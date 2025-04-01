IBM QRadar EDR محليًا

إدارة أسطول من نقاط النهاية يمكن أن يكون تحديًا. على وجه الخصوص، قد لا تتمكن المنظمات التي تسترشد بمتطلبات الأمن أو القوانين التنظيمية أو المخاوف المتعلقة بسيادة البيانات من استخدام حلول الأمن المقدمة كخدمة SaaS. يوفر QRadar EDR، المتاح الآن محليًا، الحرية في اختيار خيار النشر الذي يعمل مع بيئتك، ويساعد في تحقيق أهداف الامتثال. وتعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للعملاء في البيئات المعزولة. تعرف على المزيد