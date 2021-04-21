استفِد من مصادر بياناتك الحالية لاستخراج رؤى أعمق وتسريع الاستجابة بفضل استخدام الأتمتة. سواء أكانت بياناتك مخزنة على أدوات IBM أو على أدوات خارجية، في بيئات محلية أو في بيئات يوفرها مزودو خدمات سحابية متعددون، تساعدك المنصة الأمنية المفتوحة على اكتشاف التهديدات والمخاطر وسرعة الاستجابة لها، دون حاجة إلى نقل بياناتك.