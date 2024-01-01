انتقل إلى ®QRadar حدد إصداراً لمعرفة الجديد في الإصدار الأخير.
عرض ®QRadar SIEM التوفر العام (GA) وتواريخ نهاية الدعم. انقر على روابط "اسم المنتج" للحصول على التفاصيل.
استخدم IBM الاشتراك ودعم البرامج (S&S) لتنزيل أحدث إصدار من ®QRadar SIEM.
افتح حالة، وقم بتنزيل الإصلاحات، وابحث عن المستندات التقنية، واعرض المشكلات المعروفة (APAR) لمساعدتك في استكشاف المشكلات ومنعها وحلها.
يتطلب الوصول إلى دعم IBM التسجيل ورقم عميل IBM (ICN) وموافقة مسؤول الموقع الخاص بك.
اتبع نهجًا استباقيًا للوقاية من المشاكل. اشترك في تحديثات الدعم ونشرات الأمان والومضات.
يُعتب ر Advanced Support إضافة مثالية لل برامج الموزعة أو عروض البرمجيات كخدمة (SaaS)، حيث يوفر معالجة الحالات ذات الأولوية وأهداف وقت الاستجابة الأقصر على رأس أهداف S&S الأساسية.
مثالي عندما يقترب إصدار البرنامج الذي تستخدمه من تاريخ انتهاء الدعم، حيث يمنحك الدعم الممدد مزيداً من الوقت للانتقال إلى إصدار أحدث مدعوم.
من الضروري عندما تقوم بتشغيل آخر إصدار مدعوم من البرنامج المسحوب من التسويق، يوفر الدعم المستدام ما يصل إلى 5 سنوات إضافية من دعم IBM حتى تتمكن من التخطيط لما هو قادم.