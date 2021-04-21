تحتاج إلى إنشاء أو تحسين مركز عمليات أمنية (SOC) لتعزيز قدراته بما يتواءم مع أفضل ممارسات الأمن الإلكتروني. ولتحقيق ذلك، عليك تحديد الأحداث الأمنية التي تشكل أكبر تهديد لمؤسستك، وتبسيط تحليل التهديدات للاستجابة لها بشكل أسرع، وتقليل المخاطر الإجمالية على بياناتك الحساسة.
يتولى المستشارون تقييم القدرات الأمنية في العمليات القائمة على الاستعلامات لمساعدة مؤسستك على تطوير ممارسات فعَّالة.
يمكنك استخدام الاستعلامات الأمنية والتحليلات لتصميم مركز عمليات أمنية (SOC) قوي مما يؤدي إلى تبسيط تحليل التهديدات وتسريع اعتماد حالات الاستخدام والقواعد الجديدة.
تستطيع تنفيذ الخطط مع الاستفادة من التحليل المتعمق، والتوصيات الاستراتيجية، والمعايير الأمنية الرائدة في القطاع لتحسين مركز العمليات الأمنية (SOC) وتحقيق الحماية التي يُعتمد عليها.
احصل على رؤى لمساعدتك على توقع تهديدات الأمن الإلكتروني والبقاء في الطليعة.
يمكنك دمج الخدمات الأمنية لمساعدتك على إدارة دورة حياة التهديدات بالكامل: من حماية الأصول الحيوية، واكتشاف التهديدات المتقدمة، والاستجابة السريعة والتعافي من الاضطرابات.
يمكنك تبسيط إدارة استعلاماتك بمساعدة خبراء يمكنهم تصميم وبناء وتشغيل منصة مؤتمتة لمواجهة التهديدات الإلكترونية.
يمكنك تقييم مدى قدرة فريقك الأمني على اكتشاف الهجمات الحقيقية والاستجابة لها، باستخدام نفس الأساليب والتقنيات والإجراءات التي يعتمدها المهاجمون المتقدمون.
يقدِّم مدربون ذوو خبرة في ميادين الأمن الإلكتروني تجارب عملية ويعرضون أفضل الممارسات التي تم التوصل إليها في هذه الصناعة.
استفِد من مصادر بياناتك الحالية لاستخراج رؤى أعمق وتسريع الاستجابة بفضل استخدام الأتمتة. سواء أكانت بياناتك مخزنة على أدوات IBM أو على أدوات خارجية، في بيئات محلية أو في بيئات يوفرها مزودو خدمات سحابية متعددون، تساعدك المنصة الأمنية المفتوحة على اكتشاف التهديدات والمخاطر وسرعة الاستجابة لها، دون حاجة إلى نقل بياناتك.
لتعزيز حماية نظام الرعاية الصحية في إنجلترا من الهجمات الإلكترونية، استعانت هيئة NHS Digital بشركة IBM كشريك استراتيجي لمركز عمليات الأمن الإلكتروني (CSOC). حيث ساعدت هذه النقلة على تعزيز الجاهزية والمرونة لرعاية أفضل للمرضى، ووفرت خدمات أمنية معززة لمنع التهديدات المحتملة بشكل استباقي.
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