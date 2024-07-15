التواصل في حالات الأزمات المتعلقة بالأمن الإلكتروني: ما الذي يجب فعله

يحتوي الهجوم الإلكتروني على العديد من الأشياء المجهولة وهو موقف معقد. من خلال وجود خطة قوية جاهزة وفريق لإدارة الاتصالات، يمكنك بسهولة إجراء التغييرات بناءً على الموقف المحدد. ومن خلال التواصل الفعَّال في الأزمات، يمكن لشركتك تجاوز الهجوم الإلكتروني مع كسب ثقة أكبر من عملائك بناءً على استجابتك وطريقة تواصلك.
تقول Ensign: "من المهم أن تكون جميع خطط وبرامج وموارد ومواد وعلاقات التواصل جاهزة قبل حدوث أي شيء. عندما يحين ذلك اليوم، ولأننا جميعًا نعلم أنه قادم، ستكون كل هذه الموارد متاحة لك، وستتمكن فعليًا من التصرف بالطريقة التي تريدها".
يمكن لمستشاري IBM X-Force Cyber Crisisis Management مساعدة فرق الاتصالات على بناء دليل اتصالات مخصص وقوي لمواجهة الأزمات الإلكترونية، وملائم للاستجابة للهجمات الإلكترونية الكبرى والسيناريوهات التي تفضلها شركتك. يمكن للفريق المساعدة على دمج مسار الاتصالات في خطتك لمواجهة الأزمات الإلكترونية، أو تحديث الخطط القديمة والتأكد من توافقها مع معايير الصناعة الحالية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمستشاري X-Force Cyber Crisis Management إجراء محاكاة شاملة تشمل فريق الاتصالات لديك، ما يساعد على تكوين ذاكرة قوية قبل أي أزمة إلكترونية محتملة.
لمعرفة المزيد عن خدماتنا لإدارة الأزمات الإلكترونية، انقر هنا.
الآن بعد أن ناقشنا ما يجب القيام به فيما يتعلق بالتواصل في الأزمات، اطَّلِع على قصتنا التالية في هذه السلسلة، الاتصالات خلال الأزمات: ما لا يجب فعله.