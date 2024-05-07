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مربعات بتنسيق متدرج
مميّزة مؤشر X-Force Threat Intelligence لعام 2024

شهد عام 2023 استهداف 70% من الهجمات الإلكترونية لصناعات البنية التحتية الحسّاسة. اطّلِع على التقرير الجديد لاستخلاص معارف أكثر تفصيلاً بخصوص أساليب المهاجمين.

ورشة عمل التأطير والاكتشاف من ®IBM Security

تعرَّف على مشهد الأمن الإلكتروني وامنح الأولوية للمبادرات بالتعاون مع كبار المهندسين والاستشاريين في IBM security في جلسة تفكير تصميمي افتراضية أو شخصية مجانية لمدة 3 ساعات.

 تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024

سجَّلت تكاليف اختراق أمن البيانات ارتفاعًا غير مسبوق. احصل على الرؤى حول كيفية تقليل هذه التكاليف.

عرض توضيحي تفاعلي

انطلق في جولة تفاعلية ذاتية التوجيه في نظام QRadar SIEM.

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تقارير المحللين IDC MarketScape: تقييم البائعين لحلول إدارة معلومات وأحداث الأمن (SIEM) لعام 2022 في جميع أنحاء العالم

في التقرير الشامل الصادر عن IDC، تمَّت مشاركة عدة أسباب حصول QRadar SIEM على لقب الريادة.

تقرير Gartner لعام 2024

اختيرت IBM شركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 في مجال إدارة المعلومات الأمنية والأحداث (SIEM)، محققةً هذا التميز للعام الرابع عشر على التوالي

 تقرير Gartner لعام 2024

اختيرت IBM شركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 في مجال إدارة المعلومات الأمنية والأحداث (SIEM)، محققةً هذا التميز للعام الرابع عشر على التوالي
تقارير تمهيدية

اقرأ المزيد حول كيفية الحصول على رؤية محسَّنة باستخدام QRadar SIEM لاكتشاف التحديات التي قد تهدد أعمالك في هذه التقارير التمهيدية.

 IBM QRadar: الرؤية والكشف والتحقيق والاستجابة

اكتشف كيف توفر QRadar رؤية شاملة لبيانات الأمن من لوحة تحكم واحدة، واختصار الأحداث إلى قائمة تضم أهم التنبيهات ذات الأولوية بهدف سرعة الاستجابة لها.

مؤشر X-Force Threat Intelligence لعام 2023

اكتسب معارف جديدة حول أهم التهديدات لمساعدتك على التجهز والاستجابة لها بشكل أسرع
مقاطع فيديو

يعاني العديد من محللي الأمن من صعوبة الوصول إلى المعلومة المطلوبة وسط تزاحم المعلومات. ويساعد تطبيق نظام SIEM على فهم كل تلك البيانات، ورؤية التهديدات وتحديد أولوياتها، وتقليل خطر الإزعاج الناتج عن التنبيهات.

شاهِد كيف تساعد QRadar SIEM المحللين عند التحقيق في حادثة أمنية، وتحديد إن كانت تمثل تهديدًا أم لا، وإرسالها إلى نظام SOAR لمعالجتها.

 عروض Jose Bravo التوضيحية

شاهِد عروضًا توضيحية شاملة واعثر على نصائح مفيدة حول QRadar SIEM.

شاهد كيفية مساهمة QRadar Suite في تسريع وقت الاستجابة باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم والأتمتة، ومنصة مفتوحة قادرة على الاتصال بالأدوات الحالية.
المجتمع والدعم

هل تريد معرفة المزيد؟ انضم إلى مجتمع QRadar SIEM واكتشف كيفية الاستفادة منه لدعم فريقك.

 مجتمع مستخدمي IBM QRadar

تواصَل مع خبراء QRadar وشارك الأفكار والمعايير وأفضل الممارسات والدروس المستفادة مع مستخدمي QRadar الآخرين.

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دعم QRadar SIEM

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 المحلل المعتمَد من IBM - نظام QRadar SIEM

شهادة على المستوى المتوسط لمحللي الأمن الذين يرغبون في التحقق من معارفهم الشاملة حول نظام IBM QRadar SIEM V7.4.3.
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