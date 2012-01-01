عمليات تكامل IBM QRadar SOAR
تُعد عمليات تكامل IBM QRadar SOAR جزءًا من إطار التكامل المفتوح وتدعمها شركة IBM والشركات الأمنية الرائدة
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رسم توضيحي لأقراص أرجوانية وزرقاء وسماوية متراصة أفقيًا
تمكين الفرق الأمنية لتُصبح أكثر كفاءة

الجمع بين الأشخاص والعمليات والتقنيات من أجل تسريع عملية إثراء التهديدات والتحقيق فيها والتعامل معها. توفر منصة QRadar SOAR أكثر من 300 عملية تكامل ثنائية الاتجاه على مستوى المؤسسات مع حلول الأطراف الخارجية الأمنية وكذلك أدوات تقنية المعلومات وعمليات التطوير الأوسع نطاقًا.

تستغرق عملية تثبيت التطبيقات ونشرها بضع دقائق فحسب على مضيف التطبيقات، الذي يُعد البنية التحتية لعمليات تكامل QRadar SOAR التي تعمل على تحويل عمليات التكامل إلى حاويات وتفعيل إدارة التكامل من خلال واجهة مستخدم الويب.

تُساعد منصة QRadar SOAR على تحويل التنبيهات الأمنية إلى إجراءات فورية. بفضل حل SOAR، يمكن للمحللين استخدام دليل الإستراتيجيات الديناميكي لتوجيههم خطوة بخطوة في التعامل مع الحوادث مع تعزيز التعاون وتسريع زمن الاستجابة.

تتوفر مئات التطبيقات والوظائف الإضافية المدعومة بالكامل من IBM أو من شركاء موثوقين، وهي جاهزة للاستخدام.

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كيف نساعد الشركات على النجاح النظام البنائي الواسع لعمليات تكامل QRadar SOAR مُصمم لاستخدام البنية التحتية الأمنية الحالية لديك وتعزيز إجراءات مركز العمليات الأمنية لديك للتعامل مع الحوادث. أكثر من 300 مشروع  

أكثر من 300 عملية تكامل متاحة على متجر IBM App Exchange.

 

 7 أضعاف

استمتع بزمن استجابة أسرع 7 مرات عند استخدام دليل الإستراتيجيات الديناميكي الذي يتكامل مع الأدوات الأمنية المتوفرة لديك.

 

 190+

أكثر من 190 شريكًا في برنامج التحالف التقني يساعدون على تطوير نظام بنائي مفتوح للتطبيقات.

 
إمكانات عمليات تكامل QRadar SOAR
استفد من سعة النظام البنائي

استخدم المئات من عمليات التكامل المجانية وحزم المحتوى المتوفرة على متجر IBM App Exchange، بما في ذلك الحلول الأمنية الأكثر تبنيًا على نطاق واسع.
تسريع الاستجابة للحوادث

يمكنك أتمتة الإجراءات الأمنية باستخدام أدوات الجهات الخارجية المدمجة بسهولة وإجراء عمليات إثراء تهديدات الحوادث قبل أن يبدأ المحللون الأمنيون عملهم.

 
عزز مواهب فريقك ومهاراته

تخلص من الحاجة إلى تعلم أدوات أمنية جديدة. استخدم أدواتك التقنية المتوفرة لديك من خلال وصل أدواتك الخاصة بأكثر من 300 عملية تكامل متاحة على IBM App Exchange.

 
إدارة المعلومات والأحداث الأمنية (SIEM)

ادمج نظام إدارة المعلومات والأحداث الأمنية (SIEM) ببنية IBM QRadar أو تطبيقات SIEM التابعة لجهة خارجية في منصة QRadar SOAR لتصعيد الانتهاكات وإدارتها بسلاسة.

 البحث في دليل التطبيقات IBM QRadar SIEM

يُمكّن فرق العمليات الأمنية من رصد التهديدات والتحقيق فيها والتعامل معها بسرعة وكفاءة أكبر. تُصعّد الانتهاكات في IBM QRadar SIEM إلى منصة IBM QRadar SOAR لإجراء مزيد من عمليات الإثراء والمعالجة؛ كل ذلك من خلال وحدة تحكم واحدة. 

 التطبيق الإضافي لـ IBM SOAR QRadar Splunk

يوفر تصعيدًا تلقائيًا ويدويًا لتنبيهات Splunk وأحداثها البارزة إلى منصة QRadar SOAR، إلى جانب سهولة تعيين الحوادث.

 دمج وظائف QRadar SOAR الإضافية في Splunk Microsoft Azure Sentinel

يسمح بالمزامنة ثنائية الاتجاه بين منصة QRadar SOAR و Microsoft Azure Sentinel. تبدو كيانات المراقب الأمني كأدوات لإجراء المزيد من التحقيقات.

 دمج Microsoft Azure Sentinel في منصة QRadar SOAR Rapid7 InsightIDR

توفر مزامنة ثنائية الاتجاه بين تنبيهات منصة InsightIDR ومنصة QRadar SOAR. يمكن للمحللين الأمنيين الاستفادة من دليل الإستراتيجيات المبتكر بينما تُحفظ المعلومات المتعلقة بالتنبيهات، (بما في ذلك دليل التنبيه) الذي أدى إلى إجراء التحقيق، في جدول البيانات الخاص بتنبيهات منصة Rapid7 InsightIDR. 

 دمج Rapid7 InsightIDR في SOAR
الإمكانات الفائقة لإدارة المعلومات والأحداث الأمنية (SIEM) مع إمكانات SOAR الفائقة
دمج الأنظمة الذكية والمعارف مع الأتمتة والتكامل يوفر كل من نظام إدارة المعلومات والأحداث الأمنية (SIEM) ببنية IBM QRadar ومنصة QRadar SOAR إدارة شاملة للتهديدات يمكنها تسريع التعامل مع الحوادث من خلال الجمع بين الرصد الدقيق للتهديدات وإدارة الحالات والتنسيق والأتمتة، إلى جانب الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبشري. توفر منصة QRadar SOAR إدارة الحالات، ودليل الإستراتيجيات الديناميكي مع مهام سير عمل آلية وقابلة للتخصيص، ونظام بنائي فائق الإمكانات لعمليات التكامل الخارجية تُتيح للمحللين استخدام المعلومات الواردة من نظام QRadar SIEM والتعامل مع الحوادث بكفاءة. اقرأ ملخص الحل
كشف نقاط النهاية والاستجابة لها (EDR)

يمكنك دمج تطبيقات اكتشاف نقطة النهاية والتعامل معها (EDR) ببنية IBM QRadar أو تطبيقات EDR الخارجية في منصة QRadar SOAR لتصعيد التنبيهات الصادرة عن المستخدمين، وأجهزة نقطة النهاية وأصول تقنية المعلومات.

 البحث في دليل التطبيقات ﻿IBM QRadar EDR﻿

يسمح بالمزامنة ثنائية الاتجاه بين تقنية QRadar EDR، التي كانت تُسمى ReaQta سابقًا، والتنبيهات المُصعدة إلى منصة QRadar SOAR. تتضمن الوظائف الإضافية عرض عمليات نقطة النهاية وإيقافها وعزل نقطة النهاية ومزامنة الملاحظات وإغلاق الأحداث.

 دمج تقنية QRadar EDR في منصة QRadar SOAR SentinelOne

تستعلم عن تهديدات SentinelOne وتُنشئ حوادث على منصة QRadar SOAR. يمكن للمحللين الأمنيين مزامنة الملاحظات، وتحديث وضع الحالات، وتنفيذ إجراءات المعالجة على حوادث SentinelOne. 

 دمج SentinelOne في منصة IBM SOAR Crowdstrike

تُضيف إمكانات CrowdStrike للرصد أو مؤشرات الاختراق (IOCs) إلى منصة QRadar SOAR، بحيث يمكنك أتمتة دليل الإستراتيجيات الأمنية لديك وعرض مجموعة واسعة من الحوادث.

 معارف CrowdStrike Falcon واستعلامات التهديدات Cybereason

تستخدم إمكانات منصة Cybereason داخل منصة QRadar SOAR. يمكنك إضافة تنبيهات عالية الدقة تلقائيًا والتحقيق في الحوادث والتعامل معها داخل سير العمل على منصة SOAR. 

 منصة Cybereason لحماية نقطة النهاية
إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM)

يمكنك دمج تطبيقات التعاون وإدارة خدمات تقنية المعلومات المقدمة من شركة IBM أو من جهات خارجية بمنصة QRadar SOAR لتعزيز الاتصال والتنسيق.

 البحث في دليل التطبيقات سحابة خدمات Salesforce

تُعزز التعاون بين فرق عمليات تقنية المعلومات والعمليات الأمنية عبر المؤسسة. يمكن لفرق عمليات تقنية المعلومات الاستفادة من المزامنة ثنائية الاتجاه بين سحابة خدمات Salesforce ومنصة QRadar SOAR لتصعيد الحوادث إلى فرق العمليات الأمنية.

 دمج منصة Salesforce في منصة IBM SOAR ServiceNow

يُمكّن فرق عمليات تقنية المعلومات والعمليات الأمنية من التعاون في أثناء وقوع حادث. يسمح هذا التكامل بالمزامنة ثنائية الاتجاه بين الحوادث والمهام والملاحظات والمرفقات، ما يُتيح التوافق بين فرق العمليات الأمنية وعمليات تقنية المعلومات في أثناء وقوع الأحداث الأمنية الحرجة.

 دمج وظائف ServiceNow في منصة IBM SOAR Jira

يسمح بتتبع حوادث QRadar SOAR ومهامها كقضايا Jira مع توفير روابط ثنائية الاتجاه لتسهيل التصفح.

 دمج وظائف Atlassian Jira في منصة QRadar SOAR
عمليات تكامل IBM Security

تدعم منصة IBM QRadar SOAR عمليات التكامل بالعروض المقدمة من مجموعة IBM Security.

 استكشف مجموعة IBM Security IBM QRadar SIEM

الكشف عن التهديدات وتحديد الأولويات للحصول على رؤية في الوقت الفعلي.

 استكشف QRadar SIEM ﻿IBM QRadar EDR﻿

يمكنك تأمين نقاط النهاية من الهجمات الإلكترونية، واكتشاف السلوكيات غير الطبيعية، ومعالجتها في زمن شبه حقيقي.

 استكشف حل QRadar لاكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها IBM Guardium

يمكنك الكشف عن الثغرات الأمنية وحماية البيانات الحساسة في البيئات المحلية وعلى السحابة.

 استكشِف Guardium IBM Security Verify

حلول إدارة الهوية والوصول (IAM) للمؤسسات القائمة على السحابة الهجينة والمتعددة.

 استكشِف Verify IBM Security MaaS360

يمكنك إدارة القوى العاملة المتنقلة لديك وحمايتها باستخدام إدارة نقاط النهاية الموحدة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي (UEM).

 استكشِف MaaS360 IBM X-Force

يمكنك بناء برنامج متكامل لأمن تقنية المعلومات وإدارته.

 استكشف X-Force نسخ IBM QRadar وIBM FlashSystem المحمية

تعرف على المزيد حول المرونة الإلكترونية المتطورة التي يمكن أن توفرها IBM من خلال IBM QRadar والنسخ المحمية (SGC) على مصفوفات IBM FlashSystem باستخدام التخزين الافتراضي.

 استكشف المرونة الإلكترونية
التطبيقات المجتمعية

تخضع هذه التطبيقات، التي طورها العملاء أو الشركاء أو مؤسسات IBM الخدمية، لاختبارات وظيفية وأمنية قبل إصدارها. وهي مدعومة من خلال مجتمع مستخدمي منصة IBM QRadar SOAR.

 تفضل بزيارة مجتمع QRadar SOAR
شاهد عمليات تكامل SOAR في أثناء العمل

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