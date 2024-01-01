من الضروري عندما تقوم بتشغيل آخر إصدار مدعوم من البرنامج المسحوب من التسويق، يوفر الدعم المستدام ما يصل إلى 5 سنوات إضافية من دعم IBM حتى تتمكن من التخطيط لما هو قادم.