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افتح حالة، وقم بتنزيل الإصلاحات، وابحث عن المستندات التقنية، واعرض المشكلات المعروفة (APARs) لمساعدتك في استكشاف المشكلات ومنعها وحلها.
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إضافة مثالية للبرامج الموزعة أو عروض البرمجيات كخدمة SaaS - توفر أولوية التعامل مع الحالات وأهداف وقت استجابة أقصر على رأس اشتراكك الأساسي والدعم.
مثالي عندما يكون إصدار البرنامج الذي تستخدمه قريبًا من تاريخ انتهاء صلاحية المعلومات EOS - مما يمنحك مزيدًا من الوقت للانتقال إلى إصدار أحدث مدعوم.
ضروري عندما تقوم بتشغيل آخر إصدار مدعوم من البرنامج المسحوب من التسويق - يوفر ما يصل إلى 5 سنوات إضافية من دعم IBM للتخطيط لما هو قادم.