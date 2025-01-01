الدعم
احصل على أقصى استفادة من استثمارك في ®IBM ®QRadar SOAR. ابقَ على اطلاع دائم ومتصلًا وآمنًا ومدعومًا طوال دورة الحياة بأكملها.
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امرأة تتفقد دعم IBM ®QRadar SOAR على كمبيوتر محمول وهاتف محمول وهاتف محمول
تحديثات البرامج ما الجديد؟

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 دورة حياة المنتج

عرض تواريخ التوفر العام (GA) ونهاية الدعم (EOS) ®QRadar SOAR.

 الترقية

قم بتنزيل أحدث إصدار من ®QRadar SOAR.

تواصل مع مستخدمي ®QRadar 

شارك في أفضل الممارسات وانشر الأسئلة واحصل على إجابات وتواصل مع خبير IBM ومستخدمي ®QRadar SOAR الآخرين.

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النشرات الأمنية
احصل على إشعارات حول النشرات الأمنية المستقبلية انتقل إلى مركز أمان المنتج المركزي. ابحث عن "® QRadar SOAR". تصفية النتائج حسب المنتج أو الخطورة أو تاريخ النشر. تصرف بسرعة لتخفيف المخاطر وتقليلها. البحث في النشرات الأمنية
أساسيات الدعم IBM ®QRadar (محلي) دعم SOAR (محلي)

افتح حالة، وقم بتنزيل الإصلاحات، وابحث عن المستندات التقنية، واعرض المشكلات المعروفة (APARs) لمساعدتك في استكشاف المشكلات ومنعها وحلها.

 الانتقال إلى دعم IBM التسجيل مع الدعم

سجّل اليوم. يتطلب الوصول إلى دعم IBM التسجيل، ورقم عميل IBM (ICN) وموافقة من مسؤول موقعك. 

 سجّل للبدء اشترك في إشعاراتي

اتبع نهجًا استباقيًا للوقاية من المشاكل. اشترك في تحديثات الدعم ونشرات الأمان والومضات.

 الاشتراك في الإشعارات
خيارات الدعم الإضافية تقدم شركة IBM خيارات دعم مرنة لضمان حصولك على المستوى المناسب من الدعم لنظام QRadar SOAR من IBM طوال دورة حياة المنتج بالكامل. تعرف على المزيد حول عروض الدعم التي نقدمها واختر الخيار المناسب لك. استكشف عروض الدعم
Advanced Support

إضافة مثالية للبرامج الموزعة أو عروض البرمجيات كخدمة SaaS - توفر أولوية التعامل مع الحالات وأهداف وقت استجابة أقصر على رأس اشتراكك الأساسي والدعم.

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الدعم الموسع

مثالي عندما يكون إصدار البرنامج الذي تستخدمه قريبًا من تاريخ انتهاء صلاحية المعلومات EOS - مما يمنحك مزيدًا من الوقت للانتقال إلى إصدار أحدث مدعوم.

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الدعم المستدام

ضروري عندما تقوم بتشغيل آخر إصدار مدعوم من البرنامج المسحوب من التسويق - يوفر ما يصل إلى 5 سنوات إضافية من دعم IBM للتخطيط لما هو قادم.

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البدء IBM ®QRadar SOAR

تعرف على المزيد حول المنتجات التي يدعمها فريق دعم ®QRadar SOAR. استكشاف الموارد للمساعدة الفنية وسياسات الحالة وغيرها من المعلومات لمساعدة العملاء.

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