخبراء لدينا الاحتياجات الفريدة لبيئات التقنيات التشغيلية ويمكنه تقديم حلول مصممة خصيصًا لمواجهة هذه التحديات.

تشمل خدماتنا كل شيء بدءًا من اكتشاف التهديدات وتحليل المعلومات الاستخباراتية ووصولًا إلى الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر. نساعد الشركات على تأمين شبكات التقنيات التشغيلية الخاصة بها، وإدارة سطح الهجوم، والحفاظ على وضع أمني قوي. بالإضافة إلى ذلك، نقدم خدمات المراقبة في الوقت الفعلي، وتقسيم الشبكات، وحماية نقاط النهاية، والتحكم في الوصول عن بُعد لتعزيز الأمان بشكل أكبر.