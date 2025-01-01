IBM QRadar MDR
كشف مُدار لنقاط النهاية والاستجابة لها- مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مقدّم من خدمات الأمن التي تديرها IBM
استكشاف التسعير
محلل أمني يشاهد الشاشات في مركز العمليات الأمنية
لمحة عامة

تواجه العديد من المنظمات صعوبة في التصدي لتهديدات الأمن الإلكتروني الحالية بسبب نقص مهارات متخصصي الأمن ذوي الخبرة اللازمة للتعامل مع التهديدات المتقدمة والمعقدة. وتشمل التحديات الشائعة:

  • تقليص الوقت المستغرق للوصول إلى الحل (MTTR)
  • الحمل الزائد للتنبيهات
  • التحقيقات التي تستغرق وقتًا طويلاً
  • إرهاق المحللين

تتميز خدمة IBM QRadar MDR بحلول أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، إلى جانب التحليل البشري، ما يعزز سرعة الاستجابة للتهديدات ويوفر كشفًا متواصلاً للتهديدات على مدار الساعة. وتضمن الخدمة الشفافية التشغيلية والتعاون، ما يعزز القدرة على احتواء التهديدات ومعالجتها فور اكتشافها. تسهم هذه المزايا في تقليل مخاطر الأعمال مع تقليل الأضرار وانقطاع الخدمة.

تتم إدارة وتقديم خدمة QRadar MDR من قِبل خدمات الأمن المدارة من IBM (MSS)، وهي شبكة عالمية تضم خبراء موثوقين في مجال الأمن.
تحديد نطاق الحل والحصول على سعر تقديري لحل EDR مع MDR

الخدمات

المراقبة والاستجابة على مدار الساعة المعالجة السريعة والشاملة صيد استباقي للتهديدات التعاون السلس
المزايا
إدارة شاملة للتنبيهات

يتم التحقيق في جميع الحوادث (ذات الخطورة المنخفضة والمتوسطة والعالية) التي تم الكشف عنها وتحليلها وإدارتها دون الحاجة إلى جهد إضافي من فريق الأمن المحلي.
احتواء سريع للتهديدات

يتصدى المحللون للتهديدات النشطة عن طريق إنهاء وإزالة الملفات أو العمليات الخبيثة، أو تطبيق سياسات الحظر، أو عزل نقاط النهاية.
استجابة قابلة للتنفيذ وفي الوقت المناسب

سيتم الإبلاغ عن الحوادث التي تتطلب الاهتمام وإثرائها بالمعلومات والتوصيات ذات الصلة بالتهديدات لتعزيز الوضع الأمني.
صيد استباقي للتهديدات

تستند عمليات صيد التهديدات الاستباقية إلى X-Force Threat Intelligence وتُنفّذ بشكل مستمر من خلال وحدة تحكم QRadar EDR، والتي تبحث بشكل فعال عن مؤشرات محتملة للهجوم والاختراق.
خفض التكاليف الإجمالية للأمن

يمكن تعزيز قدراتك الأمنية دون تحمل تكاليف إضافية مرتبطة بتوظيف المهنيين في مجال الأمن الإلكتروني والاحتفاظ بهم.
امتداد سلس لفريقك

يمكن إعادة تخصيص الوقت والموارد الضخمة التي كانت مخصصة لإدارة الأمن إلى العمليات اليومية والمشاريع المهمة الأخرى.
المنتجات والخدمات ذات الصلة خدمات الكشف والاستجابة للتهديدات (TDR)

تعزز التصدي للتهديدات بشكل أسرع على مدار الساعة من خلال إجراءات الوقاية والكشف والاستجابة المُدارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

 تعرف على المزيد ﻿IBM QRadar Suite﻿

استخدم هذه المجموعة القابلة للتطوير من أدوات الكشف والاستجابة للتهديدات للقضاء على التهديدات المتطورة بشكل أسرع.

 تعرف على المزيد
الخطوات التالية

حدد موعدًا لمشاهدة ®IBM QRadar MDR أثناء العمل.

 احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
المجتمع الدعم الوثائق الموارد التدريب المدونة