IBM QRadar SIEM

إعادة تعريف SIEM لتمكين المحللين وتعزيز قدرتهم على التفوق على الخصوم من خلال السرعة والنطاق الواسع والدقة

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تمكين مراكز العمليات الأمنية (SOC) اليوم من خلال حلول الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات

مع ارتفاع تكلفة اختراق أمن البيانات وتعقيد الهجمات الإلكترونية، باتت أدوار محللي مراكز العمليات الأمنية (SOC) أكثر أهمية من أي وقت مضى. يُعتبر IBM QRadar SIEM أكثر من مجرد أداة؛ إنه شريك لمحللي SOC- يوفر لهم ذكاء اصطناعيًا متقدمًا، واستعلامات تهديدات قوية، ووصولاً إلى أحدث محتويات الكشف.

يستخدم QRadar SIEM عدة طبقات من الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتعزيز إثراء التنبيهات، وتحديد أولويات التهديدات، وتنسيق الحوادث- يعرض النظام التنبيهات ذات الصلة بشكل متكامل ضمن لوحة معلومات موحدة، ما يقلل الضوضاء ويوفر الوقت. كما يعزز QRadar SIEM إنتاجية فريق الأمان لديك من خلال تقديم تجربة موحدة وشاملة عبر جميع أدوات SOC، بفضل قدراته المتطورة في الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

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تقرير Gartner لعام 2024

اختيرت IBM شركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 في مجال إدارة المعلومات الأمنية والأحداث (SIEM)، محققةً هذا التميز للعام الرابع عشر على التوالي

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لماذا تختار QRadar SIEM؟ يحقق QRadar SIEM نتائج ملموسة. 14,000+ وفّر المحللون أكثر من 14,000 ساعة عمل على مدى ثلاث سنوات بفضل قدرتهم على تحديد الإنذارات الإيجابية الزائفة.*

اختبر قوة الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات من IBM، المصمم لتعزيز كفاءة وخبرة كل فريق أمني. مع QRadar SIEM، يمكن للمحللين تقليل المهام اليدوية المتكررة مثل إنشاء الحالات وتحديد أولويات المخاطر، ما يتيح لهم التركيز على التحقيقات الحساسة وجهود التخفيف.

 90% شهد المحللون انخفاضًا بنسبة %90 في الوقت المستغرق للتحقيق في الحوادث.*

تعامل مع الهجمات الإلكترونية المتقدمة واستجب بسرعة بفضل تقنيات متطورة، وتشمل التكامل المباشر مع مجتمع SIGMA مفتوح المصدر. دون الحاجة إلى معلومات إضافية، يمكن التعامل بفعالية مع بيانات سجلات الأحداث المرتبطة، بما في ذلك IBM X-Force® Threat Intelligence وتحليلات سلوك المستخدم وتحليلات الشبكة.

 %60 وقد حقق ذلك انخفاضًا بنسبة %60 في خطر التعرض لاختراقات أمنية كبيرة.*

يمكنك إدارة جميع أنواع مصادر البيانات وأدوات الأمان بسهولة بفضل التوافق القوي. مع أكثر من 700 تكامل مدمج وإضافات شريكة*، يتيح لك QRadar SIEM تحقيق تكامل سلس مع أدوات كشف التهديدات الحالية لديك، ما يضمن لك رؤية شاملة ومتكاملة عبر النظام البنائي الأمني الخاص بك.

المزايا

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تحديد الأولويات بناءً على المخاطر قواعد سيغما البحث الموحَّد تحليلات سلوك المستخدم (UBA) تحليلات تهديدات الشبكة
حالات الاستخدام
كشف التهديدات المتقدمة

تتطلب الاستجابة للتهديدات المتقدمة موارد ضخمة ووقتًا طويلاً، وتكون حساسة للغاية للوقت. يمكنك تسريع عملية الكشف من خلال تعزيز الرؤية واستخدام الذكاء الاصطناعي.

 تعرّف على كيفية الكشف عن التهديدات المتقدمة
صيد التهديدات

يمكنك توليد استعلامات شاملة ومساعدة محلليك في رصد تهديدات الأمن الإلكتروني في زمن شبه حقيقي، من خلال تحويل البيانات المتباينة إلى إجراءات ملموسة.

اكتشف آلية عمل صيد التهديدات
برامج الفدية الضارة

تتطلب هجمات برامج الفدية السريعة استجابات أسرع. ومع تزايد سرعة المهاجمين، يجب على المنظمات اعتماد نهج استباقي يرتكز على التهديدات لتعزيز أمانها الإلكتروني.

 استكشف برامج الفدية الضارة
الامتثال

اعرض الأدلة المتعلقة بالامتثال وإعلان التوافق مع اللوائح التنظيمية المعمول بها، بالإضافة إلى التدقيقات الداخلية لبيئتك.

 اكتشف كيف يساعد QRadar في الامتثال
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عرض توضيحي

استكشف الفيديو التوضيحي لترى كيفية تسريع اكتشاف التهديدات باستخدام QRadar SIEM.

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دراسة حالة
خفضت Sutherland متوسط وقت الكشف (MTTD) من أيام أو أسابيع إلى مجرد ساعات بفضل استخدام منصة IBM QRadar SIEM، تمكنت Sutherland من بناء نظام بنائي أمني موحد. يستخدم المحللون هذه المنصة لجمع البيانات من مصادر متعددة عبر بيئة تقنية المعلومات وربطها معًا لتكوين رؤية شاملة للأحداث الأمنية. اقرأ دراسة الحالة
الجوائز والتقييمات
تعرّف على سبب ثقة خبراء الأمن في IBM QRadar SIEM حافظت منصة IBM QRadar SIEM على تصدرها كأفضل حل في تصنيف G2 لمدة 16 ربعًا متتاليًا. اطلع على أحدث التقييمات لمنصة IBM QRadar SIEM على مواقع G2 وTrustRadius. اقرأ التقييمات على TrustRadius اقرأ المدونة
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 IBM QRadar SOAR

تقدم منصتا IBM QRadar SIEM وQRadar SOAR حلاً متكاملاً لإدارة التهديدات حيث تعزز سرعة استجابة الحوادث من خلال دمج الكشف الدقيق عن التهديدات وإدارة الحالات والتنسيق والأتمتة، إلى جانب الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبشري.

 ﻿IBM QRadar EDR﻿

يوفر QRadar EDR، المعروف سابقًا باسم ReaQta، للمحللين الأمنيين رؤية متعمقة عبر النظام البنائي لنقاط النهاية. يمكنك دمج QRadar EDR مع QRadar SIEM دون أن يؤثر ذلك على عدد الأحداث في الثانية (EPS).

دعم IBM QRadar SIEM

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الحواشي

* دراسة Total Economic ImpactTM لمنصة IBM QRadar SIEM هي دراسة مُفوضة أجرتها شركة Forrester Consulting نيابةً عن IBM في أبريل 2023. بناءً على النتائج المتوقعة لمؤسسة متغايرة الأدوار، ومستمدة من مقابلات مع 4 عملاء لشركة IBM. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على إعدادات التكوينات لدى العميل وظروفه، وبالتالي لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.