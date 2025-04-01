إعادة تعريف SIEM لتمكين المحللين وتعزيز قدرتهم على التفوق على الخصوم من خلال السرعة والنطاق الواسع والدقة
مع ارتفاع تكلفة اختراق أمن البيانات وتعقيد الهجمات الإلكترونية، باتت أدوار محللي مراكز العمليات الأمنية (SOC) أكثر أهمية من أي وقت مضى. يُعتبر IBM QRadar SIEM أكثر من مجرد أداة؛ إنه شريك لمحللي SOC- يوفر لهم ذكاء اصطناعيًا متقدمًا، واستعلامات تهديدات قوية، ووصولاً إلى أحدث محتويات الكشف.
يستخدم QRadar SIEM عدة طبقات من الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتعزيز إثراء التنبيهات، وتحديد أولويات التهديدات، وتنسيق الحوادث- يعرض النظام التنبيهات ذات الصلة بشكل متكامل ضمن لوحة معلومات موحدة، ما يقلل الضوضاء ويوفر الوقت. كما يعزز QRadar SIEM إنتاجية فريق الأمان لديك من خلال تقديم تجربة موحدة وشاملة عبر جميع أدوات SOC، بفضل قدراته المتطورة في الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
اختيرت IBM شركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 في مجال إدارة المعلومات الأمنية والأحداث (SIEM)، محققةً هذا التميز للعام الرابع عشر على التوالي
اختبر قوة الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات من IBM، المصمم لتعزيز كفاءة وخبرة كل فريق أمني. مع QRadar SIEM، يمكن للمحللين تقليل المهام اليدوية المتكررة مثل إنشاء الحالات وتحديد أولويات المخاطر، ما يتيح لهم التركيز على التحقيقات الحساسة وجهود التخفيف.
تعامل مع الهجمات الإلكترونية المتقدمة واستجب بسرعة بفضل تقنيات متطورة، وتشمل التكامل المباشر مع مجتمع SIGMA مفتوح المصدر. دون الحاجة إلى معلومات إضافية، يمكن التعامل بفعالية مع بيانات سجلات الأحداث المرتبطة، بما في ذلك IBM X-Force® Threat Intelligence وتحليلات سلوك المستخدم وتحليلات الشبكة.
يمكنك إدارة جميع أنواع مصادر البيانات وأدوات الأمان بسهولة بفضل التوافق القوي. مع أكثر من 700 تكامل مدمج وإضافات شريكة*، يتيح لك QRadar SIEM تحقيق تكامل سلس مع أدوات كشف التهديدات الحالية لديك، ما يضمن لك رؤية شاملة ومتكاملة عبر النظام البنائي الأمني الخاص بك.
تتطلب الاستجابة للتهديدات المتقدمة موارد ضخمة ووقتًا طويلاً، وتكون حساسة للغاية للوقت. يمكنك تسريع عملية الكشف من خلال تعزيز الرؤية واستخدام الذكاء الاصطناعي.
يمكنك توليد استعلامات شاملة ومساعدة محلليك في رصد تهديدات الأمن الإلكتروني في زمن شبه حقيقي، من خلال تحويل البيانات المتباينة إلى إجراءات ملموسة.
تتطلب هجمات برامج الفدية السريعة استجابات أسرع. ومع تزايد سرعة المهاجمين، يجب على المنظمات اعتماد نهج استباقي يرتكز على التهديدات لتعزيز أمانها الإلكتروني.
اعرض الأدلة المتعلقة بالامتثال وإعلان التوافق مع اللوائح التنظيمية المعمول بها، بالإضافة إلى التدقيقات الداخلية لبيئتك.
استكشف الفيديو التوضيحي لترى كيفية تسريع اكتشاف التهديدات باستخدام QRadar SIEM.
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انطلق في جولة تفاعلية ذاتية التوجيه في نظام QRadar SIEM.
يمكنك اكتشاف التهديدات والقضاء عليها بسرعة أكبر باستخدام مجموعة منتجات حديثة مصممة لتوحيد تجربة محللي الأمان.
تقدم منصتا IBM QRadar SIEM وQRadar SOAR حلاً متكاملاً لإدارة التهديدات حيث تعزز سرعة استجابة الحوادث من خلال دمج الكشف الدقيق عن التهديدات وإدارة الحالات والتنسيق والأتمتة، إلى جانب الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبشري.
يوفر QRadar EDR، المعروف سابقًا باسم ReaQta، للمحللين الأمنيين رؤية متعمقة عبر النظام البنائي لنقاط النهاية. يمكنك دمج QRadar EDR مع QRadar SIEM دون أن يؤثر ذلك على عدد الأحداث في الثانية (EPS).
* دراسة Total Economic ImpactTM لمنصة IBM QRadar SIEM هي دراسة مُفوضة أجرتها شركة Forrester Consulting نيابةً عن IBM في أبريل 2023. بناءً على النتائج المتوقعة لمؤسسة متغايرة الأدوار، ومستمدة من مقابلات مع 4 عملاء لشركة IBM. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على إعدادات التكوينات لدى العميل وظروفه، وبالتالي لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.