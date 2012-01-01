الجمع بين الأشخاص والعمليات والتقنيات من أجل تسريع عملية إثراء التهديدات والتحقيق فيها والتعامل معها. توفر منصة QRadar SOAR أكثر من 300 عملية تكامل ثنائية الاتجاه على مستوى المؤسسات مع حلول الأطراف الخارجية الأمنية وكذلك أدوات تقنية المعلومات وعمليات التطوير الأوسع نطاقًا.
تستغرق عملية تثبيت التطبيقات ونشرها بضع دقائق فحسب على مضيف التطبيقات، الذي يُعد البنية التحتية لعمليات تكامل QRadar SOAR التي تعمل على تحويل عمليات التكامل إلى حاويات وتفعيل إدارة التكامل من خلال واجهة مستخدم الويب.
تُساعد منصة QRadar SOAR على تحويل التنبيهات الأمنية إلى إجراءات فورية. بفضل حل SOAR، يمكن للمحللين استخدام دليل الإستراتيجيات الديناميكي لتوجيههم خطوة بخطوة في التعامل مع الحوادث مع تعزيز التعاون وتسريع زمن الاستجابة.
تتوفر مئات التطبيقات والوظائف الإضافية المدعومة بالكامل من IBM أو من شركاء موثوقين، وهي جاهزة للاستخدام.
أكثر من 300 عملية تكامل متاحة على متجر IBM App Exchange.
استمتع بزمن استجابة أسرع 7 مرات عند استخدام دليل الإستراتيجيات الديناميكي الذي يتكامل مع الأدوات الأمنية المتوفرة لديك.
أكثر من 190 شريكًا في برنامج التحالف التقني يساعدون على تطوير نظام بنائي مفتوح للتطبيقات.
استخدم المئات من عمليات التكامل المجانية وحزم المحتوى المتوفرة على متجر IBM App Exchange، بما في ذلك الحلول الأمنية الأكثر تبنيًا على نطاق واسع.
يمكنك أتمتة الإجراءات الأمنية باستخدام أدوات الجهات الخارجية المدمجة بسهولة وإجراء عمليات إثراء تهديدات الحوادث قبل أن يبدأ المحللون الأمنيون عملهم.
تخلص من الحاجة إلى تعلم أدوات أمنية جديدة. استخدم أدواتك التقنية المتوفرة لديك من خلال وصل أدواتك الخاصة بأكثر من 300 عملية تكامل متاحة على IBM App Exchange.
ادمج نظام إدارة المعلومات والأحداث الأمنية (SIEM) ببنية IBM QRadar أو تطبيقات SIEM التابعة لجهة خارجية في منصة QRadar SOAR لتصعيد الانتهاكات وإدارتها بسلاسة.
يُمكّن فرق العمليات الأمنية من رصد التهديدات والتحقيق فيها والتعامل معها بسرعة وكفاءة أكبر. تُصعّد الانتهاكات في IBM QRadar SIEM إلى منصة IBM QRadar SOAR لإجراء مزيد من عمليات الإثراء والمعالجة؛ كل ذلك من خلال وحدة تحكم واحدة.
يوفر تصعيدًا تلقائيًا ويدويًا لتنبيهات Splunk وأحداثها البارزة إلى منصة QRadar SOAR، إلى جانب سهولة تعيين الحوادث.
يسمح بالمزامنة ثنائية الاتجاه بين منصة QRadar SOAR و Microsoft Azure Sentinel. تبدو كيانات المراقب الأمني كأدوات لإجراء المزيد من التحقيقات.
توفر مزامنة ثنائية الاتجاه بين تنبيهات منصة InsightIDR ومنصة QRadar SOAR. يمكن للمحللين الأمنيين الاستفادة من دليل الإستراتيجيات المبتكر بينما تُحفظ المعلومات المتعلقة بالتنبيهات، (بما في ذلك دليل التنبيه) الذي أدى إلى إجراء التحقيق، في جدول البيانات الخاص بتنبيهات منصة Rapid7 InsightIDR.
يمكنك دمج تطبيقات اكتشاف نقطة النهاية والتعامل معها (EDR) ببنية IBM QRadar أو تطبيقات EDR الخارجية في منصة QRadar SOAR لتصعيد التنبيهات الصادرة عن المستخدمين، وأجهزة نقطة النهاية وأصول تقنية المعلومات.
يسمح بالمزامنة ثنائية الاتجاه بين تقنية QRadar EDR، التي كانت تُسمى ReaQta سابقًا، والتنبيهات المُصعدة إلى منصة QRadar SOAR. تتضمن الوظائف الإضافية عرض عمليات نقطة النهاية وإيقافها وعزل نقطة النهاية ومزامنة الملاحظات وإغلاق الأحداث.
تستعلم عن تهديدات SentinelOne وتُنشئ حوادث على منصة QRadar SOAR. يمكن للمحللين الأمنيين مزامنة الملاحظات، وتحديث وضع الحالات، وتنفيذ إجراءات المعالجة على حوادث SentinelOne.
تُضيف إمكانات CrowdStrike للرصد أو مؤشرات الاختراق (IOCs) إلى منصة QRadar SOAR، بحيث يمكنك أتمتة دليل الإستراتيجيات الأمنية لديك وعرض مجموعة واسعة من الحوادث.
تستخدم إمكانات منصة Cybereason داخل منصة QRadar SOAR. يمكنك إضافة تنبيهات عالية الدقة تلقائيًا والتحقيق في الحوادث والتعامل معها داخل سير العمل على منصة SOAR.
يمكنك دمج تطبيقات التعاون وإدارة خدمات تقنية المعلومات المقدمة من شركة IBM أو من جهات خارجية بمنصة QRadar SOAR لتعزيز الاتصال والتنسيق.
تُعزز التعاون بين فرق عمليات تقنية المعلومات والعمليات الأمنية عبر المؤسسة. يمكن لفرق عمليات تقنية المعلومات الاستفادة من المزامنة ثنائية الاتجاه بين سحابة خدمات Salesforce ومنصة QRadar SOAR لتصعيد الحوادث إلى فرق العمليات الأمنية.
يُمكّن فرق عمليات تقنية المعلومات والعمليات الأمنية من التعاون في أثناء وقوع حادث. يسمح هذا التكامل بالمزامنة ثنائية الاتجاه بين الحوادث والمهام والملاحظات والمرفقات، ما يُتيح التوافق بين فرق العمليات الأمنية وعمليات تقنية المعلومات في أثناء وقوع الأحداث الأمنية الحرجة.
يسمح بتتبع حوادث QRadar SOAR ومهامها كقضايا Jira مع توفير روابط ثنائية الاتجاه لتسهيل التصفح.
تدعم منصة IBM QRadar SOAR عمليات التكامل بالعروض المقدمة من مجموعة IBM Security.
الكشف عن التهديدات وتحديد الأولويات للحصول على رؤية في الوقت الفعلي.
يمكنك تأمين نقاط النهاية من الهجمات الإلكترونية، واكتشاف السلوكيات غير الطبيعية، ومعالجتها في زمن شبه حقيقي.
يمكنك الكشف عن الثغرات الأمنية وحماية البيانات الحساسة في البيئات المحلية وعلى السحابة.
حلول إدارة الهوية والوصول (IAM) للمؤسسات القائمة على السحابة الهجينة والمتعددة.
يمكنك إدارة القوى العاملة المتنقلة لديك وحمايتها باستخدام إدارة نقاط النهاية الموحدة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي (UEM).
يمكنك بناء برنامج متكامل لأمن تقنية المعلومات وإدارته.
تعرف على المزيد حول المرونة الإلكترونية المتطورة التي يمكن أن توفرها IBM من خلال IBM QRadar والنسخ المحمية (SGC) على مصفوفات IBM FlashSystem باستخدام التخزين الافتراضي.