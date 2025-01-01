تواجه العديد من المنظمات صعوبة في التصدي لتهديدات الأمن الإلكتروني الحالية بسبب نقص مهارات متخصصي الأمن ذوي الخبرة اللازمة للتعامل مع التهديدات المتقدمة والمعقدة. وتشمل التحديات الشائعة:



تقليص الوقت المستغرق للوصول إلى الحل (MTTR)

الحمل الزائد للتنبيهات

التحقيقات التي تستغرق وقتًا طويلاً

إرهاق المحللين

تتميز خدمة IBM QRadar MDR بحلول أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، إلى جانب التحليل البشري، ما يعزز سرعة الاستجابة للتهديدات ويوفر كشفًا متواصلاً للتهديدات على مدار الساعة. وتضمن الخدمة الشفافية التشغيلية والتعاون، ما يعزز القدرة على احتواء التهديدات ومعالجتها فور اكتشافها. تسهم هذه المزايا في تقليل مخاطر الأعمال مع تقليل الأضرار وانقطاع الخدمة.

تتم إدارة وتقديم خدمة QRadar MDR من قِبل خدمات الأمن المدارة من IBM (MSS)، وهي شبكة عالمية تضم خبراء موثوقين في مجال الأمن.